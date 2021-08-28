Йовичевич: Сегодня первый раз за весь период нашей работы здесь, когда мы не заслужили победу

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился впечатлениями после победы над "Металлистом-1925" (2:1):

— Чего команде не хватало сегодня, чем вы недовольны?

— Должен признать, что это первый раз за весь период нашей работы с тренерским штабом здесь, когда мы не заслужили победу.

"Металлист-1925" очень здорово начинал свои атаки, достаточно серьезно контролировал через свою структуру мяч, нам не удавалось их накрывать, не хватало энергии, терпения, просто не попали в игру. Проспали. Выглядели измученно.

Такая команда, которая любит контролировать мяч, просто тебя возит. Ты просто терпишь. В перерыве мы сделали несколько тактически перестановок, переговорили.

Хотели немного упростить игру, играть больше через фланги, потому что видели, что игра через пас уже не идет. Это был не тот день, когда мы кайфовали от игры. Поэтому мы упростили игру через подачи, второй мяч.

В целом могу сказать, что результат нас устраивает. Приехать в Харьков и выиграть играя не очень хорошо – первый шаг к солидной команде. К тем целям, которые мы ставим перед собой.

Очень легко обыгрывать, когда у тебя все идет хорошо, как против "Руха" и других команд, когда мы кайфовали от игры. Сегодня не получалось ничего, но мы выиграли.

Просто не попали в игру. Не было командной энергии. Казалось, что у нас не было плана на игру, но он был, и был он очень понятным и простым.

Джурасек повредил квадрицепс, поэтому тоже поберегли его. Те, кто вышел вместо них – заслужили свой шанс тренировочным процессом.

Они может и не воспользовались этим шансом, как и вся команда, но хочу отметить три замены во втором тайме – Чуже, Билл и Джурасек, которые поменяли весь ход поединка.

Завладели центром, жили на половине поля соперника, появились моменты. Два гола – плод энергии и амбиций. Не настолько игра стала лучше, сколько появилась энергия.

— Какие в целом эмоции от матча?

— Мы набрали 13 очков, находимся высоко в турнирной таблице. Для нас это искушение и вызов, насколько долго мы можем там продержаться. Сколько матчей подряд мы можем играть хорошо.

Если мы хотим видеть стабильную команду, которая будет показывать уровень в серьезных матчах, то должны добавить в футбольной стабильности, иметь эмоциональное равновесие, – сказал Йовичевич.