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Динамо во второй раз в истории УПЛ выигрывает первый тайм 6:0
Команда Мирчи Луческу куражится
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Киевское "Динамо"
Любопытно, что это не самый крупный разгром в истории украинского элитного дивизиона за 45 минут.
Также первый тайм 6:0 в сезоне-2015/16
Заметим, что результат 9:0 как раз рекордный для украинской Премьер-лиги. В десять и более голов в УПЛ/Высшей лиге ещё никто не побеждал.
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