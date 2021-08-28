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Верес продал все выставленные на фондовой бирже акции

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Современный шаг вперед

Верес продал все выставленные на фондовой бирже акции

Новина українською

Ровенский "Верес" на своем официальном сайте сообщил о продаже всех акций клуба, которые были выставлены на фондовой бирже.

В последний день продажи (27 августа) было сбыто 50 тысяч 220 акции. Общая сумма – полмиллиона акций. Стоимость одной – примерно 72 грн.

Отметим, что продажа акции начался 12 апреля 2021-го года. В первые дни контрольный пакет выкупил текущий президент "Вереса" Иван Надеин и его окружения. Ровенчане стали первым в Украине футбольным клубом, который разместил свои акции в открытом доступе на фондовой бирже.

Заработанные средства "Верес" планирует направить на строительство клубной базы в Ровном.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
Верес

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Комментарии (4)
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octavi4 (Warszawa)
28.08.2021 в 09:53
Современный подход построить себе дачу в Киеве за деньги инвесторов)))))))))
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ZSTV1223 (Черкаси)
28.08.2021 в 09:47
"Заработанные средства "Верес" планирует направить на строительство клубной базы в Киеве". Точно в Києві ???
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Медведь с балалайкой (Харьков)
28.08.2021 в 09:26
50 тыщ акций, по 72 грн = загальна сумма пив мильйона, ломаем математику нахрен ...
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Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 09:32
В последний день было продано 50 тысяч акций, а всего было 500 тысяч акций, т.е., в последний день были проданы 10% от общего количества акций. А одна акция = 72 грн. Математика тут не при чем.
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