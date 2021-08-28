  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец - Мариуполь 3:0. Не туда Остапа понесло
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Мариуполь 3:0. Не туда Остапа понесло

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Банда Лавриненко была на голову сильнее команды Маркевича. Будет третья отставка сезона?

Ингулец - Мариуполь 3:0. Не туда Остапа понесло

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Прошло больше года с момента назначения Остапа Маркевича главным тренером "Мариуполя". Молодой наставник начал за здравие, поставил команде классическую схему 4-2-3-1, внедрял молодежь, пытался ставить быстрый футбол, радующий глаз болельщиков и нейтральных зрителей. Однако это был лишь миг. После начался период общей нестабильности, команда чередовала ужасные матчи с доминантными и скатилась во вторую часть таблицы. Это можно было оправдать постоянными переездами, а также неопытностью самого наставника. С Маркевичем-младшим продлили контракт на год, показав, что ему доверяют, но если результаты не исправятся, то увольнения не избежать. Сделка ведь не долгосрочная.

Начало нынешнего сезона Остап Маркевич будет стараться побыстрее забыть. Как и первый тайм сегодняшнего матча (правда об этом позже). В стартовых турах на счету "Мариуполя" лишь одна ничья при четырех поражениях. Все это привело к падению на последнее место в таблице, где мы, скажем так, их не ждали. У "Ингульца", учитывая календарный ад на старте, а также потерю некоторых лидеров, шансов оказаться на дне было больше. Но команда Лавриненко шла медленно, терпела, сдерживала "Динамо" и обыгрывала "Львов". И вот сегодня они уже фавориты в матче против "Мариуполя". Матче, в котором, вероятнее всего, решалась судьба Остапа Маркевича.

Так вот, первый тайм у "приазовцев" не удался. "Ингулец", который имеет статус боевой команды, доминировал 45 минут, лучше играл позиционно, быстрее принимал решение. Одним словом, классный стиль, рок-н-рольный. А там, где есть рок-н-ролл, должен быть и фронтмен, который привлекал наибольшее внимание. В "Ингульце" таким сегодня стал Владислав Шарай. Сначала он создал момент из ничего, ускорился на левом фланге, убрал Мампаси и ударил в ближний - штанга. Спустя несколько минут Владислав оказался точнее. После подачи углового начался сумбур, Чоботенко кое-как пытался выбить мяч, однако сделал это точно на Шарая. Удар, вынимайте - 1:0. "Отдать должное" стоит Топалову, который хоть и играет за "Мариуполь", в этом эпизоде принял нейтральную сторону, позволив вингеру "казаков" оказаться первым на подборе и открыть счет.

Гости пытались что-то придумать впереди, но у команды были явные проблемы с последним пасом. На позиции "десятки" сегодня вышел форвард Вьюнник, который выпадал из общей картины, не сумев отметиться ничем полезным. О чем говорить, если даже защитник "Ингульца" Салем наработал на больший xG, чем любой другой игрок "Мариуполя". В середине тайма он перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Шараем, а после целил в дальний (или простреливал) - Кудрик хорошо сыграл ногами. У команды Маркевича был только удар с острого угла от Мишнева, попавший в штангу. Экс-мариуполец Гальчук все контролировал.

Еще в конце первой половины было заметно, что "Ингулец" немного сбавил темп и отдал мяч сопернику. После перерыва футболисты Лавриненко действовали все медленнее, однако ни о каком доминировании "Мариуполя" речи не было. По крайней мере, до второго гола. Все началось с выхода Майкла Гопея, который спустя минуту классно скинул головой на Асмелаша. Того в районе штрафной сбил Чоботенко - желтая и стандарт. Кудрик справился с ударом Полегенько, аут, атака правым флангом, навес и удар головой от Шарая. И снова он - 2:0. "Мариуполь" побежал в атаку, несколько раз напряг Гальчука, попал в штангу и пропустил вновь. На двоих сообразили Коваленко и Гопей. Первый атаку разогнал, второй качественно завершил. Детей из Мариуполя "казаки" сегодня не жалели. Даже после третьего взятия они бежали вперед, но Козак и Асмелаш не смогли реализовать преимущество. "Приазовцы", что интересно, из-за травмы Чоботенко и отсутствия замен, доигрывали в меньшинстве, но даже в равных составах команда Маркевича ничего бы не сделала. Таков нынче их уровень.

