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Заря - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Встреча еврокубковых бойцов

Заря - Ворскла: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
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Шестой тур украинской премьер-лиги будет завершен в Запорожье, где на "Славутич-арене" луганская "Заря" примет "Ворсклу". По вывеске - это один из двух центральных матчей тура, а также просто интересное противостояние коллективов, которые недавно провалились в Европе. Для "Зари" это будет первый матч после второго поражения "Рапиду", а значит Скрипнику нужно серьезно настраивать своих подопечных. Луганчане и так часто оступались на самом старте.

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Vbet-лига. 6-й тур
29 августа. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена"

"Заря" 19:30 "Ворскла"

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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