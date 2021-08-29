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Караваев о Луческу: Он добавляет нам психологии победителей, требует только побед

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередные оды румынскому специалисту

Караваев о Луческу: Он добавляет нам психологии победителей, требует только побед

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (7:0):

“- Если скажу, что мы ожидали настолько результативного матча, то, наверное, слукавлю. Но настраивались очень серьезно и ждали хорошей игры. В прошлом чемпионате у нас были сложные матчи с “Колосом”, поэтому к сегодняшнему противостоянию серьезно готовились в психологическом плане. Сыграли в свою игру, которую готовили – и это вылилось в хороший результат.

- Быстро забитый мяч сыграл большую роль?

- Да, мы обсуждали на скамейке запасных, что забьем быстрый мяч, после чего пойдут еще голы. Так и вышло. В прошлых матчах результативность у нас хромала, но в последних двух поединках мы забили 11 голов – и это очень здорово. Нужно не останавливаться и двигаться дальше.

- Возвращение Мирчи Луческу также имело важное значение?

- Да, мы это тоже обсуждали. Мистер вернулся на тренерское место – и сразу же такой результат. Все видят его влияние на команду, он добавляет нам психологии победителей, требует только побед. Мы в это верим и у нас это получается. Кроме того, Мистер объясняет и показывает, что нам нужно делать, мы воплощаем это в игру и получаем результат.

- Поэтому даже при большом преимуществе в счете вы продолжали идти вперед и атаковать?

- У Мистера есть такое правило – никогда не останавливаться и выполнять его требования. Когда преимущество уже достигнуто и мы немного останавливаемся, теряем свои позиции, то Мистер очень расстраивается. Поэтому необходимо выполнять установку тренера с первой до последней минуты, строго играть и в обороне, и в атаке всей командой", - сказал Караваев.

После шести сыгранных матчей "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 16-ю очками в активе.

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В статье: Мирча Луческу Александр Караваев Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамо Киев

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Комментарии (2)
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armik (Киев)
29.08.2021 в 11:18
Вздрючили колхозную команду, а вони на мильен.Посмотрим на вашу психологию в группе.Думаю, вони будет не меньше, но по другому поводу.
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WI-FI (Киев)
29.08.2021 в 11:25
Это вонь от тебя
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