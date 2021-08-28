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Мороз: Ребята молодцы. Не стушевались и могли выиграть
Черноморец сыграл вничью с Александрией
footballua.tv
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал
"Может быть, до игры мы бы радовались этой ничьей. Но сегодня, выигрывая по ходу поединка, не удержали поединок. При счете 2:1 сбились на навал, отошли просто к своим воротам и пропустили второй мяч.
Но ребята сегодня молодцы. Они сегодня показали игровую дисциплину, выполняли установку. Играя сегодня против крепкой команды, они не стушевались и могли выиграть", - сказал Мороз.
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