Ванат забил свой первый гол в УПЛ

Одесский Черноморец играет матч 6-го тура УПЛ с Александрией.

К 80-й минуте счет 2:1 в пользу моряков.

На 76-й минуте моряков вывел вперед арендованный у Динамо Владислав Ванат, для которого это первый гол в УПЛ.

Всего в УПЛ 19-летний форвард сыграл 6 матчей, все в составе Черноморца.

Отметим, что в минувшем чемпионате Украины Владислав стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив 26 голов в 25-ти матчах.