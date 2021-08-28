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Десна - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Десна" - "Верес", украинская Премьер-лига, 29 августа 2021

Десна - Верес: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

До начала прошедшего тура черниговская "Десна" лидировала в УПЛ, выиграв четыре матча из четырех. Однако после этого их пыл охладило "Динамо", показав, что до первого места "северянам" еще далеко. Команда Рябоконя пропустила четыре безответных гола и опустилась сразу на несколько позиций. Теперь им нужно срочно вернуться на победный путь, если у них есть амбиции занимать высокие места.

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"Верес" неделю назад добыл противоположный результат. На своем поле в Луцке они обыграли "Минай", благодаря голу Роберта Гегедоша. В воскресенье, по слухам, форвард не сыграет, однако с мотивацией у ровенчан проблем не будет. Они всегда до последнего бьются за результат.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в воскресенье, 29-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Верес" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Десна" - "Верес" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Десна" - "Верес".

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В статье: Десна (Чернигов) Верес (Ровно)
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