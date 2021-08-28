Динамо во второй раз в истории УПЛ выигрывает первый тайм 6:0

Киевское "Динамо" выиграло первый тайм матча шестого тура УПЛ у ковалёвского "Колоса" с феноменальным результатом 6:0. Дубль в этой встрече уже оформил де Пена, по голу на свой счёт вписали Шапаренко, Кендзёра, Буяльский и Цыганков.

Любопытно, что это не самый крупный разгром в истории украинского элитного дивизиона за 45 минут. Такой же результат был в 2010 году , когда "динамовцы" на своём клубном стадионе разгромили мариупольский "Ильичёвец" с общим счётом 9:0, а шесть мячей забили как раз в первой половине встречи.

Также первый тайм 6:0 в сезоне-2015/16 "Волынь" выигрывала у запорожского "Металлурга" (общий счёт 9:1).

Заметим, что результат 9:0 как раз рекордный для украинской Премьер-лиги. В десять и более голов в УПЛ/Высшей лиге ещё никто не побеждал.