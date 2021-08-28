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Разминка перед Бенфикой? Динамо - Колос 7:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда Луческу постаралась на славу

Разминка перед Бенфикой? Динамо - Колос 7:0. Видео голов и обзор матча

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Сегодня в 6-м туре УПЛ встретились киевское "Динамо" и "Колос" с Ковалевки.

Наверное, большинство зрителей ожидали достаточно скучного матча, где "Колос" все время будет играть от обороны, как это часто бывает во встречах между этими клубами. Однако, поединок сегодня оказался совершенно другим.

Уже на 5-й минуте Де Пена воспользовался ошибкой подопечных Костышина и забил первый мяч. После этого, долго не ожидая, свой гол с паса Шкурина забил Шапаренко. За ним посыпались мячи Кендзеры, Буяльского, Де Пены и Цыганкова. Результат на табло - 7:0. Совершенно не то, что ожидали увидеть болельщики с Ковалевки.

Динамо - Колос 7:0

Голы: Де Пена (5, 39), Шапаренко (9), Кендзера (25), Буяльский (34), Цыганков (45, 67)

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Виктор Цыганков Карлос де Пена
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
28.08.2021 в 23:53
Очень слабо кипер сыграл у Колоса. Когда-то я удивлялся, почему ему в Динамо шанса не дают. Теперь вроде ясно. Что с Волынцом, травма?
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leoniddnipro (Днепропетровск)
28.08.2021 в 23:39
У Колосків комбайни закінчилися?
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