Видео, как Монзуль удалила Марлона на 15-й минуте матча с Минаем

Сегодня в 6-туре УПЛ встречаются ФК "Минай" и "Шахтер". Встреча началась в 17:00 по киевскому времени.

Уже на 15-й минуте поединка арбитр Екатерина Монзуль удалила с поля защитника "Шахтера" Марлона за срыв атаки противника. При этом желтая карточка оказалась второй для футболиста, так как первую он получил еще на 9-й минуте.