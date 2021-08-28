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Верес продал все выставленные на фондовой бирже акции
Современный шаг вперед
Ровенский "Верес" на своем официальном сайте сообщил о продаже всех акций клуба, которые были выставлены на фондовой бирже.
В последний день продажи (27 августа) было сбыто 50 тысяч 220 акции. Общая сумма – полмиллиона акций. Стоимость одной – примерно 72 грн.
Отметим, что продажа акции начался 12 апреля 2021-го года. В первые дни контрольный пакет выкупил текущий президент "Вереса" Иван Надеин и его окружения. Ровенчане стали первым в Украине футбольным клубом, который разместил свои акции в открытом доступе на фондовой бирже.
Заработанные средства "Верес" планирует направить на строительство клубной базы в Ровном.
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