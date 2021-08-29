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Суркис: Ждите новостей, усиление будет
Осталось всего несколько дней
Фото: ФК Динамо Киев
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал состояние команды, а также поделился планами о трансферах "бело-синих":
"Мы очень хорошо сыграли с “Десной”, а в матче с "Колосом" сделали в первом тайме все, что надо было. Во втором, конечно, уже начали баловаться.
Ни одна команда европейского уровня не простит такие разрывы. Были контратаки. На это указал Луческу. Никакой эйфории нет, готовимся к Лиге чемпионов.
Пожелавшие игрокам сборной удачи, чтобы с Казахстаном они сыграли хорошо и лучше - с Францией, желательно зацепиться за очки. Тогда у нас будет прямая дорога на чемпионат мира.
Будет ли усиление? Ждите новостей, усиление будет", - сказал Суркис.
Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 3 сентября.
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