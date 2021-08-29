  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кобин: Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин: Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля

Премьер-лига
(1 голосов)

Главное - выйти на матч

Кобин: Дадим бой Шахтеру на каждом участке поля

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился ожиданиями от следующего поединка закарпатцев в УПЛ против "Шахтера":

"Все живы-здоровы. Настроение, несмотря на поражение от “Вереса”, достаточно хорошее. Забыли о той игре, двигаемся дальше.

Мы уверены в своих силах. Думаю, что ребята очень сконцентрированными выйдут на “Шахтер”. Понимаем силу соперника, уважаем его.

Дадим бой на каждом участке поля. Только игра покажет, на какой уровень вышел Минай” - сказал Кобин.

"Минай" и "Шахтер" начнут свой поединок сегодня, 29 августа, в 17:00. Сейчас по итогам двух очных противостояний команд счет 9:1 в пользу "горняков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Stuntriding (Киев)
29.08.2021 в 16:15
Тунца в штрафной кротов вкопайте и цельтесь в него, вдруг в ворота рикошетом залетит.Вася, ну какой бой?)Разве что морской по квадратикам
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
29.08.2021 в 15:50
Очки отобрать, вряд-ли получится, а на счет борьбы посмотрим.
Ответить
+1
-1
mizu (Южноукраїнськ)
29.08.2021 в 15:25
Та ну на.
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 15:07
Давай пацаны ... помогите Динамо..отбери очки у шахтера
Ответить
+1
-5
дЫркофан
29.08.2021 в 15:26
помогать динамо?дырявый долб....б.
Ответить
+3
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
29.08.2021 в 15:55
У Динамо для этого УАФ есть с 6-ю бывшими динамовцами.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...