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Рух - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Львов", украинская Премьер-лига, 29 августа 2021

Рух - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

Львовские коллективы отличаются от других команд в этом сезоне. Как минимум тем, что только "Рух" и "Львов" успели уволить своих наставников. "Сине-золотые" буквально на днях расстались с Анатолием Бессмертным и теперь готовятся к львовскому дерби. Поиск нового наставника продолжается, а к ближайшему матчу коллектив будет готовить Тарас Чопик.

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"Рух" с новым/старым тренером Леонидом Кучуком успел провести уже три игры. И добыть три разных результата - минимальная победа "Вереса", ничья с "Колосом", поражение "Днепру-1". Да, результаты пошли на нисходящей, однако белорусский наставник всегда умел добывать результат в битве с равными себе командами. У "Руха" неплохие шансы в дерби.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в воскресенье, 29-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Львов" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (3)
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Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 14:28
Вы прикалываетесь ? Когда начались европейские чемпионаты эту нудятину будут смотреть ?
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0
-2
LAZ E183 (Рига)
28.08.2021 в 14:36
На Нікополь з Тростянцем же ходили.
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Соколов (Никополь)
28.08.2021 в 14:42
Я болею за Динамо. И если стоит выбор какой матч смотреть я естественно выберу матч европейских чемпионов
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