Разминка перед Бенфикой? Динамо - Колос 7:0. Видео голов и обзор матча

Сегодня в 6-м туре УПЛ встретились киевское "Динамо" и "Колос" с Ковалевки.

Наверное, большинство зрителей ожидали достаточно скучного матча, где "Колос" все время будет играть от обороны, как это часто бывает во встречах между этими клубами. Однако, поединок сегодня оказался совершенно другим.

Уже на 5-й минуте Де Пена воспользовался ошибкой подопечных Костышина и забил первый мяч. После этого, долго не ожидая, свой гол с паса Шкурина забил Шапаренко. За ним посыпались мячи Кендзеры, Буяльского, Де Пены и Цыганкова. Результат на табло - 7:0. Совершенно не то, что ожидали увидеть болельщики с Ковалевки.

Динамо - Колос 7:0

Голы: Де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кендзера (25), Буяльский (34), Цыганков (45, 67)