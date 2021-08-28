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Динамо - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.08.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Центральный матч игрового дня и целого тура УПЛ. "Динамо" встретится с традиционно неудобным для себя соперником. "Колос" хоть и буксует на старте сезона, но сохраняет свое свойство хорошо противостоять грандам.
Матч 6-го тура УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в субботу, 28-го августа 2021-го года, в 19:30 в Киеве. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча прямо в этой новости.
УПЛ. Шестой тур. 28.08.2021
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Александр Омельченко
"Динамо" 19:30 "Колос"
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