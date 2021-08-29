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Селезнев капитанит против горняков, стартовые составы на матч Минай - Шахтер
Стартовые составы команд
Сегодня, в рамках 6-го тура
Уже известны стартовые составы команд:
Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Билоног, Селезнев, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхи
Запасные: Пеньков, Коваленко, Кулиев, Вишневский, Кныш, Байдал, Матич, Хахлев, Семенко
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Траоре.
Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Майкон, Мудрик, Патрик, Судаков, Сикан.
Напомним, что поединок начнётся в 17:00, а UA-Футбол проведет
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