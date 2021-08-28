  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Аталанта торгует Манора Соломона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта торгует Манора Соломона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Шахтер просит гораздо большую сумму

Аталанта торгует Манора Соломона

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что бронзовый призер прошлого чемпионата Италии "Аталанта" не оставляет попыток усилить состав до завершения трансферного окна.

В частности, клуб из Бергамо не прочь усилить атаку вингером донецкого "Шахтера" Манором Соломоном. В прошлом году "Аталанта" уже делала предложение по израильтянину в размере 15 млн евро. Сейчас она увеличила сумму до 20, однако "Шахтер" не соглашается продавать одного из своих лидеров меньше, чем за 30 млн.

Ди Марцио вместе с тем указывает, что в 2023-м у Манора заканчивается контракт с "Шахтером", поэтому дончанам, чтобы не потерять игрока бесплатно, нужно его продать не позднее следующего лета.

Манор Соломон перешел в состав "Шахтера" зимой 2019-го года из "Маккаби" Петах-Тиква за шесть миллионов евро. С тех пор он сыграл в 87 матчах за "Шахтер", забил 19 голов и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера как раз в 20 млн евро. Добавим, что конкурентами на позиции Соломона в "Шахтере" являются Коноплянка и Мудрик, впрочем, слева в атаке могут сыграть Тете или Педриньо.

Читайте такжеБей своих, чтобы чужие забрали. Академии и пираньи Манора Соломона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
28.08.2021 в 09:07
Шахтер в этом сезоне не для того задорого скупился под де дзерби всяким непойми чем, чтобы лучшего на текущий момент игрока отдать за просто так. В этом сезоне Шахтер хочет чего-то наиграть. В ЛЧ попали, игроки там засветятся. Следующим летом можно будет уже кого-то продавать.
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2021 в 09:04
Впереди Реал и Интер, если покажет себя, то и за 40-50 можно будет торговать...
Ответить
+1
0
nivroku (Odessa)
28.08.2021 в 09:12
Именно. Только пусть форму восстановит, или же с Де Дзерби общий язык найдет. Не знаю в чем была проблема - с Монако это был еще не тот Соломон.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
28.08.2021 в 08:47
За 30 лямов его не будут покупать, дешевле Роналдо купить. Так ,что уйдет бесплатно через пару лет.
Ответить
0
-1
nivroku (Odessa)
28.08.2021 в 09:18
Не боись за Шахтер, они своего не упустят. Он сейчас нужен, а когда придет время, либо контракт продлят, а потом продадут, либо вовремя отпустят, и при этом хорошо заработают. Сейчас его рано отпускать, Мудрик на его позицию еще совсем сырой.
Ответить
0
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
28.08.2021 в 08:45
Жлобяра наперсточник згноїть хлопця. Це - явний антисемітизм якщо не голокост.
Ответить
+2
-4
code906 (Kiev)
28.08.2021 в 08:32
вице-чемпион Италии "Аталанта" - тут ошибочка. 2е место занял Милан. никакие они не вице-чемпионы.
Ответить
+3
0
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 08:29
20 и в довесок Коваленко
Ответить
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
28.08.2021 в 07:54
Не, тут как Витю задаром не отдадут, так что Аталанта в этот раз мимо)
Ответить
+1
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.08.2021 в 07:45
За 6 взяли 20 предлогают.А что там Супряга киевский глоры.Я думаю и Педриньо могут со временем продать не дешевле .хоть тут смеются над его фамилией киевские
Ответить
+7
-7
nivroku (Odessa)
28.08.2021 в 09:09
Одним только голом в ворота Монако - и каким! -Педриньо фактически уже отработал свою покупку. Этот парень Шахтеру пока нужен, и не на год-два, чуть побольше. Продадут, и очень неплохо продадут, но сначала пусть поиграет - посмотрим, на что он еще способен.
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.08.2021 в 07:42
Заголовок ппц
Ответить
+3
-5
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2021 в 08:12
Таки да, и шо его торговать, если он и Шахтеру пока нужен?
Ответить
+3
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
28.08.2021 в 08:46
Так що, бігти не треба, як ти пропонуєш Миколенку або Циганкову. Хай гниє у рубілові з Маріуполем
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
28.08.2021 в 07:41
Я продаю Ира Саула не хотите?
Ответить
+1
-2
Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 08:30
Это кто вообще ?
Ответить
0
-1
Dr. House (Поділля)
28.08.2021 в 08:42
Смесь Иры Морозюк и Сауля из Атлетико
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...