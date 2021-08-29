Хацкевич - главный претендент на пост тренера Колоса

Белорусский наставник Александр Хацкевич, который в прошлом тренировал "Динамо", является одним из главных кандидатов на пост тренера ФК "Колос".

В штаб специалиста могут войти Максим Шацких в качестве первого помощника, Сергей Федоров, а также представители штаба Костышина – и.о. тренера Сергей Кузнецов и Вячеслав Кернозенко.

Сегодня стало известно, что Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса". Он возглавлял клуб с 2014 года.