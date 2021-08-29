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Хацкевич - главный претендент на пост тренера Колоса

Премьер-лига
(2 голосов)

Коуч продолжит карьеру в УПЛ

Хацкевич - главный претендент на пост тренера Колоса

Новина українською

Белорусский наставник Александр Хацкевич, который в прошлом тренировал "Динамо", является одним из главных кандидатов на пост тренера ФК "Колос".

В штаб специалиста могут войти Максим Шацких в качестве первого помощника, Сергей Федоров, а также представители штаба Костышина – и.о. тренера Сергей Кузнецов и Вячеслав Кернозенко.

Сегодня стало известно, что Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса". Он возглавлял клуб с 2014 года.

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В статье: Руслан Костышин Александр Хацкевич Колос (Ковалевка)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (12)
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янковский ян (Запорожье)
29.08.2021 в 18:10
Теперь пазл сложился. Не его ли с Шацких видели на последнем домашнем матче колоса. Его. То есть не зря человек приезжал
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0
0
Spivak63
29.08.2021 в 18:02
Я как то симпатизировал колосу но после еврокубков и Ямайка Колос 7-0 я говорю сэло есть сэло им никто не поможет . Вы считаете Костышин лучше Хацкевича ) Тогда вы полудурки . Обьясняю с дурака можно обмануть с умным договориться а с полудурком не выйдет ни то ни другое и это самое хреновое . Обходите плудурков. Хацкевич так не обсырался по крайней мере как Костышин.
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0
-1
Pianist (Киев)
29.08.2021 в 18:01
Класс! Лучший тренер мира в лучший клуб мира! Идеальное сочетание!
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
29.08.2021 в 17:58
Капут... Пропал дом... Не думал, что Засухи настолько тупы...
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+1
0
avatar
sergkir
29.08.2021 в 17:36
Жаль Колос
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
29.08.2021 в 17:10
Колгоспу фізрук. Всьо правильно. Ще б колгосп з фізруком опустився в колгоспну першу лігу, і було б взагалі ідеально...
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+5
0
royalstas (Вінниця)
29.08.2021 в 17:03
Нііііііііііііііііііііііііііііііі схаменіться!
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+2
0
avatar
2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 17:02
Весьма неожиданно … впрочем, главный претендент, ещё не Тренер …)
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 17:01
Я думал, это шутка такая, кривая
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+4
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 16:54
Ну будем разбираться
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+3
-1
Footballers (Умань)
29.08.2021 в 16:43
Гигант мысли
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+4
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.08.2021 в 16:36
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+1
-1


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