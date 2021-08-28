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Источник: Витиньо подпишет контракт с Динамо на следующей неделе
Игрок продолжит карьеру в Украине
Foto: Divulgação/Athletico
Киевское "Динамо" в скором времени подпишет контракт с бразильским футболистом. Киевляне договорились о переходе полузащитника Витиньо с "Атлетико Паранаэнсе".
Трансфер стал возможен после того, как из-за финансового фейр-плей бразилец не смог подписать соглашение с французским "Бордо". Клуб пошел на уступки в сумме трансфера, чтобы продать его чемпионам Украины.
Также стало известно, что контракт "Динамо" с Витиньо будет подписан на пять лет.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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