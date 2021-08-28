Порядок и класс. Металлист 1925 - Днепр-1 1:2

Каждое поражение харьковчан воспринимается как предвестник беды. Кажется, что вот сейчас М1925 провалится в одном или двух турах, и замок, который строит на песке Журавлёвского пляжа Валерий Кривенцов, начнёт рассыпаться. Ни для кого не секрет, что возможности и состав "жёлто-синих" довольно скромные, возможно, по подбору исполнителей место команде где-то около зоны вылета. Но на каждую новую игру - даже в случае поражения - команда выходит с чистого листа, словно предыдущей неудачи не было. Это большое качество, которому нужно поучиться даже топовым клубам.

Хотя всё могло начаться для хозяев очень тяжело. "Днепр-1" уже в одной из первых атак мог выходить вперёд: Русин, который сегодня вышел внезапно в стартовом составе вместо Довбика, справа выполнил передачу в штрафную, защитники при выносе попали в Гуцуляка, а от того снаряд прошёл выше ворот.

Видимо, днепряне после этого эпизода подумали, что охота сегодня будет очень лёгкая, поэтому скорости так и не включили. Хозяева осторожно, но с каждой минутой всё уверенней стали идти вперёд. Получилось провести несколько перспективных проникающих атак - не хватало удара.

Помимо этих эпизодов харьковчане - напомним, номинальный андердог в паре - больше владели мячом и акцентированней атаковали. "Днепр-1" запомнился только странными забросами вперёд на низенького Русина. Возможно, подводила мышечная память, ведь Довбик куда более фактурный. Но перестроиться на другой футбол не удавалось.

Тайм должен был заканчиваться нулевой ничьей. За владение, как известно, голов не начисляют. Однако настырность харьковчан принесла им свои плоды: Протасов принял мяч после вбрасывания аута по правой бровке, затащил его в центральную зону и почти потерял. Но неудачный финт Сватка помог хавбеку продолжить движение и выкатить мяч Марлисону, с линии штрафной пробившего в цель.

Йовичевич выделил стартовому составу ещё четверть часа на старте второй половины. Но после того, как изменений от его подопечных не последовало, принялся за замены, выполнив их одновременно сразу три.

Однако успех днепрянам принесли не замены, а несогласованность между защитниками и молодым голкипером харьковчан Коваленко. В совершенно безобидной ситуации, когда нейтральный мяч оказался в штрафной хозяев, защита замерла на месте в ожидании, что вратарь сыграет на выходе. Но Коваленко всё-таки оказался вторым на мяче после Лучкевича.

Как бы там ни было, Арановский на точку указал, убедился в своей правоте у арбитра ВАР и смотрел, как Чуже наносит идеальный выстрел в правую "девятку". Не самый сильный, но невероятно точный удар.

Ментальная инициатива уже была на стороне днепрян. Главный вопрос финальных минут заключался в том, дожмёт ли фаворит соперника на подъёме после реализованного пенальти. "Металлист 1925" вроде бы также старался идти вперёд, но чувствовалось, что команда больше обеспокоена судьбой своих ворот.

Видимо, эта нервозность вместе с боязнью, а также потерей структуры и привела ко второму пропущенному, который вообще ну никак не выходил из хода игры. Билл с левого края со штрафного выполнил прострельную передачу прямо во вратаря, Адамюк прыгнул перед голкипером и помешал тому нормально среагировать, а от рук Коваленко мяч покатился к линии ворот, где его успел добить Гуцуляк.

Команда с более высоким классом побеждает. По счёту, но не по игре. Поэтому радость на лице Игора Йовичевича вызвана больше страданиями, с которым дался его подопечным этот результат, а не фактом победы.

По "Металлисту 1925" очень коротко. Валерий Кривенцов может быть доволен собой. А победы придут.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Владимир Володин (Херсон)

Металлист 1925 - СК Днепр-1 1:2

Голы: Марлисон 36 - Марио Чуже 69 (пен.), Алексей Гуцуляк 90+2

Металлист 1925: Максим Коваленко, Виталий Ермаков, Артур Западня, Евгений Протасов (Андрей Ременюк 70), Владислав Дмитренко (Антон Савин 70), Михаил Шершень, Артем Габелок, Олег Голодюк (Максим Задерака 81), Марлисон (Фабиньо 70), Евгений Ткачук, Дмитрий Крыськив (Юрий Батюшин 81)

СК Днепр-1: Валентин Кожокару, Владимир Адамюк, Владислав Дубинчак, Игорь Когут (Егор Ярмолюк 70), Алексей Гуцуляк, Франциско Ди Франко (Невен Джурасек 58), Валерий Лучкевич (Сергей Логинов 87), Александр Назаренко (Билл 58), Назарий Русин (Марио Чуже 58), Александр Сваток, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Олег Голодюк 16, Максим Коваленко 68, Фабиньо 90+1 - Франциско Ди Франко 22, Владислав Дубинчак 50, Даниил Игнатенко 57