Верес продал все выставленные на фондовой бирже акции

Ровенский "Верес" на своем официальном сайте сообщил о продаже всех акций клуба, которые были выставлены на фондовой бирже.

В последний день продажи (27 августа) было сбыто 50 тысяч 220 акции. Общая сумма – полмиллиона акций. Стоимость одной – примерно 72 грн.

Отметим, что продажа акции начался 12 апреля 2021-го года. В первые дни контрольный пакет выкупил текущий президент "Вереса" Иван Надеин и его окружения. Ровенчане стали первым в Украине футбольным клубом, который разместил свои акции в открытом доступе на фондовой бирже.

Заработанные средства "Верес" планирует направить на строительство клубной базы в Ровном.