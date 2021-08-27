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Ванат забил свой первый гол в УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Киевлянин забил за Черноморец

Ванат забил свой первый гол в УПЛ

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Одесский Черноморец играет матч 6-го тура УПЛ с Александрией.

К 80-й минуте счет 2:1 в пользу моряков.

На 76-й минуте моряков вывел вперед арендованный у Динамо Владислав Ванат, для которого это первый гол в УПЛ.

Всего в УПЛ 19-летний форвард сыграл 6 матчей, все в составе Черноморца.

Отметим, что в минувшем чемпионате Украины Владислав стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив 26 голов в 25-ти матчах.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Владислав Ванат
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2021 в 21:41
а могли и выиграть --Кучерук полный ноль --2 гол его точно --Мороз тебе пишут не ставь это недрозумение есть Паламарчук из ЧО и определись на конец составом -больше игроков с ЧО
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Spokoyno (Київ)
27.08.2021 в 21:14
Спочином! Тепер тільки не зупинятися у своєму розвитку!
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