Мороз: Ребята молодцы. Не стушевались и могли выиграть

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Александрией" (2: 2) в 6-м туре УПЛ.

"Может быть, до игры мы бы радовались этой ничьей. Но сегодня, выигрывая по ходу поединка, не удержали поединок. При счете 2:1 сбились на навал, отошли просто к своим воротам и пропустили второй мяч.

Но ребята сегодня молодцы. Они сегодня показали игровую дисциплину, выполняли установку. Играя сегодня против крепкой команды, они не стушевались и могли выиграть", - сказал Мороз.