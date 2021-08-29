Бразильский вингер прилетел в Украину для подписания контракта с Динамо

Вингер "Атлетико Паранаэнсе" Витор Наум (Витиньо) прилетел в столицу Украины Киев для перехода в "Динамо". Об этом сообщает журналист Владимир Зверов.

Между клубами остались последние формальности. Основным предметом переговоров на данный момент является сумма трансфера. Последняя озвученная цифра - 6 млн евро.

Контракт с игроком будет подписан на 5 лет. Витор Науму осталось только пройти медосмотр.

Напомним, что переход 22-летнего футболиста в "Бордо" сорвался из-за того, что французский клуб нарушил бы этим трансфером финансовый фэйр-плей. Смотря на это, Витиньо вернулся к варианту с "Динамо".

Правда, место в основном составе Витиньо не гарантировано. Конкуренцию на левом фланге атаки ему составят Вербич, Родриго, Бенито, Антюх и Де Пена.

Наум с 2019-го года выступает в основном составе "Атлетико Паранаэнсе". Всего в его активе 15 голов и 7 ассистов в 60 матчах.