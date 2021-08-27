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Ультрас Черноморца атаковали автобус команды перед матчем с Александрией - ВИДЕО
Киевский вектор нравится не всем
Фото - Анатолій Спиця
Ультрас "Черноморца" продолжают протестовать против "киевского вектора" клуба.
Так, перед
Сначала они попытались остановить транспортное средство, а затем бросали в него файеры и петарды.
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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
28.08.2021 в 00:32
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Полiccя (Житомир)
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