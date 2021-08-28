Ингулец - Мариуполь 3:0. Не туда Остапа понесло

Прошло больше года с момента назначения Остапа Маркевича главным тренером "Мариуполя". Молодой наставник начал за здравие, поставил команде классическую схему 4-2-3-1, внедрял молодежь, пытался ставить быстрый футбол, радующий глаз болельщиков и нейтральных зрителей. Однако это был лишь миг. После начался период общей нестабильности, команда чередовала ужасные матчи с доминантными и скатилась во вторую часть таблицы. Это можно было оправдать постоянными переездами, а также неопытностью самого наставника. С Маркевичем-младшим продлили контракт на год, показав, что ему доверяют, но если результаты не исправятся, то увольнения не избежать. Сделка ведь не долгосрочная.

Начало нынешнего сезона Остап Маркевич будет стараться побыстрее забыть. Как и первый тайм сегодняшнего матча (правда об этом позже). В стартовых турах на счету "Мариуполя" лишь одна ничья при четырех поражениях. Все это привело к падению на последнее место в таблице, где мы, скажем так, их не ждали. У "Ингульца", учитывая календарный ад на старте, а также потерю некоторых лидеров, шансов оказаться на дне было больше. Но команда Лавриненко шла медленно, терпела, сдерживала "Динамо" и обыгрывала "Львов". И вот сегодня они уже фавориты в матче против "Мариуполя". Матче, в котором, вероятнее всего, решалась судьба Остапа Маркевича.

Так вот, первый тайм у "приазовцев" не удался. "Ингулец", который имеет статус боевой команды, доминировал 45 минут, лучше играл позиционно, быстрее принимал решение. Одним словом, классный стиль, рок-н-рольный. А там, где есть рок-н-ролл, должен быть и фронтмен, который привлекал наибольшее внимание. В "Ингульце" таким сегодня стал Владислав Шарай. Сначала он создал момент из ничего, ускорился на левом фланге, убрал Мампаси и ударил в ближний - штанга. Спустя несколько минут Владислав оказался точнее. После подачи углового начался сумбур, Чоботенко кое-как пытался выбить мяч, однако сделал это точно на Шарая. Удар, вынимайте - 1:0. "Отдать должное" стоит Топалову, который хоть и играет за "Мариуполь", в этом эпизоде принял нейтральную сторону, позволив вингеру "казаков" оказаться первым на подборе и открыть счет.

Гости пытались что-то придумать впереди, но у команды были явные проблемы с последним пасом. На позиции "десятки" сегодня вышел форвард Вьюнник, который выпадал из общей картины, не сумев отметиться ничем полезным. О чем говорить, если даже защитник "Ингульца" Салем наработал на больший xG, чем любой другой игрок "Мариуполя". В середине тайма он перехватил мяч в центре поля, обыгрался с Шараем, а после целил в дальний (или простреливал) - Кудрик хорошо сыграл ногами. У команды Маркевича был только удар с острого угла от Мишнева, попавший в штангу. Экс-мариуполец Гальчук все контролировал.

Еще в конце первой половины было заметно, что "Ингулец" немного сбавил темп и отдал мяч сопернику. После перерыва футболисты Лавриненко действовали все медленнее, однако ни о каком доминировании "Мариуполя" речи не было. По крайней мере, до второго гола. Все началось с выхода Майкла Гопея, который спустя минуту классно скинул головой на Асмелаша. Того в районе штрафной сбил Чоботенко - желтая и стандарт. Кудрик справился с ударом Полегенько, аут, атака правым флангом, навес и удар головой от Шарая. И снова он - 2:0. "Мариуполь" побежал в атаку, несколько раз напряг Гальчука, попал в штангу и пропустил вновь. На двоих сообразили Коваленко и Гопей. Первый атаку разогнал, второй качественно завершил. Детей из Мариуполя "казаки" сегодня не жалели. Даже после третьего взятия они бежали вперед, но Козак и Асмелаш не смогли реализовать преимущество. "Приазовцы", что интересно, из-за травмы Чоботенко и отсутствия замен, доигрывали в меньшинстве, но даже в равных составах команда Маркевича ничего бы не сделала. Таков нынче их уровень.

В конце мы любим подводить итоги, но когда счет 3:0, и говорить ничего не нужно. Просто одна команда была сильнее. Сильнее на голову. Маркевич не угадал с заменами, в первом тайме его коллектив играл хуже оппонента, а во втором собраться уже не смог. Все по делу. В анонсе к данному матчу мы намекнули, что сегодняшний день может стать последним для Маркевича-младшего у руля "приазовцев". Посмотрим, что случится после. Возможно, Владимир Шаран не зря посетил стадион в Кропивницком.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

Ингулец - ФК Мариуполь 3:0

Голы: Владислав Шарай 22, Владислав Шарай 58, Майкл Гопей Стефен 76

Ингулец: Евгений Гальчук, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Илья Коваленко 70), Владислав Шарай, Павел Полегенько (Александр Козак 70), Андрей Коробенко (Младен Бартулович 74), Артём Ситало (Майкл Гопей Стефен 56), Михаил Шишка, Евгений Опанасенко (Максим Мельничук 74), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Артур Микитишин 72), Дмитрий Мишнёв, Алексей Кащук (Денис Свитюха 75), Богдан Вьюнник (Михаил Хромей 46), Марк Мампасси (Михаил Удод 46), Александр Драмбаев, Андрей Кулаков, Никита Петерман (Денис Шостак 63), Петр Стасюк

Предупреждения: Евгений Опанасенко 71 - Петр Стасюк 30, Марк Мампасси 32, Дмитрий Мишнёв 53, Сергей Чоботенко 56, Денис Шостак 78