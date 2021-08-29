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Костышин покинул пост главного тренера Колоса
В коваливцев уже новый тренер
Фото: ФК Колос
Ковалевский "Колос" сообщил об уходе Руслана Костишина с поста главного тренера клуба. Специалист сегодня, 29 августа, утром сообщил президенту "Колоса" о своем решении.
Андрей Засуха принял такой ход от Костышина, однако вместо этого предложил ему остаться работать в структуре коваливцев. Украинский тренер согласился.
Вместо Костишина возглавлять тренерский мостик будет его помощник Сергей Кузнецов на правах исполняющего обязанности наставника "Колоса".
Руслан Костышин работал в должности главного тренера "Колоса" с февраля 2014-го года. С тех пор он прошел с командой путь от любительского коллектива к УПЛ. Также коваливцы под его руководством дважды вышли в квалификационные раунды еврокубков. Высшим достижения "Колоса" в Премьер лиге есть четвертое место, которое команда заняла в прошлом сезоне.
Клуб поблагодарил тренера за его труд и преданность клубу.
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