В конце мы любим подводить итоги, но когда счет 3:0, и говорить ничего не нужно. Просто одна команда была сильнее. Сильнее на голову. Маркевич не угадал с заменами, в первом тайме его коллектив играл хуже оппонента, а во втором собраться уже не смог. Все по делу. В анонсе к данному матчу мы намекнули, что сегодняшний день может стать последним для Маркевича-младшего у руля "приазовцев". Посмотрим, что случится после. Возможно, Владимир Шаран не зря посетил стадион в Кропивницком.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
Ингулец - ФК Мариуполь 3:0
Голы: Владислав Шарай 22, Владислав Шарай 58, Майкл Гопей Стефен 76
Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Илья Коваленко 70), Владислав Шарай, Павел Полегенько (Александр Козак 70), Андрей Коробенко (Младен Бартулович 74), Артём Ситало (Майкл Гопей Стефен 56), Михаил Шишка, Евгений Опанасенко (Максим Мельничук 74), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 72), Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Денис Свитюха 75), Богдан Вьюнник (Михаил Хромей 46), Марк Мампасси (Михаил Удод 46), Александр Драмбаев, Андрей Кулаков, Никита Петерман (Денис Шостак 63), Петр Стасюк
Предупреждения: Евгений Опанасенко 71 - Петр Стасюк 30, Марк Мампасси 32, Дмитрий Мишнёв 53, Сергей Чоботенко 56, Денис Шостак 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово) Остап Маркевич Владислав Шарай
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (27)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
28.08.2021 в 18:25
Баб-ИЧ, Маркев-ИЧ... Хацкев-ИЧ?
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
28.08.2021 в 18:21
Зараз відбудеться "планова ротація" тренера на умовного "бабича" чи йому подібного. Це було б навіть смішно, якби не було так сумно.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 18:00
Я сожалею настоящим болельщикам команды. Превратили клуб в фарм, задача которого дарить очки одной команде и пытаться урвать очки у другой команды, + обкатать кротовскую молодежь.
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 17:59
Дело в том, что команде "Мариуполь" в текущих условиях место в первой лиге и официальный штамп: "Шахтер-2-Мариуполь", без права подъема в УПЛ. Это объективно, глядя правде в глаза.
Ответить
+2
0
prostors (Вольногорск)
28.08.2021 в 17:31
"прислали из ШД 17-18-ти летних юнцов". А зачем он соглашался на 17-18-ти летних юнцов? Поставили перед фактом?
Ответить
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2021 в 17:56
A кто у них спрашивать будет?
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
28.08.2021 в 16:56
А есть у будки выход из будки или его забили досками?)))
Ответить
+3
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2021 в 17:58
Им хоть водичку в блюдечке дают? Уже какую неделю из будки даже нос не высовывают.)
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.08.2021 в 16:42
"Банда Лавриненко была на головою сильнее команды Маркевича..." (с)... "банда" - это попытка быть похожим на европейских журналистов? тогда вот ответ: они "на головою сильнее"!
Ответить
+1
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
28.08.2021 в 16:41
То: ascent (Луксор) Наша команда находится в гораздо худшем положении, чем ЧО, т.к. там молодёжь уже длительно тренировалась под руководством того же тренера Мороза, а у нас за последний год ушли опытные добротные игроки основного состава, а прислали из ШД 17-18-ти летних юнцов. Что можно сотворить из них за 1-3 месяца? Резко нарастить силу и выносливость или сразу же привить бойцовские и другие качества, характерные для опытных игроков? Тут никакой Гвардиола не поможет, не говоря уж о Маркевиче... Гляжу я на состав команд с которыми наши недавно играли, а там в основе сплошь и рядом наши бывшие игроки и воспитанники, которые не помешали бы сейчас и нам. В ЧО, например, Авагимян, Путря и Бугай. В Ингульце Гальчук и Полегенько. И таких в УПЛ наберётся с десяток... А у нас "дефицит опытных игроков" со слов О.Маркевича... Вот теперь мы и "маємо те, що маємо" . Результат - смотри таблицу ЧУ
