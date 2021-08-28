Лавриненко: Динамо - это машина, которую тяжело остановить. Мы её остановили

Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко дал комментарий после ничьи с "Динамо" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ:

"Ничья с чемпионом страны всегда добавляет позитивного настроения. Хотя мы очень много эмоций потратили и в игре, и после игры – радуясь этому результату.

"Динамо" – это "Динамо". Киевская команда – это машина, которую тяжело остановить. Но нам фортуна улыбнулась, мы ее остановили", – сказал Лавриненко.