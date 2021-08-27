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Ультрас Черноморца атаковали автобус команды перед матчем с Александрией - ВИДЕО

Премьер-лига
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Киевский вектор нравится не всем

Ультрас Черноморца атаковали автобус команды перед матчем с Александрией - ВИДЕО

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Ультрас "Черноморца" продолжают протестовать против "киевского вектора" клуба.

Так, перед матчем 6-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2) фанаты совершили нападение на автобус команды.

Сначала они попытались остановить транспортное средство, а затем бросали в него файеры и петарды.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
28.08.2021 в 00:32
Этим. Ультра. Нужно. Бросать питарды. Не. в автобус. с тренером и мол.футболиствми , которые им ничего не должны...а. перед домом. Клисоыа...хозяина. клуба..Чтобы он или продал его.или. обанкротить окончательно...Чтобы мучения этих ультра. Закончились окончатедьно..Если. эти Утра с. сами в футбол играть не умеют ..то пусть не мешают игратьдругим, которые представляют. ЧО. сейчас..,
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Полiccя (Житомир)
28.08.2021 в 00:06
Кучка безмозглих аутістов . Керівництво динамоморця вам дебілам нічого не должно.
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prostors (Вольногорск)
27.08.2021 в 23:47
Вот и кончилось Лето. Конец Фанатскому движению. Сначала Динамо, теперь Черноморец, кто следующий. !00 - 200 молокососов хотят, что бы было так как они хотят. Хозяева жизни? Придите на любое производство и расскажите, что вы вот так не будите и так, а будите только как вам захочется. И вы увидите как быстро ваша проблема решится. Фарм - клубы это плохо и это надо менять. УФА не мычит ни телится, ограничение количества игроков с одного клуба до 4 и проблема фарм решена. Не решеным остается молодежного состава Динамо и Шахтера, академия выпускает а покупать ни кто не хочет, вот и маринуют молодежь.
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