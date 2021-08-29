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Костышин покинул пост главного тренера Колоса

Премьер-лига
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(2 голосов)

В коваливцев уже новый тренер

Костышин покинул пост главного тренера Колоса

Фото: ФК Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" сообщил об уходе Руслана Костишина с поста главного тренера клуба. Специалист сегодня, 29 августа, утром сообщил президенту "Колоса" о своем решении.

Андрей Засуха принял такой ход от Костышина, однако вместо этого предложил ему остаться работать в структуре коваливцев. Украинский тренер согласился.

Вместо Костишина возглавлять тренерский мостик будет его помощник Сергей Кузнецов на правах исполняющего обязанности наставника "Колоса".

Руслан Костышин работал в должности главного тренера "Колоса" с февраля 2014-го года. С тех пор он прошел с командой путь от любительского коллектива к УПЛ. Также коваливцы под его руководством дважды вышли в квалификационные раунды еврокубков. Высшим достижения "Колоса" в Премьер лиге есть четвертое место, которое команда заняла в прошлом сезоне.

Клуб поблагодарил тренера за его труд и преданность клубу.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Андрей Засуха
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Источник:
Колос

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Комментарии (18)
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Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 14:00
Нормальный Костышин тренер. Другое дело, что всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Есть повод перевернуть страницу и пойти разными путями. Руслану Костышину в одну сторону, а ФК Колос в другую. Это жизнь.
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+1
0
Сеш (Дніпро)
29.08.2021 в 13:54
Ладно он был бы просто плохим тренер, но он ещё и человек быдло
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
29.08.2021 в 13:12
зря надо было повыгонять темных лошадок и пригласить наших игроков и всё бы получилось
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+3
-2
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 13:33
10 наших в 1 таймі!!!! Кого?
Ответить
+1
0
avatar
Stuntriding (Киев)
29.08.2021 в 13:11
Прошлый чемп, это была случайность и игры в евро кубках тому подтверждение. А сейчас и в чемпе они полный НОЛЬ. Выскочили, что то попытались и всё, сдулись.Пора снова, в 1-ю и там и сидеть.
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+4
-1
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 13:05
Дело не в Костышине я думаю... просто дело в игроках которые не хотят играть
Ответить
+1
-1
Vroobydov
29.08.2021 в 13:40
Руководитель обязан мотивировать.
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+1
0
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 13:58
Кого мотивувати? Безхребетних медуз. Відкрийте склад Колоса: Петров, Мілько, Богданов, Лисенко, Чурко - гравці наших топів, які просто не захотіли "рвати жили" для того щоб потрапити в основу, а сплавили свою кар'єру псу під хвіст. Про який характер може йти мова.
0
0
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2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 14:03
А я как раз думаю - в тренере. Он много сделал, забрался (в нашей сра.ной лиге) аж до Еврокубков … и все, потолок. А команда, чувствуя, что тренер "просел", вообще сыпаться начала …
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0
0
янковский ян (Запорожье)
29.08.2021 в 13:02
7-0. Я вот теперь думаю а не слив ли это был тренера. Уж очень детские ошибки они допускали
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+3
0
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
29.08.2021 в 12:59
Как тренер Костышин как раз неплохой - вывести команду из любителей в Европу не каждому дано, просто сейчас у команды такой период неудачных игр, который не минует практически никого. Думаю в дальнейшем он без работы не останется...
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+6
-1
prostors (Вольногорск)
29.08.2021 в 13:54
В УПЛ нужны Тренера способные поднимать, улучшать навыки футболистов. Молодежи много а учить правильно НЕКОМУ. А у нас тактика Терпеть, терпеть а там как ни будь забьем. По этому молодежь у нас не прогрессирует, а жаль. Надо отправлять в Бельгию.
Ответить
0
0
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 14:11
Ок . Потрібні. А де їх взяти?
0
0
Djon (Киев)
29.08.2021 в 12:55
Все вірно - Костишин поганий тренер.
Ответить
0
-10
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 13:30
За великим рахунком - усі українські тренери погані, так є винятки але вони підтверджують правило. Представники старшого покоління- то відверто невиліковний совок, так відвертими маразматиками як Сабо є не всі, але альцгеймер-паркінсонович там 100%. Нове покоління- то "бридкий продукт постсовкового снобізму". По перше вони принципово не вчать іноземних мов, по правді вони й української в переважній більшості нездатні вивчити. Тому варяться у своєму колі, не спілкуючись з іноземними колегами. По-друге - у багатьох є ще гравецькі "понти", типуe чемпіон села а ви хто.Ось чому наших грандів тренують іноземці,й парадокс- навіть перестарілий Луческу, кращий тренер ніж "молоі та перспективні кадри". Виключенням є як раз Шева з Ребровим, які не мають мовного бар'єру й працюють з іноземними помічниками
Ответить
+2
-1
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 13:41
Я знаю один язык и тренеру тоже достаточно знать один язык...А как тренеровать надо посмотри на тренера Газ Мяс
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
29.08.2021 в 13:52
Твердження в останньому реченні хибне. Наприклад, Ребров скоріш за все не знав всіх умов свого контракту з клубом, який підписав, тому вийшов такий конфуз з призначенням на посаду тренером збірної...
0
0
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 13:59
Цап-царап (Харків)Скоріше за все він просто побачив суму, й підписав.
0
0


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