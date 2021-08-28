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Кривенцов - после проигрыша Днепру-1: Сказать, что расстроен – не сказать ничего
Тренер считает, что сегодня команда должна была выигрывать
Фото: Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов поделился впечатлениями после матча с "Днепром-1" (1:2):
— Какие у вас общие впечатления от сегодняшней игры?
— Сказать, что расстроен – не сказать ничего.
— В чем была главная проблема сегодня?
— Переломный момент – пенальти. До него, учитывая, что мы очень много времени на каждой тренировке уделяем тактике, выглядели очень и очень хорошо. Контролировали игру во всех моментах – с мячом и без мяча.
Но потом этот пенальти, фактически первый момент у соперника, с которым команда не справилась.
— Как в целом можете прокомментировать эпизод с пенальти?
— Я его еще не видел. Но как мне показалось, либо вратарь запоздал, либо защитник должен был играть до конца этот мяч.
— За счет чего команда в первом тайме превзошла соперника?
— Я же говорю, мы очень много внимания уделяем тактике. Когда ребята собраны, когда наши игроки выдерживают ту структуру игры необходимую – это одна команда, когда кто-то нарушает структуру – нам становится тяжелее.
Я считаю, что мы очень обидно отдали эту игру.
— Было предчувствие, что Марлисон забьет сегодня?
— Он адаптировался. Потихоньку понимает наши требования, старается на тренировках, он заслужил своим отношением место в составе. Я очень рад за него.
У него это дебют, как и у нашего вратаря, хотелось бы, чтобы второй дебют был таким же удачным, но не получилось.
— Почему поменяли вратаря?
— Мы приняли решение, что нашему капитану Сидоренко нужно отдохнуть и перезагрузиться. В последних играх что-то не получалось, не было результата, поэтому доверились молодому вратарю, надеялись, что его эмоции, позитив и мальчишеский задор помогут.
Знали, что у соперника будет много фланговых передач, думали, что Коваленко будет хорошо играть на выходах, – сказал Кривенцов.
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