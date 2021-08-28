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Со Шкуриным в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Колос
Белорус получил шанс проявить себя
фото - Олександр Приходько
В 6-м туре УПЛ киевское "Динамо" встретится с ФК "Колос" на НСК "Олимпийском" в Киеве. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени. Уже известен состав киевлян на матч.
"Динамо": Бойко, Забарный, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Шкурин.
К вашему вниманию также состав клуба Костышина.
"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Костышин, Сантос, Чурко, Сичинава.
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Источник:Сайт ФК "Динамо"
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