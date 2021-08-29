Кобин: Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился ожиданиями от следующего поединка закарпатцев в УПЛ против "Шахтера":

"Все живы-здоровы. Настроение, несмотря на поражение от “Вереса”, достаточно хорошее. Забыли о той игре, двигаемся дальше.

Мы уверены в своих силах. Думаю, что ребята очень сконцентрированными выйдут на “Шахтер”. Понимаем силу соперника, уважаем его.

Дадим бой на каждом участке поля. Только игра покажет, на какой уровень вышел Минай” - сказал Кобин.