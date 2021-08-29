Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков вошел в ТОП-30 бомбардиров Чемпионата Украины всех времен
Виктор прокладывает путь на гору
фото - Олександр Приходько
В матче против "Колоса", который "Динамо" выиграло со счетом 7:0, Виктор Цыганков оформил дубль. Таким образом, вингер киевской команды довел число своих забитых голов в УПЛ до 64-х. Это позволило Виктору войти в число 30-и лучших бомбардиров высшего дивизиона чемпионата Украины.
Цыганков обошел в символическом рейтинге Алексея Антюхина и Геннадия Зубова и остановился на 29-той строчке. Следующий забитый мяч позволит Виктору сравниться с экс-форвардом "Шахтера" Брандао, отставание от Марлоса составляет два мяча.
Также отметим, что в этом матче свой 34-й гол в высшем дивизионе забил Виталий Буяльский. Хавбек и лидер гонки бомбардиров в нынешнем сезоне превзошел достижение Дарио Срны, Анатолия Тимощука, Игорь Худобяк и Андрея Кирлика, у каждого из них по 33 результативных удара. Сейчас у Буяльского равное количество голов с Брауном Идейе, Антоном Шиндером, Олегом Шелаевым и Сергеем Самодиным.
Популярное сейчас
- Свитолина завоевала 16-й титул WTA в карьере, победив Корне в финале Чикаго
- Разминка перед Бенфикой? Динамо - Колос 7:0. Видео голов и обзор матча
- Костышин - после 7:0 с Динамо: Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно
- Динамо - Колос 7:0. Это коваливцы такие слабые, или киевляне сильные?
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО