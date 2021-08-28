  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Колос: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.08.2021 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч игрового дня и целого тура УПЛ. "Динамо" встретится с традиционно неудобным для себя соперником. "Колос" хоть и буксует на старте сезона, но сохраняет свое свойство хорошо противостоять грандам.

Матч 6-го тура УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится в субботу, 28-го августа 2021-го года, в 19:30 в Киеве. Смотрите прямую онлайн видеотрансляцию матча прямо в этой новости.

Читайте такжеДинамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.08.2021

УПЛ. Шестой тур. 28.08.2021
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Динамо" 19:30 "Колос"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...