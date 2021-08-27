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УПЛ. Черноморец - Александрия 2:2. Обоюдное прозрение

Премьер-лига
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(1 голосов)

Плохой первый тайм - и веселый второй

УПЛ. Черноморец - Александрия 2:2. Обоюдное прозрение

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Плохой первый тайм... Если бы так команды играли до финального свистка, этот матч нужно было бы как можно скорее вычеркнуть из истории. Однако на "Черноморец" и "Александрию" сошло прозрение, обусловив настоящую и зрелищную битву этих команд в течение второй 45-минутки. И закономерно, что все закончилось ничьей.

Стартовые составы почти не таили в себе сюрпризов. "Александрия" вышла с теми же игроками, которые играли с первых минут неделю назад. "Черноморец" обошелся в этот раз без помощи Кадири. Дисквалификация Билошевского позволила дебютировать в стартовой обойме Юрию Тлумаку. Ну и отсутствие в старте Гио Цитаишвили – но этим никого не удивишь.

Первый тайм не подарил ничего. Практически ничего. Ковалец пристреливается с удобной позиции, но Кучерук легко справился с не самым сложным ударом лидера "Александрии". Чуть позже неплохо головой бил Спинелли, хотя это тоже не то, с чем можно было претендовать на гол. До конца тайма аргентинец нашел еще одну возможность для выстрела, но также неудачно.

"Черноморец" присматривался. В принципе, такая игра устраивала одесситов: соперник давил не из той силой, чтобы загонять в тупик. Поэтому были шансы на контратаки и даже позиционные наступления. Но без акцентированного завершения. Ни Бугай, ни Брагару не сумели пробить как следует. Попытку Авагимяна ворваться в свободную зону также пресекли. Поэтому вполне закономерно, что первый тайм прошел без результативных ударов.

И вот тот самый второй тайм. Было действительно весело. "Черноморец" мог забивать дважды на стартовых минутах, но не использовал убийственные возможности. Сначала Бугай запорол выход один на один после взвешенной передачи, кажется, Кузыка. А потом прошла комбинация Кравченко-Брагару-Исаенко с ударом последнего. Как и в предыдущей атаке, мяч пролетел выше ворот. Когда создаешь моменты с таким трудом, важно их реализовывать.

"Александрия" поняла, что может такими темпами доиграться до неприятностей. Поэтому вполне естественной была реакция команды Юрия Гуры пойти вперед. Ковалец снова бил из пределов штрафной площади, но опять неудачно. Устименко хитро пытался замкнуть прострел Мирошниченко. Но все эти моменты меркнут на фоне удара Цурикова: пяткой, с разворота, по дуге. Мяч попал в перекладину, хотя мог быть гол года.

После скучного первого тайма такая активность команд радовала глаз. Логично, что все это закончилось взятиями ворот. "Черноморец" забил после индивидуальных действий Авагимяна (сыграл на подборе, проскочил мимо трех оппонентов) и неуверенной игры голкипера Билыка (пропустил легкий удар под перчаткой). А "Александрия" – после дальнего удара Третьякова и рикошета от Михайленко.

Ничья – справедливый результат? Но "Черноморец" хотел выиграть. Поэтому продолжал нагнетать, провоцируя соперника на ошибки. Классная передача Кузыка с левого фланга нашла Ваната, с которым очень плохо сыграл Дубра. Каспарс и офсайда не создал, и единоборство проиграл. Поэтому быстрый нападающий Одессы сильным ударом забил свой первый гол на уровне УПЛ. Но отвечала "Александрия" очень четко и изысканно. Хорошо красиво Третьяков, еще красивее – Устименко. Его обводящий удар с левого края обошелся без рикошета, поэтому впечатления настолько сильны. Это было действительно круто.

Круто также то, что до конца тайма команды не останавливались в поисках возможности все же победить. "Черноморец" был чуть ближе, ведь после одной из атак уже был отыгран Билык, но Ванат не смог подставить ногу под мяч. Этот поединок – очередной ответ тем, кто считает "Черноморец" лишним на этом празднике УПЛ. Команда, которая ничем не отличается (в худшую сторону) среди остальных аутсайдеров / середняков.

