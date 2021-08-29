Борщ и 50 грамм. Видео, как Жерсон Родригес проводит свободное время

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес пропустил матч киевлян с "Колосом". Позже Мирча Луческу объяснил это тем, что игрок не хочет играть за команду.

В то же время в сети появилось видео, где видно, как Жерсон проводит свободное время: люксембуржец ест борщ и, вероятно, употребляет алкоголь.

Вместе с тем, Родригес не явился фотосессию ФК "Динамо".