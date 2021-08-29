Заря - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Шестой тур украинской премьер-лиги будет завершен в Запорожье, где на "Славутич-арене" луганская "Заря" примет "Ворсклу". По вывеске - это один из двух центральных матчей тура, а также просто интересное противостояние коллективов, которые недавно провалились в Европе. Для "Зари" это будет первый матч после второго поражения "Рапиду", а значит Скрипнику нужно серьезно настраивать своих подопечных. Луганчане и так часто оступались на самом старте.

Vbet-лига. 6-й тур

29 августа. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена"

"Заря" 19:30 "Ворскла"