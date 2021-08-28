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Рух - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Рух" - "Львов", украинская Премьер-лига, 29 августа 2021
Фото: ФК Рух
Львовские коллективы отличаются от других команд в этом сезоне. Как минимум тем, что только "Рух" и "Львов" успели уволить своих наставников. "Сине-золотые" буквально на днях расстались с Анатолием Бессмертным и теперь готовятся к львовскому дерби. Поиск нового наставника продолжается, а к ближайшему матчу коллектив будет готовить Тарас Чопик.
"Рух" с новым/старым тренером Леонидом Кучуком успел провести уже три игры. И добыть три разных результата - минимальная победа "Вереса", ничья с "Колосом", поражение "Днепру-1". Да, результаты пошли на нисходящей, однако белорусский наставник всегда умел добывать результат в битве с равными себе командами. У "Руха" неплохие шансы в дерби.
Смотрите матч шестого тура УПЛ в воскресенье, 29-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Рух" - "Львов"
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