"Александрия" же просто не изменила себе. Победить "Шахтер", "Зарю", "Колос" – это о команде Юрия Гуры. Но проиграть "Минаю", не победить "Львов" и "Черноморец" – это также о ней. С другой стороны, в шести турах у команды, которую до старта сезона едва не похоронили, только одно поражение – чем вам не сюрприз? Изюминка в этом есть.

УПЛ. 6-й тур. 27.08.2021
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле - Александр Шандор
"Черноморец" - ФК "Александрия" 2:2
Голы: Артур Авагимян 68, Владислав Ванат 76 - Максим Третьяков 72, Денис Устименко 84

"Черноморец": Владислав Кучерук, Юрий Тлумак, Илья Путря, Артур Авагимян (Даниил Скорко 85), Сергей С.Кравченко (Владислав Ванат 62), Владислав Бугай (Евгений Смирный 61), Евгений Исаенко (Даниил Сухоручко 85), Денис Кузык, Валерий Дубко, Максим Брагару (Георгий Цитаишвили 71), Николай Михайленко

ФК "Александрия": Олег Билык, Андрей Цуриков, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Эмиль Мустафаев 80), Иван Калюжный (Сергей Рыбалка 46), Клаудио Спинелли (Денис Устименко 62), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Олег Кожушко (Владимир Одарюк 46), Александр Демченко, Каспарс Дубра

Предупреждения: Максим Брагару 16, Николай Михайленко 32, Даниил Сухоручко 90+3 - Владислав Бабогло 18

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Комментарии (13)
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Я так думаю... (КиЇв)
27.08.2021 в 21:35
«Партийный» комментатор матча сегодня шедевр выдал: «Александрия играет в примитивный футбол, но он приносит результат. А кто у нас играет в непримитивный футбол кроме Зари и Шахтера?»
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-1
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2021 в 21:33
Мороз ты что тупой убери этого вратаря ставь Паламарчука такие 2 бабочки пропустить --позор ---ставь КАдири в нападение а на тренеровках хватит играться в игры отрабатывайте удары по воротам -такие моменты и не попадать это надо уметь --могли выиграть но помог Кучерук -чтобы его больше не было на поле и замены надо делать раньше --Мороз может ты пойдёшь в отставку --тупой ты физрук
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0
-5
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Goleon (Одесса)
27.08.2021 в 21:45
Вратарь конечно дырка еще та, но в двух пропущенных его вины нет
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0
0
Djibouti (Djibouti)
27.08.2021 в 21:33
Гура не умеет настраивать команду на матчи с командами, которые находятся в нижней таблице, вышли на матч, как будто Черноморец сам себе побежит забивать, чудом отскочили.
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+1
0
Kela (Одесса)
27.08.2021 в 21:30
обидный рикошет и пенальти почему то не поставили за накладку в штрафной, а в целом игра ЧО становится осмысленной, голкипера бы еще толкового, Кучерук второй привез сегодня.
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+1
0
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ascent (Луксор)
27.08.2021 в 21:28
Ну вот, Мороз потихоньку делает своё дело. На все нужно время...
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+1
0
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ШашлычОк (Черкассы)
27.08.2021 в 21:27
не смотрел ( не смог) как вообще черноморец смотрелся на фоне алексов?
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0
0
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Zanregent (Бухарест)
27.08.2021 в 21:31
Неплохо, только ещё шишки набивает. Думаю толк с них все же будет)
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+2
-1
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ШашлычОк (Черкассы)
27.08.2021 в 21:33
толк будет 101% все же элита ( хоть и молодняк ) начало конечно было ни шатко ни валко а последних пару игр уже норм ..... думаю еще притрутся и ....
+1
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
27.08.2021 в 21:26
Увы! Но приходится констатировать тот ФАКТ, что опять сами себе привозим.., особенно второй гол. И кто виноват - Кучерук, именно он отдал неточный пас и затем ему-же и ВЛЕТЕЛО, а жаль - могли и выиграть этот матч.
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+1
-1
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 21:25
судейуа пеналь не поставил за чистую накладку
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+1
-1
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walcom (Киев)
27.08.2021 в 21:29
а игру рукой как то увидел сквозь спину)))
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+1
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Golfik25 (Киев)
27.08.2021 в 21:23
Черноморец потихоньку набирает форму. Хорошо сыграли.
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