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УПЛ. Минай - Шахтер 1:1. Отпраздновали, называется, день шахтера

Премьер-лига
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(5 голосов)

Атмосферный матч с непредсказуемым итогом

УПЛ. Минай - Шахтер 1:1. Отпраздновали, называется, день шахтера

Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Обычно клубные тренера жалуются, что трудно мобилизовать команду после окна сборных. Но и после матчей Лиги чемпионов перестроиться на внутренний чемпионат непросто. Луческу часто любит это повторять, теперь будет повод и у Роберто Де Дзерби. Несмотря на то, что после первого матча с "Монако" на "Черноморец" итальянец выставил резерв, в Ужгород "Шахтер" прибыл в боевом составе. И основа была боевая – практически без неожиданностей.

У "Миная" не основного состава не могло быть априори. Для Василия Кобина это, возможно, один из важнейших поединков тренерской карьеры – против своей бывшей команды и, самое главное, перед почти заполненным ужгородским стадионом. При таких обстоятельствах не стыдно было даже Селезневу отдать капитанскую повязку – все козыри на стол.

Собственно, фактор Селезнева сработал. Форвард хоть и не забил, но поспособствовал раннему удалению в составе соперника. Вступив в борьбу в центре поля, Селезнев грамотно подставился под фол со стороны Марлона, потом хитро повалялся на газоне, держась за лицо. Монзуль убедили в том, что это фол на желтую карточку. А потом уже сработала связка Лиховидько - Ахмедзаде. Первый отдал передачу с зоны радиуса штрафной площади, второй опережал Марлона и вырывался на пространство. Фол от бразильца была не завуалированный – вторая желтая и меньшинство для "Шахтера" на 75 минут матча.

План Де Дзерби пошел коту под хвост, но гостевая команда не расклеилась. Траоре едва не вышел один на один, Соломон сильно и хитро стрелял со штрафного, а Траоре еще позже едва не закатил мяч легонько под дальнюю штангу. Нужна была только реализация – над этим "горняки" и работали.

"Минай" пытался выбегать в контратаки. Несмотря на численное большинство, об игре первым номером и речи быть не могло. Но и контрвыпады особой угрозы не несли: удар Ахмедзаде не удивил Пятова, рывки Гончара по флангу заканчивались максимум аутом или угловым. Понятно, что все это обусловило неприятности для "Миная": Соломон нашел передачей Траоре в штрафной площади, а Векляк сыграл не в рамках правил. Пенальти и точный удар Траоре – то, что "Шахтеру" было необходимо в такой ситуации.

Матч не складывался для "горняков" легко, но класса не выпускать ситуацию из-под контроля хватало. Хотя... назначь Монзуль пенальти после падения Ахмедзаде в штрафной, было бы несладко. Но арбитр даже повтор не пересматривала: все рассудил арбитр ВАР Сергей Бойко. На возмущение местной публики.

Помочь могли другие стандарты: Лиховидько вышел на ударную позицию после розыгрыша углового, но не перебил ближнего. В конце тайма уже и "Шахтер" не шел вперед большими силами, однако хватало и небольших. Векляк и Гончар расступились перед Соломоном, и тот беспрепятственно расстреливал ворота Кучера. За голкипера вступилась штанга.

Второй тайм "Шахтер" начал с тотального контроля над мячом. Игрокам "Миная" нелегко было работать в отборе, следя за быстрыми перемещениями соперника. Когда на первый план вышла усталость, у "Шахтера" снова начали появляться моменты. Додо вывел Траоре на ударную позицию, но удар африканца заблокировали. Попытку Маркоса Антонио постигла та же участь. Но "Шахтер" держал соперника подальше от своих ворот – и это было самое важное для команды с численным меньшинством.

Такая игра немного убаюкивала. Уже и "Шахтер" поверил в беззубость оппонента, но не учел фактор стандартов. При такой игре опасность часто приходит со штрафных / угловых, вот и сейчас... "Минаю" удалось поймать волну и задержаться на чужой половине поля. Сначала – штрафной, затем - угловой, а затем и гол Ахмедзаде ударом головой с нескольких метров после сбрасывания от Вишневского. Де Дзерби зря тратил энергию на протяжении всей игры – реагировать уже не было эмоциональных сил.

А эмоции в этот день "горняки" хотели дарить своим болельщикам только положительные: День шахтера, как-никак. Но Василий Кобин сумел испортить своей бывшей команде этот праздник, а заодно и усложнить жизнь "Шахтеру" в борьбе с "Динамо" за лидирующую позицию. Пока главный конкурент громит середняка 7:0, "Шахтер" теряет на поле аутсайдера.

