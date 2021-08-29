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Суркис: Ждите новостей, усиление будет

Премьер-лига
(2 голосов)

Осталось всего несколько дней

Суркис: Ждите новостей, усиление будет

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал состояние команды, а также поделился планами о трансферах "бело-синих":

"Мы очень хорошо сыграли с “Десной”, а в матче с "Колосом" сделали в первом тайме все, что надо было. Во втором, конечно, уже начали баловаться.

Ни одна команда европейского уровня не простит такие разрывы. Были контратаки. На это указал Луческу. Никакой эйфории нет, готовимся к Лиге чемпионов.

Пожелавшие игрокам сборной удачи, чтобы с Казахстаном они сыграли хорошо и лучше - с Францией, желательно зацепиться за очки. Тогда у нас будет прямая дорога на чемпионат мира.

Будет ли усиление? Ждите новостей, усиление будет", - сказал Суркис.

Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 3 сентября.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
29.08.2021 в 16:09
Скоро должен появится Витиньо, но вряд ли он сможет быстро адаптироваться к ЛЧ, надо было его купить месяц назад.
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+1
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
29.08.2021 в 16:05
...то то балласт отправлен в Черноморец, продать Супрягу и можно парочку "убийц" найти, с умом конечно...
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+1
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 16:00
Одного бразильца мало, нужно ещё парочку в полузащиту качественно усилиться, возможно защитника одного
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+1
0
аалекс ( Крым)
29.08.2021 в 15:47
Он имел ввиду уход Супряги?
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+2
0
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 15:46
Невже Мбапе?
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+2
-2


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