Динамо купит бразильского форварда за 6 млн евро. Остался только медосмотр

Киевское "Динамо" вскоре оформит трансфер 22-летнего нападающего "Атлетико Паранаэнсе" Витора Наума. Об этом сообщает бразильское издание Ge.

Форвард должен был перейти в "Бордо", так как сам изъявил желание присоединиться к команде из французского чемпионата, несмотря на лучшие финансовые предложения от "Динамо" и "Шахтера". Однако "жирондинцы" не смогут оформить покупку футболиста из-за финансового фэйр-плей.

"Динамо" воспользовалось этим и предложило игроку пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 6 млн евро. Переход состоится после удачного медосмотра. Для его прохождения Наум сегодня, 28 августа, отправится в Украину.

На профессиональном уровне Витор выступает с января 2019-го года. За это время он записал в свой актив 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 млн евро.