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Со Шкуриным в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Колос

Премьер-лига
(3 голосов)

Белорус получил шанс проявить себя

Со Шкуриным в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Колос

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В 6-м туре УПЛ киевское "Динамо" встретится с ФК "Колос" на НСК "Олимпийском" в Киеве. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени. Уже известен состав киевлян на матч.

"Динамо": Бойко, Забарный, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Шкурин.

К вашему вниманию также состав клуба Костышина.

"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Костышин, Сантос, Чурко, Сичинава.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Илья Шкурин
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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