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Минай - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.08.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" много внимания уделяет болельщикам, борется за их симпатии и внимание. Путь к этому лежит, в том числе, через домашние матчи против грандов. В прошлом году, однако, так сложилось, что ни с "Шахтером", ни с "Динамо" минайцы в Ужгороде не играли. И вот особый момент: впервые после своего выхода в УПЛ "Минай" сыграет против отечественного гранда на своем поле в рамках чемпионата.

Матч состоится в субботу, 29-го августа 2021-го года, в 17:00 на главном стадионе Закарпатья "Авангард". Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч центре UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Премьер - лига" >>>.

Прямая онлайн видеотрансляция матча состоится на телеканале "Футбол 1". Прямой эфир поединка начнется в 17:00. До и после матча будет работать аналитическая онлайн студия.

Также напомним, что за всеми центральными событиями УПЛ и мирового футбола вы можете следить с помощью аудиотрансляций от UA-Футбол >>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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