Все точно идет по плану?

Послесловие. Уже на последних секундах матча Эльдар Кулиев сознательно руками задержал игрока в центре поля и получил желтую, которая стала для него второй. Додо решил отомстить, схватив игрока "Миная" за шею. Как следствие - прямая красная. На ход матча это уже не могло повлиять, а вот на формирование образа Екатерины Монзуль - еще как.

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
ФК "Минай" - "Шахтер" 1:1
Голы: Рустам Ахмедзаде 76 - Лассина Траоре 34 (пен.)

ФК "Минай": Даниил Кучер, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, Дмитрий Билоног (Богдан Коваленко 61), Евгений Селезнев (Олег Вишневский 72), Виктор Лиховидько (Антон Байдал 72), Михаил Месхи (Эльдар Кулиев 61), Олег Горин, Рустам Ахмедзаде (Мислав Матич 90), Игорь Гончар, Олег Синегуб

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Марлос (Георгий Судаков 68), Тете (Витао 20), Манор Соломон (Майкон де Андраде 69), Лассина Траоре (Даниил Сикан 83), Исмаили (Виктор Корниенко 83)

Предупреждения: Игорь Гончар 58, Эльдар Кулиев 90+1, Эльдар Кулиев 90+5 - Марлон 9, Марлон 15, Марлос 57
Удаление: Эльдар Кулиев 90+5 - Марлон 15, Додо 90+5

