Рух - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Львовские коллективы отличаются от других команд в этом сезоне. Как минимум тем, что только "Рух" и "Львов" успели уволить своих наставников. "Сине-золотые" буквально на днях расстались с Анатолием Бессмертным и теперь готовятся к львовскому дерби. Поиск нового наставника продолжается, а к ближайшему матчу коллектив будет готовить Тарас Чопик.

Читайте также Тренер Львова: После матча с Рухом встретимся с руководством клуба

"Рух" с новым/старым тренером Леонидом Кучуком успел провести уже три игры. И добыть три разных результата - минимальная победа "Вереса", ничья с "Колосом", поражение "Днепру-1". Да, результаты пошли на нисходящей, однако белорусский наставник всегда умел добывать результат в битве с равными себе командами. У "Руха" неплохие шансы в дерби.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в воскресенье, 29-го августа, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Рух" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.