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Десна - Верес 0:4. Оборонительный позор

Премьер-лига
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(2 голосов)

Период радости в Чернигове подошел к концу. Наступила суровая реальность

Десна - Верес 0:4. Оборонительный позор

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Десна" и "Верес" имеют особую историю отношений. В анонсе мы уже вспоминали, как в 2017-м ровенчане заняли место черниговчан, которые не получили аттестат и не смогли повыситься в классе. Сегодня оба коллектива впервые встретились на футбольном поле после того самого случая. До матча мы назвали "Десну" фаворитом, хоть и понимали, что ровенчане так просто сдаваться не планируют. Игра должна была получиться равной. Ну что же, не получилось.

На протяжении четырех туров "Десна" не покидала первое место. Часть болельщиков "северян" находилась в состоянии эйфории, однако многие понимали, что без защиты на дистанции занять высокое место не получится. Неделю назад поступил первый звоночек: черниговчане пропустили четыре от киевского "Динамо". Больно, неприятно, но все можно было спасти, если вовремя начать работать в правильном направлении. Однако не изменилось ничего, и сегодня в качестве черниговского палача выступил куда более скромный "Верес". "Десна" снова пропустила четыре, правда на этот раз за 45 минут.

А могло быть иначе? Серьезно, на что стоило рассчитывать с левым фулбеком Селиным и опорником Цымбалюком в центре обороны? На несколько матчей этот трюк Рябоконя дал свои плоды, но сегодня защита хозяев проваливалась раз за разом. Сначала Цымбалюк и Сафронов не разобрались, кто должен играть с Немчаниновым, который замыкал прострел на левом фланге - 1:0. Где-то рядом с ним бежал Калитвинцев, но Владу куда комфортнее играть в атаке, чем отрабатывать сзади. Следующий гол пожаловал после стандарта - Кучеров подал в штрафную, Немчанинов скинул на дальнюю, Сергийчук замкнул. Пяткой!

Десна - Верес 0:4. Оборонительный позор - изображение 1

Этого позора "северянам" оказалось мало и цирк Шапито в обороне продолжился. Сначала Цымбалюк, будучи первым на мяче, не помешал Сергийчуку протолкнуть мяч мимо себя, Картушов не выдержал линию офсайда, последовала передача на Геннадия Пасича, тот элегантно посадил на газон Сафронова и плюнул в дальний. А перед самым свистком на перерыв, нижний брейк в собственной штрафной начал танцевать Селин и зацепил ногу героя первой половины Сергийчука - пенальти. Клец пробил классно, без шансов для Литовки.

Но проблемы в обороне - это еще полбеды. Их предсказывали все. Главная печаль и тоска навеивается из-за полной безнадеги в атаке, где Тотовицкий, Болбат, Калитвинцев и прочие создали ноль моментов за тайм. А хотим напомнить, при уважении к "Вересу", что играла "Десна" против новичка УПЛ. При переполненных трибунах домашнего стадиона. И такая апатия лидеров вызывает вопросы. К гостям по первому тайму претензий быть не должно - четыре удара в створ, четыре гола. Идеально.

После перерыва "Десна" забегала активнее. Александр Рябоконь сходу усадил на банку Болбата и Сафронова, пустил в бой второго форварда и это помогло полностью забрать инициативу. Правда, ровенчане не очень и противостояли этому, откатившись к своим владениями. Черниговчанам нужно было взламывать два эшелона обороны, параллельно с этим блокируя контратаки. "Десна" много владела мячом, однако возле штрафной соперника действовала немного безыдейно. Наибольшую опасность нес Филипп Будковский, который пробивал головой после многочисленных навесов с флангов. Неплохо форвард также пробивал ногой в ближнюю девять, однако в створ попасть не сумел. Были у хозяев претензии на пенальти, однако судья не обратил внимание на возможную игру рукой от защитника "Вереса" после подачи Калитвинцева. Также был достаточно грубый фол от Геннадия Пасича еще в первой половине, который закончился желтой карточкой. Хотя играл крайний полузащитник достаточно грубо. С другой стороны, нечего на зеркало пенять, коль сам в обороне играть не умеешь.

Десна - Верес 0:4. Оборонительный позор - изображение 2

Исход матча стал понятен еще в первом тайме, а единственным вопросом оставалось то, забьет ли "Десна" свой гол престижа. Не забили. И поделом им. Замены от Рябоконя игру не усилили, лидеры в большинстве своем так и не проснулись, а "Верес" моменты на свои ворота не привозил. Ровенчане сыграли просто и надежно, добыв первую разгромную победу в этом сезоне. Заслуженную победу!

"Десна"? Четыре пропущенных гола от "Динамо" многие назвали звоночком. Аналогичный счет в матче с "Вересом" - это уже звон колоколов, который не утихнет в ближайшее время. Судя по всему, стартовое лидерство "северян" можно назвать случайным. Дальше будет только хуже.

