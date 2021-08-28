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Лавриненко: Динамо - это машина, которую тяжело остановить. Мы её остановили
Тренер высоко оценивает свою команду
Фото - Олександр Приходько
Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко дал комментарий после ничьи с "Динамо" (1:1) в матче 4-го тура УПЛ:
"Ничья с чемпионом страны всегда добавляет позитивного настроения. Хотя мы очень много эмоций потратили и в игре, и после игры – радуясь этому результату.
"Динамо" – это "Динамо". Киевская команда – это машина, которую тяжело остановить. Но нам фортуна улыбнулась, мы ее остановили", – сказал Лавриненко.
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Источник:FanDay
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walcom (Киев)
28.08.2021 в 17:12
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