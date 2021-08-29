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Заря - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
"Заря" не проигрывает полтавчанам дома с 2018 года
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Что в прошлом сезоне, что в нынешнем обе команды ставят перед собой цель побороться за еврокубковые места. Пускай луганчане и полтавчане в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и Лиги конференций соответственно выступили не лучшим образом, но это не останавливает оба коллектива испытать свою удачу снова.
Матч "Зари" и "Ворсклы" состоится в Запорожье на "Славутич-Арене" - стадионе, который в последние годы стал домашним для луганчан. Стартовый свисток арбитр должен дать в воскресенье, 29 августа, в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире игру на ТВ покажет канал "УНІАН" - это официальный транслятор домашних игр луганчан в нынешнем сезоне.
Легально увидеть игру в интернете можно будет на многих платформах. Так, видео трансляция игры будет на сайте UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Просмотр игры бесплатный. Также вы сможете увидеть поединок на одном из легальных ОТТ-сервисов по подписке: Київстар ТВ, Vodafone TV, Megogo, Воля ТВ, sweet.tv, oll.tv и другие.
Если у вас не будет возможности увидеть матч, открывайте текстовую трансляцию в Матч-центре UA-Футбол
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