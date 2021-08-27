Ну возьмите его кто-нибудь! Супряга и его виртуальное путешествие по Серии А

Шел 2071 год. Дома престарелых Милана и Генуи продолжали торговать Влада Супрягу, но внуки Игоря Суркиса по-прежнему не скидали цену.

Смешно? Это как посмотреть. Увы, отъезд некогда самого перспективного молодого нападающего Украины в Серию А давно превратился в фарс, в котором не осталось ни капли рационального зерна. Все надуманное, наигранное, ненастоящее.

Предлагаем просто почитать заголовки прессы за последние полтора месяца.

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8 июля твиттер Italiasport объявил, что Супряга ведет переговоры о переходе в "Дженоа". 29 июля Tuttomercatoweb уточнил, что трансфер обойдется "Грифонам" в 10 млн евро. Но, видно, не судьба: на следующий день, 30 июля, Calciomercato написал, что сделки не будет.

Агенты Супряги, однако, не расстроились. 13 июля все тот же Tuttomercatoweb узнал, что украинец очень интересен "Удинезе". Позже эту информацию еще неделю подтверждала региональная Tuttoudinese, но без продолжения.

Está al caer el fichaje de Vladislav #Supryaga ????????



Delantero

21 años

Dinamo Kiev



Préstamo por 1.5 mill con opción de compra por 7 mill.



En #Sampdoria los jóvenes extranjeros suelen andar mejor que los Italianos así que le ponemos una fichita al heredero de Shevchenko pic.twitter.com/7cN5ewE0ZD — Sampdorianos (@Sampdorianos) August 14, 2021

Оно последовало на другом побережье, в Генуе, где Супрягой якобы заинтересовалась "Сампдория". 16 июля инсайдер Джанлука Ди Марцио объявил, что Супряга едет на медосмотр, а его контракт уже согласован. И что вы думаете? Опять ложная тревога: через сутки, 17 июля, Tuttomercatoweb написал и срыве сделки.

Конечно, и это был не конец. За последнюю неделю Ди Марцио вещал о возрождении интереса "Дженоа" к Супряге; Sky Italia - о новых переговорах с "Сампдорией", SalernoSport24 даже ввел в историю нового игрока - "Салернитану".

Что будет завтра? Давайте представим. Снова "Сампдория"? Или, может, для разнообразия другие итальянцы? "Кальяри" вроде еще остался, "Специя", "Торино"… Хотя, пардон, "Торино" Владом по данным toronews.net уже "интересовался" в июне, а затем "переключился" на Довбика…

Одно интересно, а представители "Быков" могут хотя бы внешне отличить одного от другого? Если поставить в один ряд Супрягу, Жеку Кошевого и Жана Беленюка - они покажут, кто из них Влад?

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Если серьезно, мы понимаем, что агенты ищут лоха клуб; создают шумиху вокруг своего клиента, чтоб привлечь внимание. Но зачем так жестко перегибать палку? Читая каждый день о новых виртуальных приключениях Супряги на Апеннинах, циник засмеется, а сердобольный болельщик покраснеет от стыда.

И тот, и другой знает, что речь не про какого-то супер-пупер-бомбардира. Супряга последний раз играл полный матч 31 октября 2020 года. То есть, десять месяцев назад. Свой последний гол в официальном поединке Влад забивал 23 сентября 2020 года. То есть, 11 месяцев назад. Ну а в текущем сезоне форвард, за которого якобы дерется половина Серии А, вообще не отбегал ни секунды.

За это время Эрик Рамирес уже сыграл и даже забил в ворота "Миная"; Шкурин выходил, Кулач, Антюх; Гармаш 3-4 раза закрывал позицию центрфорварда. Только не Супряга.

Влад, тем временем, на страницах СМИ из "Сампдории" в "Удинезе" летит, а оттуда в "Салернитану", а потом еще раз отправится в "Сампдорию". Если, конечно, кто-то согласится об этом написать.

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И, главное, все прекрасно понимают, что на 99% дело закончится арендой в "Зарю" или "Днепр-1". Причем это еще хороший расклад.

Будет намного хуже, если какой-то аутсайдер Серии А клюнет на наживку. Супряга и в Киеве умудрился без боя отдать место Артему Беседину, а вы тут про "Сампдорию". У нее в нападении легенда Кальчо Квальярелла и опытный боец Габбьядини, поигравший ранее в АПЛ. За ними Влад и на поле не выйдет.

А Супряге, между тем, 21 год. Ему нужно играть - и не просто бегать, а учиться, совершенствоваться, прибавлять во всех компонентах. У него есть скорость, но он ее почти не использует; его игра в подыгрыше ужасна; удара как такового нет; работать в прессинге он не приучен; со второго этажа воротам не угрожает. В шести турах ЛЧ у Супряги 0,2 ключевого паса за 90 минут; 0,2 обводки; 0,3 удара; 0,2 перехвата и 0,0 (!) отборов мяча. Про голы и ассисты молчим.

Ему бы слушать Луческу и выполнять все, что тот говорит - благо, спецов такого калибра на всем постсоветском пространстве больше не осталось. Но и здесь Супряга оплошал, буквально заставив тренера себя списать:

"Супряга не оправдал тех ожиданий, которые мы возлагали. Нам нужно было забивать, чтобы побеждать. Цыганков и Буяльский были травмированы, поэтому вся ответственность легла на Супрягу. Он не выдержал этой нагрузки. Он достаточно играл, особенно в первом круге, старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин. Он не помогал нам так, как должен был. У Супряги много плюсов: игра обеими ногами, скорость, игра головой. Но нет агрессивности. Он очень легко теряет мяч и уступает в единоборствах".

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И с этим резюме Супрягу третий месяц кряду продают в Серию А. Ау, товарищи агенты, вы же не просто держите итальянцев за идиотов, вы еще и ломаете Владу карьеру! Услышьте Луческу - Влад пока слаб и не готов даже к "Динамо". Бельгия, Нидерланды, Чехия - ладно, но какая Италия?!

Из позитива в карьере Супряги только полгода в "Днепре-1", когда УПЛ разделили на две части, и он феерил со "Львовом" и "Олимпиком", а также два гола в финале МЧМ - того самого, где Влад провалил все матчи, кроме финала, проиграв по ходу турнира конкуренцию 17-летнему Сикану. На этом все; больше в нарезке и показать нечего. Зато шума и понтов…

Помнится, подобный карнавал ранее устроили вокруг Лунина - и все закончилось бедой. Андрей энный год сидит и, как показал товарняк с поляками, уже разучился попадать по мячу. Еще был Мудрык, но ему, вроде, вправили мозги, и Михаил сосредоточился на карьере. Теперь видно, как поднимают волну вокруг Довбика. Может, хватит, а?

Есть ведь пример Виталия Буяльского - совершенно незвездного игрока, который много лет пахал, слушал тренеров и в итоге стал лучшим атакующим хавом УПЛ. Увы, с него молодежь пример брать не спешит. Все хотят с разбега в топ-лигу, даже не научившись толком играть в футбол. Понанимали агентов - и все трепещи, Европа! Точнее, европейские СМИ.

Ну а на поле играть центрфорварда по-прежнему будет Денис Гармаш, а как вы хотели? Кому-то же надо, пока Супряга покоряет Tuttomercato, Calciomercato и другие сайты.