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (114)
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Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:54
И снова ,трамваи ,дыркофаны,знаки отсоса,колибри по норам зализывают пердаки друг другу)))))
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+2
-2
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:56
пс.и смотрят Геббельс ТВ ,ведь речи пенисова для них как мёд))) ничего слаще они не знают!
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.08.2021 в 19:53
наверное Де Дзерби утром катался на осле, только задом наперед... но морковкой осла кормил.
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+2
0
avatar
дід Сашко
29.08.2021 в 19:52
Та як би Монзуль не судила Минай потрібно було виносить навіть вдев"ятьох,навіщо тоді витратили кілька десятків зелених лямів.Як сказав мій батько(а дідові 84роки)в ЛЧ минаїв і колосів небуде.
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+2
-1
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 19:45
Теоретично - Дt Дзербі відправляти у відставку можна вже, практично - напевне зимою, має ж він об..тися в ЛЧ щоб не платити неустойку. Та й Динамо такий Шахтар буде корисніше.
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+6
-1
oleg dynamo (львівська)
29.08.2021 в 19:44
ви бачили як кормілєц упав...?хто їх це вчить...?спершу сумнівів що штрафний і жовта в мене не виникало,але як тільки глянув повтор...ржав пять мінут... а по грі,як на мене, нічия то справедливо.в ворта миная можна було і пеналь не ставити(там 50/50),а в ворта шахти можна було і поставити(і там 50/50)...так що все справедливо....ясно що шахта після монако була ослаблена,але нічого буде цікаво...ДК теж гра не ахті,так що втрати очей будуть вірняк...Наш ЧУ став цікавішим.Слава Україні!
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+6
-4
ВиктАн
29.08.2021 в 19:43
Степа тупо лесоруб, в атакующей тактике никакой
Ответить
+9
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.08.2021 в 19:56
точно, Степаненко последние игры не блещет (мягко говоря)
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+2
0
ВиктАн
29.08.2021 в 19:42
Степаненко ДНО. Пусть тот, кто навязал этого столба главному тренеру, пусть теперь сам отдувается. Он и при Каширу был так себе, а в этой модели вообще .опа.
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+6
-1
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:37
Так,Катю Суркис купил,ЧО наш,будку и чмохтьор натянут,осталось 12 команд купить,и Динамо вечный гегемон))))))
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+3
-1
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 19:41
А ще Реал, Інтер, Шериф ...
Ответить
+4
0
Григорий Листопадов
29.08.2021 в 19:32
Нужно было выпустить тот состав,что играл с Черноморцем-7 украинских игроков! Хотя Степа слабо играл.
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+4
-2
Spivak63
29.08.2021 в 19:29
Когда монзуль удалила когда её обматюкали то в вяликом футболе Фсё правильно! Не дождусь послушать этих упоротых экспертов)
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+9
-1
avatar
Next-R (Киев)
29.08.2021 в 19:29
Гру не бачив, але результат чудовий! Успіхів кротам в ЛЧ.
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+9
-5
avatar
Next-R (Киев)
29.08.2021 в 19:30
Пригадувати кротодрочерам все лайно, що було після матчу Інгулець-ДК - принципово не буду
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+7
-2
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
29.08.2021 в 19:29
расчудесно -распрекрасно))))))))))))))
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+10
-1
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
29.08.2021 в 19:28
В гостях у сказки... про девочку с пирожками, волка и бабушку...)))Катя Красная Карточка.
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+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
29.08.2021 в 19:28
Жесть. Это пожалуй круче, чем Десна со своими 0-4 от Вереса сегодня... да уж... у соседа корова сдохла, но от этого легче не стало ...
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+7
-2
Joyce (Donetsk)
29.08.2021 в 19:27
Грустное зрелище. Почему не играет Патрик? Что касается Маркоса Антонио, в роли плеймейкера он нулевой в принципе. Уж лучше выпускать с первых минут Майкона. Если экспериментируешь, то экспериментируй и дальше, а так... Короче, картинка невнятная, если не сказать мутная. Да еще накануне ЛЧ. А Минай молодцы! С чем их и поздравляю! Не удивлюсь, если де Дзерби после очередной плюхи скажет, что УПЛ сильнее Серии А :)
Ответить
+5
-5
wit666 (Одесса)
29.08.2021 в 19:54
На позиции плеймейкера - атакующего полузащитника - со старта вышел Марлос - лимит. М. Антонио - номинально опорник(центральный полузащитник). Схема - 4 2 3 1 - как при Луческу - обязует вязать центр поля двумя опорниками. Могут быть отдельные указания при атаке и при обороне.Но М. Антонио играл весь матч на линии с Степаненко. Итог : плеймейкер не может играть на линии с опорником!
Ответить
0
0
Lion Killer (Львів)
29.08.2021 в 19:27
і чо було не поставити в основу того ж Мудрика і інших пацанів,в яких з налаштуванням на матч проблем не було. Для чого було ставити тут основу,яка ще не відійшла після Монако оО? Дзербі вчудив сьогодні однозначно
Ответить
+6
-2
Nazar Repa (Киев)
29.08.2021 в 19:26
Тут фаны кротов ржали с нас что не можем обыграть Ингулец и нас Бавария сделает полный трор бор. Шериф сначала обыграйте с такой игрой и помните эти 0:10 от Боруссии М никто не забудет)))
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+12
-4
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:28
