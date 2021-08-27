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Ванат забил свой первый гол в УПЛ
Киевлянин забил за Черноморец
fcdynamo.kiev.ua
Одесский Черноморец играет матч 6-го тура УПЛ с Александрией.
К 80-й минуте счет 2:1 в пользу моряков.
На 76-й минуте моряков вывел вперед
Всего в УПЛ 19-летний форвард сыграл 6 матчей, все в составе Черноморца.
Отметим, что в минувшем чемпионате Украины Владислав стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив 26 голов в 25-ти матчах.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2021 в 21:41
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Spokoyno (Київ)
27.08.2021 в 21:14
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