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Селезнев капитанит против горняков, стартовые составы на матч Минай - Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Стартовые составы команд

Селезнев капитанит против горняков, стартовые составы на матч Минай - Шахтер

Новина українською

Сегодня, в рамках 6-го тура УПЛ Минай примет Шахтер.

Уже известны стартовые составы команд:

Минай: Кучер, Лиховидько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Билоног, Селезнев, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхи

Запасные: Пеньков, Коваленко, Кулиев, Вишневский, Кныш, Байдал, Матич, Хахлев, Семенко

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Майкон, Мудрик, Патрик, Судаков, Сикан.

Напомним, что поединок начнётся в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (13)
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Spivak63
29.08.2021 в 17:47
Шахта ДНО! А болелы орут на судьиху пында)? Там пеналь 100% Кротов тянут за яйца! ПОЗОР!
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+1
-1
ua valery (харьков)
29.08.2021 в 17:40
Жлобы. Не дали Тунцу пробить. Он ради рекорда и в свои ворота забип бы.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 16:59
Мабуть за рахунку 0-5 суддя дасть Тунцю пробити 11м
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 16:56
сколько там тунцу для рекорда нужно - 8? тогда бы прикольным смотрелся счёт 8:12)))
Ответить
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 17:00
Прикольним хіба для таких як ти
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 17:05
тормознутым, как ты, трудно что-то объяснять, поэтому просто не комментируй и не переживай так сильно - лучше сходи огород полей
+1
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
29.08.2021 в 16:47
Отбросив все футбольные навыки Селезнёва.. Он по последним играм максимально нестабилен психологически, нервный, дерганый, агрессивный. Капитан должен быть точно наоборот - уметь успокоить команду, смотивировать... Это какой-то зашквар.
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+1
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.08.2021 в 16:39
Ответить
+1
0
avatar
Stuntriding (Киев)
29.08.2021 в 16:27
Вася, ты балбес. Выходить со старта с минус одним игрокомЭто же сколько попрошайка денег заплатил, за выход на поле?
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.08.2021 в 16:42
а вдруг пенальти в ворота Шахтера?
Ответить
+2
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 16:55
Ага Катя и пенальти в ворота шахтер, скорее наоборот
+4
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
29.08.2021 в 16:26
Невже надіються, що у ворота шахти пенальті призначать.
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+3
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
29.08.2021 в 16:28
Если бы можно было, он бы и в свои ворота пенальти бил
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+4
-1


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