Луческу: Попросил игроков действовать в сборной Украины так же, как они это делали с Колосом

Мирча Луческу дал пресс–конференцию после разгрома над "Колосом" (7:0). Главный тренер "Динамо" прокомментировал ход встречи, а также уход нескольких футболистов.

— При 7:0 сложно давать какие-то комментарии. Игра и результат говорят обо всём. Ребята очень хорошо подготовились к матчу, как следует настроились и выполнили всё, что я просил, взяв с первых секунд игру под свой контроль. Первый тайм, можно сказать, был идеальным.

Давление, которое мы оказывали на соперника, вынуждало игроков "Колоса" терять свои позиции и позволяло нам растянуть оборону нашего оппонента. В итоге, мы воспользовались этими зонами и забивали голы на любой вкус.

Тем важнее этот результат для нас: с "Колосом" всегда тяжело играть, это крепкая команда. В прошлом чемпионате мы теряли очки в матчах с ней, а в Кубке Украины прошли «Колос» только по пенальти.

Второй тайм, понятно, мы играли по-другому — счет расслабил наших футболистов. Это понятно. Но мне не понравилось, как ребята бросали свои зоны и все шли в атаку — это привело к некоторым моментам у наших ворот. Но благодаря действиям вратаря и защитников мы обезопасили себя от гола.

Доволен действиями футболистов нашей команды. Попросил их в сборной Украины действовать так же, как они это делали сегодня, чтобы защитить честь сборной и честь "Динамо" в сборной.

— Как ваше самочувствие?

— Спасибо, хорошо.

— Прокомментируйте переход Сидклея в "ПАОК" на правах аренды.

— Он умолял отпустить его, чуть не плакал. Говорил, что хочет уехать в "ПАОК" и хочет играть. Его понять можно: ему 27 лет, а Миколенко на его позиции играет хорошо. Он хотел перейти в "ПАОК" чтобы играть. Пожелал ему удачи.

— Какова дальнейшая судьба Родригеса?

— На него выходил итальянский клуб. Он хочет играть в чемпионате Италии. А как оно будет, я пока не знаю. Не использовал Родригеса в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде.

— Из семи забитых голов ни одного — от нападающего. Насколько серьезной это является проблемой?

— Для меня неважно, кто именно забивает. Важно, чтобы были сами голы. В прошлом сезоне голы в нашей команде забивали 17 человек. Когда забивает только кто-то один, то мы оказываемся зависимы от этого исполнителя. А когда забивает много игроков, то сопернику тяжело подстроиться под нашу игру.

Кроме того, любому футболисту непросто сразу войти в новый коллектив, понять игру новой команды, подстроиться под неё. У меня в "Шахтере" все бразильцы не начинали играть сразу. Бывало, что это происходило через год. А до этого они играли часто, но по чуть-чуть, по 10 минут. Но у меня есть терпение, поэтому подождем.

— Как вам результат жеребьевки Лиги чемпионов?

— Нам достались сильные клубы. Но в прошлой Лиге чемпионов мы хорошо играли с именитыми соперниками. Несмотря на то, что проиграли лидерам. Играли на равных, 50 на 50. Но отсутствие опыта и индивидуальные ошибки игроков не позволили нам набрать больше очков. Однако, за прошедшее время мы выросли, стали крепче, лучше. Да, у нас в группе именитые клубы, но играет не история, не традиции, а команда. Которую вы сегодня видели на футбольном поле.

К сожалению, у нас есть группа травмированных футболистов, и нам придется играть Лиге Чемпионов без этих исполнителей. К каждой игре нужно будет готовиться отдельно и очень тщательно. Хочется, чтобы все наши сборники вернулись в клуб здоровыми. Для меня сейчас это самый важный момент.

— Доводилось ли вам выигрывать с вашими командами первый тайм со счетом 6:0, как это произошло сегодня?

— Да. Не смогу вспомнить команду и матч, но много было рекордов у команд, которые я тренировал. Мои команды всегда много забивали. Впрочем, меня интересует не счет на табло, а то, чтобы команда понимала направление, развивалась и добивалась поставленных целей.

При этом важно понимать другой момент. Я сейчас себя, после такого счета, не очень нехорошо ощущаю — такие поражения тяжело даются тренеру, команду. Каждый в футболе может оказаться в такой шкуре. Это тяжело пережить. Это, может, даже унижение. Поэтому к такой ситуации нужно относиться с пониманием.

Я получил удовольствие от игры нашей команды и от того, как её футболисты проявили себя на футбольном поле.

Следующий матч "Динамо" проведет уже после паузы на матчи сборных. Встреча пройдет в гостях против "Металлиста-1925" 11 сентября.