Да вообще клубы с донбасса любят входить в историю... Вердер Металлург Д 8-0
Ответить
+9
-4
avatar
simargl (Чернигов)
29.08.2021 в 19:29
Ну по лиге чемпионов за ДК мне почему-то с ремней чем за Шахтер ... посмотрим
Ответить
+5
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 19:36
Хто би сумнівався
+2
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
29.08.2021 в 19:22
Другого слова,кроме как ПРИДУРКИ,я не могу найти.Во-первых,Де Дзерби.Зачем ты выставил всех атакующих игроков с первых минут?Марлон-ты чем думал,когда получил первую жёлтую?В центре поля.Зачем?Додо-надо держать эмоции и думать(может тут Монзуль чуть перегнула,могла бы жёлтой ограничится).Но имеем,то,что имеем.В итоге, потеряли очки,перед игрой с Днепром остались без двух основных защитников.А Днепр-довольно классная команда.Что касается Миная-молодцы,не стушевались,играли на равных.У Де Дзерби полно работы с командой-старые болячки остались-защиты нет,пока нет нужной сыгранности и пора бы тренеру определится с основой.Ротация-это хорошо,но основной состав,т.е.игроков 15,самых сильных на сегодняшний день у него должен быть.Трудно будет Шахтёру в этом году
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+11
-3
avatar
Horus (Днепропетровск)
29.08.2021 в 19:20
Монзуль реально ставят "чисто поржать". Должны быть клоуны в чемпионате, чтоб нескучно было.
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+7
-8
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:29
Ржем мы с результатов шахтера
Ответить
+7
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 19:20
А ще не так давно ахмоботи казали що Катя Супер суддя. Тепер нікчемність приматарія хочуть повісити на Монзуль.
Ответить
+10
-8
Joyce (Donetsk)
29.08.2021 в 19:34
Да нормально она судит. Просто эмоции надо контролировать, а не кидаться на соперника в стиле "а-ля Отелло". Поэтому и красная :)
Ответить
+4
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
29.08.2021 в 19:20
Я розумію, свято яка ні як. А пагудєть?
Ответить
+3
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
29.08.2021 в 19:17
тест
Ответить
0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 19:16
Монако показав їх рівень, Минай лише підтвердив.
Ответить
+11
-4
Zonder (Днепр)
29.08.2021 в 19:15
Смотрю сейчас ахметовских "экспертов" после игры... Какое же жалкое зрелище, на что только люди не идут за деньги. Тьфу.
Ответить
+12
-6
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:23
Ну так если они будут говорить правду как кроты хреново сыграли их уволят.....и будут они голодать
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+2
-5
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
29.08.2021 в 19:15
При такой игре выуживать судейские ошибки дело не благодарное.Попытка во втором тайме сыграть на удержание закономерно закончилась голом.У Шахтёра уже и нападение начинает играть так как защита.Если ведущий игрок,непонятно по каким соображениям таким назначенный за 15 минут игры получает 2 жёлтые то,что спрашивать с остальных.Тете крепко сдал,Маркос Антонио вообще не понятно зачем на поле.Почему сидит на скамейке Патрик чуть ли не единственный сейчас способный забить издали.Игры нет понтов выше крыши.
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+10
-4
myakovs (одесса)
29.08.2021 в 19:15
петраков пошел по пути маркевича и зозулли влез в политику значит толку не будет
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+6
-11
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 19:19
Хвуболл внє палітікі. (хор кормільців).
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+9
-2
Dr. House (Поділля)
29.08.2021 в 19:22
Скрепа, здесь про Шахтёр-Минай, иди за Дзюбу дрочи на спорт.сру
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+10
-4
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
29.08.2021 в 19:10
У чмохтаря Педриньи явно не хватало, а результат хороший.
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+9
-6
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:10
С днём чмохтьора)))) пхахахаха
Ответить
+11
-6
аалекс ( Крым)
29.08.2021 в 19:10
Не имеет права Шахтер, с таким подбором игроков, даже в меньшинстве, не выигрывать такие матчи. Горняки стали играть очень медленно, причем скорости не хватает в основном в мышлении игроков. Васю и его парней с ничьей, заслужили. Кобин сказал, Кобин сделал.
Ответить
+10
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:11
кобин сказал, катя сделала - так вернее
Ответить
+5
-15
Golfik25 (Киев)
29.08.2021 в 19:14
Ещё скажи жёлтые левые. Шахтёр и с удалением должен вытаскивать матчи и забивать с игры, а не пеналя и.
+11
-3
Матч Футболович
29.08.2021 в 19:09
Монзуль п-зда
Ответить
+6
-17
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:11
А ты думал,что у неё )(уй?)))
Ответить
+16
-1
Матч Футболович
29.08.2021 в 19:12
Я думал что п-здам не место в мужском футболе
+4
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:12
)(уй у тебя Wertu
+3
-9
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:14
А у тебя тиран писда ?)))
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:40
дебил, там нет запятой, значит ")(уй у тебя Wertu" - это не обращение! учи знаки препинания, недоросль тупая!)))
+1
-2
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:58
янык прохфессор ты?))) подался в учителя?)))) скотыняка ты конченная
0
0
rivnenskyi (Рівне)
29.08.2021 в 19:14
Ну, яйця в неї ж точно.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 19:23
по размеру такие, как у курицы?)
+2
0
Матч Футболович
29.08.2021 в 19:18
Всем кто топит за это щель, Желаю бумеранг таких же удалений к 15 минуте игры. Потом поговорим.
