Со Шкуриным в старте. Стали известны составы на матч Динамо - Колос

В 6-м туре УПЛ киевское "Динамо" встретится с ФК "Колос" на НСК "Олимпийском" в Киеве. Встреча начнется в 19:30 по киевскому времени. Уже известен состав киевлян на матч.

"Динамо": Бойко, Забарный, Миколенко, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, де Пена, Шкурин.

К вашему вниманию также состав клуба Костышина.

"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Костышин, Сантос, Чурко, Сичинава.