  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганков вошел в ТОП-30 бомбардиров Чемпионата Украины всех времен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганков вошел в ТОП-30 бомбардиров Чемпионата Украины всех времен

Премьер-лига
(3 голосов)

Виктор прокладывает путь на гору

Цыганков вошел в ТОП-30 бомбардиров Чемпионата Украины всех времен

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В матче против "Колоса", который "Динамо" выиграло со счетом 7:0, Виктор Цыганков оформил дубль. Таким образом, вингер киевской команды довел число своих забитых голов в УПЛ до 64-х. Это позволило Виктору войти в число 30-и лучших бомбардиров высшего дивизиона чемпионата Украины.

Цыганков обошел в символическом рейтинге Алексея Антюхина и Геннадия Зубова и остановился на 29-той строчке. Следующий забитый мяч позволит Виктору сравниться с экс-форвардом "Шахтера" Брандао, отставание от Марлоса составляет два мяча.

Также отметим, что в этом матче свой 34-й гол в высшем дивизионе забил Виталий Буяльский. Хавбек и лидер гонки бомбардиров в нынешнем сезоне превзошел достижение Дарио Срны, Анатолия Тимощука, Игорь Худобяк и Андрея Кирлика, у каждого из них по 33 результативных удара. Сейчас у Буяльского равное количество голов с Брауном Идейе, Антоном Шиндером, Олегом Шелаевым и Сергеем Самодиным.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...