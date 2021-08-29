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Кобин: Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля
Главное - выйти на матч
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился ожиданиями от следующего поединка закарпатцев в УПЛ против "Шахтера":
"Все живы-здоровы. Настроение, несмотря на поражение от “Вереса”, достаточно хорошее. Забыли о той игре, двигаемся дальше.
Мы уверены в своих силах. Думаю, что ребята очень сконцентрированными выйдут на “Шахтер”. Понимаем силу соперника, уважаем его.
Дадим бой на каждом участке поля. Только игра покажет, на какой уровень вышел Минай” - сказал Кобин.
"Минай" и "Шахтер" начнут свой поединок сегодня, 29 августа, в 17:00. Сейчас по итогам двух очных противостояний команд счет 9:1 в пользу "горняков".
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