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Владимир Коротин (Киев)
Десна - Верес 0:4
Голы: Дмитрий Немчанинов 4, Михаил Сергийчук 25, Геннадий Пасич 35, Дмитрий Клец 45+1 (пен.)
Десна: Игорь Литовка, Александр Сафронов (Денис Безбородько 46), Евгений Цымбалюк, Сергей Болбат (Леван Арвеладзе 46), Андрей Домбровский, Андрей Тотовицкий (Максим Дегтярёв 82), Владислав Калитвинцев (Викентий Волошин 74), Егор Картушов, Тарас Завийский, Филипп Будковский (Илья Шевцов 74), Евгений Селин
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Гечев 82), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Виталий Тимофеенко 82), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Сергей Петько 79), Роман Мирошник, Евгений Пасич, Дмитрий Клец (Никита Полюлях 69)
Предупреждения: Александр Сафронов 39 - Геннадий Пасич 27, Валерий Кучеров 69

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В статье: Десна (Чернигов) Верес (Ровно)
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Комментарии (34)
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pilips111 (Чернигов)
29.08.2021 в 16:13
Рябоконю пора уже пизд-ть этих фраеров
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0
0
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sergkir
29.08.2021 в 16:18
Рябоконю пора сидеть на печке
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0
0
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orlando74 (baracuda)
29.08.2021 в 16:09
Всех с победой. Неделю назад писал что каждый получит по заслугам . А то завоняли - верес на вылет, не заслужено вышли - не рой яму - сам попадешь ...
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+4
-1
pilips111 (Чернигов)
29.08.2021 в 16:07
И, главное, что всё по делу. Перволиговская команда обыграла этих зарвавшихся недофутболистов. Вас, ребята, щёлкнули по носу. Не стыдно?
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+2
0
Тренерую (Столица)
29.08.2021 в 16:11
Второй раз подряд!
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0
0
pilips111 (Чернигов)
29.08.2021 в 16:15
Да, второй раз подряд. Скоро болельщики перестанут ходить после такого неуважительного отношения к ним.
0
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orlando74 (baracuda)
29.08.2021 в 16:14
Перволиговые команды играют в первой лиге. Это УПЛ детка.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 16:20
Извините, наверное Вы забыли, что Десна сама еще недавно из первой лиги поднялась? Сегодня, по этой игре, это Десна = 1 лига
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0
0
Golfik25 (Киев)
29.08.2021 в 16:06
Десна потихоньку спускается на своё место. Не долго лидерами были. Но честно сказать, это позор ещё тот. Ладно от Динамо 4 мяча получили, но от Вереса это уже перебор.
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+1
0
pilips111 (Чернигов)
29.08.2021 в 16:05
Сафронов, завийский и цымбалюк, где вас взяли? Стыдно за команду. 11 негодяев, которым наплевать на своих болельщиков.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 16:05
на распродаже. по уценке
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0
0
pilips111 (Чернигов)
29.08.2021 в 16:08
Ну не тянут они, зачем их тянуть в состав? Возьмите меня, сыграю не хуже.
0
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 16:04
Думаю, зря Десна Хачериди не подписала. Ибо защита у Десны это ахтунг
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+2
0
barsetka (koppengaag)
29.08.2021 в 16:04
сімаргл, де ти? ти ж любиш гадити про інші команди, ОТВЕточка!
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+2
0
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Я так думаю... (КиЇв)
29.08.2021 в 16:09
«Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати.» (С. Маршак)
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
29.08.2021 в 16:01
...ай да Верес - ах, Десна! ... Столько болельщиков и так ..... матч... В первом похоже было изнасилование....
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
29.08.2021 в 16:03
...какая же неуверенность тренера была видна во втором, команда это горбом чувствовала...
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 15:59
Тотовицкого нужно отпускать. то. что он делает - это непрофессионализм.
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0
0
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sergkir
29.08.2021 в 16:13
Рябоконя нужно не отпускать, а гнать драным бушлатом
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
29.08.2021 в 15:59
теперь Десна будет бороться с 5места по 10 --молодцы Верес это им ответка за ЧО --1 лига начинает лупить команды УПЛ
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+1
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
29.08.2021 в 15:57
ВЕРЕС сегодня выдал "футбольную конфетку"...
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+2
0
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Drovko (Lviv)
29.08.2021 в 15:57
Радий за Верес. Неочікувано
Ответить
+4
0
Tenma7 (Чернигов)
29.08.2021 в 15:57
Ну нормально, коэф у кого то неплохой зашел.... цимбалюка и селина в мешок и с моста, практически все голы привезли
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+2
0
НикНиколаев (Минск)
29.08.2021 в 15:56
Рябоконь следом за Костышиным?
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 15:58
нет
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 16:03
Выгнать тренера, который эту команду можно сказать с нуля создал? Лучше дать ему в руки пи...дюлятор побольше, чтобы он привел игроков в чувство
Ответить
+1
-1
НикНиколаев (Минск)
29.08.2021 в 16:13
Я не призываю выгнать тренера, я просто задал вопрос. Хотя с составом он не угадал. А то что защиты нет, я сказал ещё после первой игры.
0
0
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sergkir
29.08.2021 в 16:14
Ты не видишь что он ноль в УПЛ? Ничего нового!
0
0
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Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 16:17
В упор не вижу, что он - ноль. Вижу, что он стабильно удерживает коллектив, состоящий на 95 % из серых посредственностей и постоянно теряющий игроков основы, в верхней части таблицы
0
0
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sergkir
29.08.2021 в 16:21
Рыба гниёт с головы!
0
0
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Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 15:55
Что это вообще было?
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 15:58
Ничего, просто черниговских поставили на место, причем жестко. Надеюсь, спеси и понтов у них поубавится теперь, у местных болельщиков, имею ввиду. Одно дело от Динамо 4 получить, а другое от Вереса.
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+2
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.08.2021 в 15:55
Неочікувано.
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 15:54
жесть!)))
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+3
0


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