Аталанта торгует Манора Соломона

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что бронзовый призер прошлого чемпионата Италии "Аталанта" не оставляет попыток усилить состав до завершения трансферного окна.

В частности, клуб из Бергамо не прочь усилить атаку вингером донецкого "Шахтера" Манором Соломоном. В прошлом году "Аталанта" уже делала предложение по израильтянину в размере 15 млн евро. Сейчас она увеличила сумму до 20, однако "Шахтер" не соглашается продавать одного из своих лидеров меньше, чем за 30 млн.

Ди Марцио вместе с тем указывает, что в 2023-м у Манора заканчивается контракт с "Шахтером", поэтому дончанам, чтобы не потерять игрока бесплатно, нужно его продать не позднее следующего лета.

Манор Соломон перешел в состав "Шахтера" зимой 2019-го года из "Маккаби" Петах-Тиква за шесть миллионов евро. С тех пор он сыграл в 87 матчах за "Шахтер", забил 19 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера как раз в 20 млн евро. Добавим, что конкурентами на позиции Соломона в "Шахтере" являются Коноплянка и Мудрик, впрочем, слева в атаке могут сыграть Тете или Педриньо.