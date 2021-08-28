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Динамо купит бразильского форварда за 6 млн евро. Остался только медосмотр

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Путь нападающего изменился

Динамо купит бразильского форварда за 6 млн евро. Остался только медосмотр

Foto: Divulgação/Athletico

Новина українською

Киевское "Динамо" вскоре оформит трансфер 22-летнего нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума. Об этом сообщает бразильское издание Ge.

Форвард должен был перейти в "Бордо", так как сам изъявил желание присоединиться к команде из французского чемпионата, несмотря на лучшие финансовые предложения от "Динамо" и "Шахтера". Однако "жирондинцы" не смогут оформить покупку футболиста из-за финансового фэйр-плей.

"Динамо" воспользовалось этим и предложило игроку пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 6 млн евро. Переход состоится после удачного медосмотра. Для его прохождения Наум сегодня, 28 августа, отправится в Украину.

На профессиональном уровне Витор выступает с января 2019-го года. За это время он записал в свой актив 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Витор Наум
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Источник:
Ge

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Комментарии (15)
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FC Energy (Новая Каховка)
28.08.2021 в 12:44
Пора продавать своих, раз уж бразильца взяли.
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+1
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 12:52
Итальянцы, нехорошие люди, все никак не купят динамовских украинцев, обнаглели вконец!
Ответить
+1
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
28.08.2021 в 13:11
Навіщо їм динамівці якщо є Коваленко?
0
0
octavi4 (Warszawa)
28.08.2021 в 12:37
Виктор Наум, почти как наш :)
Ответить
0
0
alktus (Хмельницкий)
28.08.2021 в 12:32
Намечается перебор форвардов. Зимой ещё Беседин выздоравливает
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
28.08.2021 в 12:39
Ну він не центр форвард а скоріше лівий вінгер. Буде грати зліва на місці Де Пени у якого взимку закінчується контракт і Родрігеса якого наче хочуть продати. Так що все окей)
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0
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 12:11
А-ха-хах, что там про пальмы с обезьянами любят кукарекать полярные?
Ответить
+6
-5
Salming (Полтава)
28.08.2021 в 12:12
Трамвай уже на пальму заехал...
Ответить
+5
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 12:48
Сальмонелла, по делу есть что сказать?
0
-2
аалекс ( Крым)
28.08.2021 в 12:01
Чувствуется рука Мирчи.
Ответить
+3
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 12:12
Цыган пытается из говна слепить второй Шахтер :)
Ответить
+1
-3
Salming (Полтава)
28.08.2021 в 12:14
...потому, что г...но управляло трамваем
+4
-1
royalstas (Вінниця)
28.08.2021 в 12:43
З одного бразильця? Що ти несеш концепція Шахти та його ідеологія тут неумісна. У Шахти в ЛЧ 9 бразильців грає 1 українець тут буде навпаки. В чому тут схожість з Шахтою не розумію.
+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
28.08.2021 в 12:51
Почему из одного бразильца, там еще венесуэлец есть. Лиха беда начало, Цыган же только начинает, да и денег ему особо не дают: "Что продашь - на то бразильцев и купим!" Уркис говорит.
0
-1
C_Ballack (Днепр)
28.08.2021 в 11:54
Интересный трансфер.
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+6
-1


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