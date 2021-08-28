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Динамо купит бразильского форварда за 6 млн евро. Остался только медосмотр
Путь нападающего изменился
Foto: Divulgação/Athletico
Киевское "Динамо" вскоре оформит трансфер 22-летнего нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума. Об этом сообщает бразильское издание Ge.
Форвард должен был перейти в "Бордо", так как сам изъявил желание присоединиться к команде из французского чемпионата, несмотря на лучшие финансовые предложения от "Динамо" и "Шахтера". Однако "жирондинцы" не смогут оформить покупку футболиста из-за финансового фэйр-плей.
"Динамо" воспользовалось этим и предложило игроку пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 6 млн евро. Переход состоится после удачного медосмотра. Для его прохождения Наум сегодня, 28 августа, отправится в Украину.
На профессиональном уровне Витор выступает с января 2019-го года. За это время он записал в свой актив 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 млн евро.
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