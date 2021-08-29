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Видео, как Монзуль удалила Марлона на 15-й минуте матча с Минаем
Защитник играл очень грубо
shakhtar.com
Сегодня в 6-туре УПЛ встречаются ФК "Минай" и "Шахтер". Встреча началась в 17:00 по киевскому времени.
Уже на 15-й минуте поединка арбитр Екатерина Монзуль удалила с поля защитника "Шахтера" Марлона за срыв атаки противника. При этом желтая карточка оказалась второй для футболиста, так как первую он получил еще на 9-й минуте.
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