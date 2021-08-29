Караваев о Луческу: Он добавляет нам психологии победителей, требует только побед

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал разгромную победу над "Колосом" (7:0):

“- Если скажу, что мы ожидали настолько результативного матча, то, наверное, слукавлю. Но настраивались очень серьезно и ждали хорошей игры. В прошлом чемпионате у нас были сложные матчи с “Колосом”, поэтому к сегодняшнему противостоянию серьезно готовились в психологическом плане. Сыграли в свою игру, которую готовили – и это вылилось в хороший результат.

- Быстро забитый мяч сыграл большую роль?

- Да, мы обсуждали на скамейке запасных, что забьем быстрый мяч, после чего пойдут еще голы. Так и вышло. В прошлых матчах результативность у нас хромала, но в последних двух поединках мы забили 11 голов – и это очень здорово. Нужно не останавливаться и двигаться дальше.

- Возвращение Мирчи Луческу также имело важное значение?

- Да, мы это тоже обсуждали. Мистер вернулся на тренерское место – и сразу же такой результат. Все видят его влияние на команду, он добавляет нам психологии победителей, требует только побед. Мы в это верим и у нас это получается. Кроме того, Мистер объясняет и показывает, что нам нужно делать, мы воплощаем это в игру и получаем результат.

- Поэтому даже при большом преимуществе в счете вы продолжали идти вперед и атаковать?

- У Мистера есть такое правило – никогда не останавливаться и выполнять его требования. Когда преимущество уже достигнуто и мы немного останавливаемся, теряем свои позиции, то Мистер очень расстраивается. Поэтому необходимо выполнять установку тренера с первой до последней минуты, строго играть и в обороне, и в атаке всей командой", - сказал Караваев.