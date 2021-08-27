Ультрас Черноморца атаковали автобус команды перед матчем с Александрией - ВИДЕО

Вот и кончилось Лето. Конец Фанатскому движению. Сначала Динамо, теперь Черноморец, кто следующий. !00 - 200 молокососов хотят, что бы было так как они хотят. Хозяева жизни? Придите на любое производство и расскажите, что вы вот так не будите и так, а будите только как вам захочется. И вы увидите как быстро ваша проблема решится. Фарм - клубы это плохо и это надо менять. УФА не мычит ни телится, ограничение количества игроков с одного клуба до 4 и проблема фарм решена. Не решеным остается молодежного состава Динамо и Шахтера, академия выпускает а покупать ни кто не хочет, вот и маринуют молодежь.