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+3
-3
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Next-R (Киев)
29.08.2021 в 19:39
Так було ж вже Тоді ви волали що вона найкраща.
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 19:25
Благодарю знатоков анатомии человека за этот занимательный симпозиум!
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+2
0
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scorpius (Ck)
29.08.2021 в 19:09
Марлон конечно м.удак, но это пройоп имени Де Дзерби. На кой хрен надо было выпускать основу, бегавшую 3 дня назад 120 мин с Монако? Еще 2-3 таких осечки и планы на чемпионство надо будет переносиить уже на следующий сезон
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+15
-3
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alex.belogubko (одесса)
29.08.2021 в 19:09
я писал что Дзерби не знает наш чемпионат --козлы а Минай молодцы бей кротов
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+4
-2
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SeventyFour (Phoenix)
29.08.2021 в 19:06
Во всем виноват лимит. Надо отменить, тогда будут побеждать
Ответить
+3
-4
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 19:10
А потім ви ж будете нити, що збірна лайно.
Ответить
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:13
из зри много готовых бицца-бароцца))) кабаев не даст соврать)))
+2
-5
avatar
SeventyFour (Phoenix)
29.08.2021 в 19:32
Думал, что можно понять мой сарказм. Ан нет. Все всерьез. А то , что де Дзерби физрук не понятно?
+4
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2021 в 19:06
Динамо - чемпион
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+9
-4
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 19:08
Ответить
+4
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2021 в 19:05
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.08.2021 в 19:05
А кому там праздновать день Шахтёра? Де Дзерби или Додо?
Ответить
+13
-3
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:09
Так там все чёрные ,могут все праздновать ))))
Ответить
+8
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
29.08.2021 в 19:13
Педриньо горняк в третьем поколении.
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+4
-1
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Кююмалайнен (Київ)
29.08.2021 в 19:05
Насколько вспоминается, "горняков" имеют в день шахтера практически каждый год. Традиция что ли... С удалением не понятно, похоже, что начудила как вчера Омельченко с карточкой Сидорчуку за игру грудью. Но, возвращаясь к вечной теме - если вы ввалили 40 млн к тем 100, которые были ввалены ранее, подписали одного из лучших тренеров-тактиков серии А, собранную за неделю до чемпионата разношерстную братву «Миная» нужно выносить и вдевятером. Иначе зачем тратиться?
Ответить
+15
-2
Ded_Bogdan (Львов)
29.08.2021 в 19:29
Видно пацани ще зранку премію на день шахтаря дістали... заслали гінця за ящиком вінця...
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
29.08.2021 в 19:05
Что натварила Монзуль. За что первая и вторая желтые?Видемо давления в прессе всяками Ступарами повлияло.Походу Динамо можно становится чемпиономи.Почти в каждой игре Шахтер засуживают.То пенальти не дадут .теперь удаление.Походу Динамо вместо медалей моно вешать золотой свисток.ФФУ динамовское.Вот почему выкинули Маркевича и ВЗЯЛИ Блохина и Миху
Ответить
+3
-24
Golfik25 (Киев)
29.08.2021 в 19:07
Клоун, все жёлтые заслуженные.
Ответить
+18
-5
Матч Футболович
29.08.2021 в 19:10
Клоун. Первая жёлтая Марлону за что?!
+4
-12
Dr. House (Поділля)
29.08.2021 в 19:15
Так этот ваш Кормилец её нарисовал))). Школа Срны, понимаешь...
+5
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2021 в 19:07
А что по этому поводу думает путин?
Ответить
+8
-3
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:08
Наконец то суркис и монзуль купил.Слава суркисам.Динамо чемпион.чмохтьор ховно)))))
Ответить
+9
-5
Dr. House (Поділля)
29.08.2021 в 19:13
Так она ещё, блин, не поставила пенальти в ворота Шахтёра! Как она могла?!! Не поставить?!! Куда смотрит Ступар и ФФУ?!!! Моно и нуна вешать всех, а потом расстрелять и отравить как завещал великий Пу!!!...)))
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+1
-4
Joyce (Donetsk)
29.08.2021 в 19:38
Если бы дело было только в карточках! Главное, нет игры. А это похуже карточек.
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0
0
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Next-R (Киев)
29.08.2021 в 19:41
У скрєпного ватноголового дебіла пластинка не змінна.
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0
0
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:05
Так а чего пеналь 100% не поставила в ворота чмохтьора?? Или все таки у катюха не такие большие яйца?)))
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+4
-6
Zonder (Днепр)
29.08.2021 в 19:05
Шахтёр с такой игрой идёт в группу ЛЧ?Да это же будет просто избиение )
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+10
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:07
Да, я думаю двухматчевый рекорд противостояни с Боруссия М будет побит в одном матче
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+6
-2
Unselfish (Белая Церковь )
29.08.2021 в 19:04
"Всрався рАдной Шахтьор!" Кротов с праздником, кротоферма постаралась)))
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+13
-5
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:05
А впереди ещё два изнасилования, сначала Днепром а потом Шерифом
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+9
-4
avatar
okolegko (Київ)
29.08.2021 в 19:04
О Катька розійшлася Не звик Шахтар до такого суддівства
