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Борщ и 50 грамм. Видео, как Жерсон Родригес проводит свободное время
Легионер киевлян позволяет себе очень многое
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес пропустил матч киевлян с "Колосом". Позже Мирча Луческу объяснил это тем, что игрок не хочет играть за команду.
В то же время в сети появилось видео, где видно, как Жерсон проводит свободное время: люксембуржец ест борщ и, вероятно, употребляет алкоголь.
Вместе с тем, Родригес не явился фотосессию ФК "Динамо".
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Источник:Брутальний футбол
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 18:12
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2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 18:07
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Андрей (Odessa)
29.08.2021 в 17:32
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