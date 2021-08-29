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Видео, как Монзуль удалила Марлона на 15-й минуте матча с Минаем

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Защитник играл очень грубо

Видео, как Монзуль удалила Марлона на 15-й минуте матча с Минаем

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в 6-туре УПЛ встречаются ФК "Минай" и "Шахтер". Встреча началась в 17:00 по киевскому времени.

Уже на 15-й минуте поединка арбитр Екатерина Монзуль удалила с поля защитника "Шахтера" Марлона за срыв атаки противника. При этом желтая карточка оказалась второй для футболиста, так как первую он получил еще на 9-й минуте.

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В статье: Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль Марлон ФК Минай
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(2 голосов)
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Комментарии (16)
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Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 18:06
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0
-1
Spivak63
29.08.2021 в 18:06
Шахта ДНО! А болелы орут на судьиху пында)? Там пеналь 100% Кротов тянут за яйца! ПОЗОР!
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+1
-1
Матч Футболович
29.08.2021 в 18:07
Слепая дырка, к окулисту сходи
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+1
-1
Shadow (Киев)
29.08.2021 в 18:05
не видел первую желтую, но вторая точно по делу
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 18:02
А что не так? все по делу. Срыв выхода игрока один на один с вратарем.
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
29.08.2021 в 17:58
Катя большая формалистка. Не думаю, что надо было удалять.
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+3
-3
Матч Футболович
29.08.2021 в 18:01
Катя просто далека от футбола. Выучить правила и понимать саму игру - это большая разница. По-женски судит, кто громче крикнул и ужаснее за лицо/ногу/руку взялся тот и прав.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 18:02
второй момент - жк нормальная, но удаления бы и не должно было быть, так как первая - это полный непрофессионализм и юбок, и "телевизора"
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0
0
Матч Футболович
29.08.2021 в 17:57
Это не судейство, это катастрофа... просто высосанное... из пальца удаление на 15 минуте игры!!!!
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 17:58
тунец - симулянт! только после потери мяча схватился за морду, а юбка повелась))
Ответить
+3
-1
Матч Футболович
29.08.2021 в 18:03
Быдло-тунец вообще вызывает сплошной рвотный рефлекс. Любой момент - ведёт себя как скот.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 17:56
тунец жэка там уже на 3 ЖэКа "наиграл"!
Ответить
0
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
29.08.2021 в 17:54
Катюха мочит. Первая желтая вообще левейшая.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 17:54
+100500!
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 17:53
а где же момент с первой "картой"???)))
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+3
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
29.08.2021 в 17:51
не вижу комментариев из сине-белой кукаречной?
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+2
-3


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