Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хацкевич - главный претендент на пост тренера Колоса
Коуч продолжит карьеру в УПЛ
Белорусский наставник Александр Хацкевич, который в прошлом тренировал "Динамо", является одним из главных кандидатов на пост тренера ФК "Колос".
В штаб специалиста могут войти Максим Шацких в качестве первого помощника, Сергей Федоров, а также представители штаба Костышина – и.о. тренера Сергей Кузнецов и Вячеслав Кернозенко.
Сегодня стало известно, что Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса". Он возглавлял клуб с 2014 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:FanDay
Популярное сейчас
- Цыганков вошел в ТОП-30 бомбардиров Чемпионата Украины всех времен
- Луческу: Не использовал Родригеша в двух последних матчах, чтобы играли те, кто хочет быть в нашей команде
- Семь голов от Динамо, позор Арсенала, поражение Ювентуса. Главные новости за 28 августа
- Динамо - Колос 7:0. Это коваливцы такие слабые, или киевляне сильные?
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
29.08.2021 в 18:10
Ответить
0
0
Spivak63
29.08.2021 в 18:02
Ответить
0
-1
Pianist (Киев)
29.08.2021 в 18:01
Ответить
0
0
Кююмалайнен (Київ)
29.08.2021 в 17:58
Ответить
+1
0
sergkir
29.08.2021 в 17:36
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
29.08.2021 в 17:10
Ответить
+5
0
royalstas (Вінниця)
29.08.2021 в 17:03
Ответить
+2
0
2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 17:02
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 17:01
Ответить
+4
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 16:54
Ответить
+3
-1
Footballers (Умань)
29.08.2021 в 16:43
Ответить
+4
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
29.08.2021 в 16:36
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...