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Мороз: Ребята молодцы. Не стушевались и могли выиграть

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец сыграл вничью с Александрией

Мороз: Ребята молодцы. Не стушевались и могли выиграть

footballua.tv

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал ничью с "Александрией" (2:2) в 6-м туре УПЛ.

"Может быть, до игры мы бы радовались этой ничьей. Но сегодня, выигрывая по ходу поединка, не удержали поединок. При счете 2:1 сбились на навал, отошли просто к своим воротам и пропустили второй мяч.

Но ребята сегодня молодцы. Они сегодня показали игровую дисциплину, выполняли установку. Играя сегодня против крепкой команды, они не стушевались и могли выиграть", - сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
28.08.2021 в 00:58
По моментам "Черноморец" должен был брать 3 очка, играли намного интересней и разнообразней "Александрии"
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