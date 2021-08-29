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Борщ и 50 грамм. Видео, как Жерсон Родригес проводит свободное время

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер киевлян позволяет себе очень многое

Борщ и 50 грамм. Видео, как Жерсон Родригес проводит свободное время

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес пропустил матч киевлян с "Колосом". Позже Мирча Луческу объяснил это тем, что игрок не хочет играть за команду.

В то же время в сети появилось видео, где видно, как Жерсон проводит свободное время: люксембуржец ест борщ и, вероятно, употребляет алкоголь.

Вместе с тем, Родригес не явился фотосессию ФК "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Жерсон Родригес
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 18:12
Ты смотри, быстро разобрался, как надо обедать)
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2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 18:07
Ну все, процесс пошел, осталось бутылку где-нибудь зафотографировать. Завтра Симеон запишет его в антигерои, и ряды Селезневых пополнятся …))) а жаль, казалось Жерсон нашёлся в команде …
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Андрей (Odessa)
29.08.2021 в 17:32
Борщик без чарочки - як дощик без хмарочки!
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