Динамо - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Центральный матч игрового дня и целого тура УПЛ. "Динамо" встретится с традиционно неудобным для себя соперником. "Колос" хоть и буксует на старте сезона, но сохраняет свое свойство хорошо противостоять грандам.

Матч 6-го тура УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в субботу, 28-го августа 2021-го года, в 19:30 в Киеве. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча прямо в этой новости.

УПЛ. Шестой тур. 28.08.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Александр Омельченко