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+12
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:04
готовит к лч)))
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+12
0
Скажений Заєць (Вінниця)
29.08.2021 в 19:03
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0
0
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Ігор Холост (Львов)
29.08.2021 в 19:02
муки муки муки
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+3
-1
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:02
Так это было понятно по игре с Монако,что они никакие,чисто на фарте проползли раком в группу ЛЧ!!!
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+12
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.08.2021 в 19:04
И то Монако на предпоследнем месте.))))
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+5
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:11
Ну а теперь займут позу раком в группе и будут получать удовольствие
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+5
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 19:02
Минай вы красавцы, спасибо вам за эту ничью... привет ринатику... Динамо чемпион.
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+12
-4
Рівнянин (Рівне)
29.08.2021 в 19:02
Це Минай такий сильний,чи Шахтар дуже слабенький? До заміни мразоти,вболівав за Шахтар.Як тільки бидляра пішов з поля,-за Минай,і чудо відбулося!
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+9
-3
Golfik25 (Киев)
29.08.2021 в 19:01
ничего не меняется в шахтере, влили 40 лямов, а толку ноль. Зебра нулячий тренер. А ведь Шериф то по сильнее миная и Александрии. Пока шахтер не грозный соперник для команд УПЛ и Шерифа.
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+11
-3
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:03
Верим ,Юрий!!!
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+8
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.08.2021 в 19:51
Гульфик, давай ты будешь за бывшим шахтерским тренером следить, Де Дзерби тебе еще рано рассматривать :)
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.08.2021 в 19:01
Празднование дня Шахтера кем??? Бразилы хоть знают какого цвета уголь?? Катюше респект. Молодца.
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+17
-5
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.08.2021 в 19:50
По запасам каменного угля Бразилия занимает первое место в Латинской Америке, а по добыче - второе - всего 8,1 млн. т (2018 г.). Каменный уголь страна добывает только для собственных нужд. Угольные бассейны Бразилии, которые разрабатывают каменный уголь, находятся в трех штатах: Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул.
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+1
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.08.2021 в 19:01
От же балбесы!
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+4
-1
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:00
писали тут много раз,что с яйцами только катюха )))) потому что топила Динамо! Теперь тоже такое будут писать??)))
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+10
-4
Maximum (Торонто)
29.08.2021 в 18:59
Как я и сказал после матча с александрией, в чемпионате ничего интересного не будет. Правда после игры с монако есть надежда что шахтер может быть не плохой кубковой командой, и в европе сможет пошуметь.
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+1
-5
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:01
Пошуметь они могут на бамбасе в дудки)))
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+11
-3
avatar
ascent (Луксор)
29.08.2021 в 18:59
Эх, Катя, Катя...
Ответить
+7
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.08.2021 в 19:22
Та да , могла б в честь праздніка отслюнявить пару пєналєй Мінайцям .
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+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.08.2021 в 20:01
может ей нравятся шахтеры, но не бразильские?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 18:59
алени!!!))) ну так кому подсуживает монзуль?)))
Ответить
+6
-10
Spivak63
29.08.2021 в 19:03
Твоих аленей монзуль тянула за яйца шоб не проиграли , а они с игры гол получили , пеналь им не поставили 100% ый . Монзуль кобыла которя выучила правила но далёкая от футбола . Ты футбол смотрел или дрочил)))
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+8
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:06
первой жк не было! вторая - была, но удаление очень поломало игру! и при игре в равных составах и +1 по голам всё было бы по-другому, так что сходи подрочи катин свисток!
+2
-5
Рівнянин (Рівне)
29.08.2021 в 19:05
Гнать цю бабу треба з футболу!В епізоді з першою жовтою Марлона,була явна симуляція від бидляри.
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+6
-6
Wertu098 (бамбас )
29.08.2021 в 19:06
Так как Бразилы симилируют,надо ещё поучиться
+12
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:07
вар должен был вмешаться! если не вмешался, то ваще хз, кто запросил такой сценарий судейства...
+1
-7
avatar
Next-R (Киев)
29.08.2021 в 19:46
Як катя не поставила чистий пенальті в ворота Інгульця на останній хвилині та і ВАР не вмішався - то катя була супер. Їж лайно TIRAN-VATAN-BARAN
+2
-1
Spivak63
29.08.2021 в 19:19
Та ты шо алень тереконский, а как же WAR? WAR зафиксировал шо это ты дрочил!)
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:45
ты такая же тупая, как и катруся! war от var отличить не можешь! зрение село от рукоблудства? бери катин свисток и побалуй себя, школота!
0
-2


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