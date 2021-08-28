Бабич: Если Динамо в группе опередит Бенфику, то это будет успехом

Бывший главный тренер "Черноморца" и "Мариуполя" Александр Бабич поделился мнением на счет шансов украинских команд "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе ЛЧ:

"Из наших представителей в Лиги чемпионов я выше оцениваю шансы “Шахтер”, чем “Динамо” и не только потому, что в минувшем сезоне “горняки” уже добивались положительных результатов в противостоянии с “Реалом” и “Интером”, но и существенно усилились. Остается надеяться, что “Шахтер” не исчерпал весь лимит везения в недавних поединках с “Монако”. Кстати, я заметил, когда “Шахтер” не фаворит, то он играет лучше.

Что касается “Динамо”, то меня беспокоит, хватит ли киевлянам сил для выступлений сразу на трех “фронтах”, ведь они не могут похвастаться глубиной состава. На мой взгляд, если подопечные Мирчи Луческу опередят “Бенфику” в борьбе за третье место в группе, то это будет успехом.

И напоследок, о “Заре”. В ее группе в Лиге конференций главный претендент на первое место – “Рома”. А вот луганчане, если наведут порядок в обороне, то смогут зацепиться за вторую позицию", - сказал Бабич.