Ответить
+3
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
28.08.2021 в 16:59
Власник ЧО не залежить від Суркіса і не підпорядковується йому. За браком коштів і часу він вибрав такий спосіб комплектації команди, з надією утриматись в ПЛ. думаю що у нього буде позитивний результат. Маріуполь - власність Ахметова, оформлена через підставну особу. Це навіть не фарм, а друга команда кротів в ПЛ, що категорично не дозволяється регламентом скрізь, окрім приватизованої ним УАФ. Цієї команди в ПЛ не має бути. І це прекрасно розуміли вболівальники Маріуполя, які колись активно виступали проти такої "співпраці".
Ответить
+6
0
kukarekin (Одесса)
28.08.2021 в 17:04
100%
+5
0
kirit (Мариуполь)
28.08.2021 в 16:08
Нет слов. А. Санин и О. Маркевич пожалуйста идите в отставку!!! Не мешайте ФУТБОЛУ! Простите, вы загнали наш ФК МАРИУПОЛЬ ...( сами знаете куда). Жаль. Не помню такого сезона. Вы- балласт и тормоз клуба. В. С. Бойко мечтал о клубе- победителе. Он все делал для развития клуба. А вы- утопили его. Мы будем аплодировать и сыграем Марш Славянки под ваш бестыжий уход.
Ответить
+7
0
Alex-696 (Немирів)
28.08.2021 в 16:15
Доки був Бойко, ще було більш-менш добре, а як клуб дістався ахмету, то став полігоном для обкатки кротомолодняка, справжнім фармом. Шкода команду.
Ответить
+7
-1
Dr. House (Поділля)
28.08.2021 в 17:01
Чтобы был ФК МАРИУПОЛЬ, надо чтобы он был ФК МАРИУПОЛЕМ, а не ШАХТЁРОМ-2.5 для сбрасывания балласта. Попробуйте отойти от этого, тогда Вас зауважают. Да, будет трудно, да возможен вылет(впрочем как и сейчас), да тяжело будет назад вернуться, но это шаг вперёд, а не так как сейчас- позор и насмешки со всей Украины. Обретите наконец-то независимость, это единственная возможность стать нормальным клубом!...
Ответить
+3
0
Golfik25 (Киев)
28.08.2021 в 16:05
Арендуполь уже первый забронировал вылет в 1 лигу. Ну и хорошо.
Ответить
+10
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.08.2021 в 16:03
Будку загнали в будку
Ответить
+11
-8
kukarekin (Одесса)
28.08.2021 в 16:01
Там где совесть была там член ночевал! Остап на кислород или сам или принудительно
Ответить
+6
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
28.08.2021 в 16:01
Молодцы земляки! Ингулець с победой!!!
Ответить
+6
0
kanoist (мариуполь)
28.08.2021 в 16:00
Обычно в таких случаях Нормальные тренеры подают в отставку....ППЦ Мариуполю даже можно полная ж.......а
Ответить
+6
0
avatar
Neon11 (Ахтырка)
28.08.2021 в 16:52
Так то в нормальних клубах, а не в ахметівському зоотаріумі.Колись у Маріуполі був свій клуб, який уже не має значення. А зараз збіговисько для вигулу кротів-початківців.
Ответить
+4
-1
Русланбай (Рівне)
28.08.2021 в 16:00
Ну от вам і перспективний український тренер остап маркевич........... Одне очка після 6-ти турів, при чому що з грандами ще не грали. І ви думаєте він піде ? Та його цікавлять тільки доллари !!! срав він на той футбол.
Ответить
+6
-4
C_Ballack (Днепр)
28.08.2021 в 15:58
Посмотрим есть ли у чувака совесть...
Ответить
+6
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
28.08.2021 в 15:57
Наверное на этом малой Маркевич - всё
Ответить
+6
-1
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2021 в 15:57
Сам уйдет или не успеет?
Ответить
+3
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
28.08.2021 в 16:06
Да какие уйдет. Дайте человеку время. Хотя в наше время уход тренера по собственному желанию очень большая редкость особенно из за плохих результатов
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
28.08.2021 в 16:10
Мне кажется, что это не тот случай (я о времени). Подбор игроков не хуже чем у Черноморца, но наблюдаем явную деградацию команды...
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...