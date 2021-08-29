УПЛ. Минай - Шахтер 1:1. Отпраздновали, называется, день шахтера

Обычно клубные тренера жалуются, что трудно мобилизовать команду после окна сборных. Но и после матчей Лиги чемпионов перестроиться на внутренний чемпионат непросто. Луческу часто любит это повторять, теперь будет повод и у Роберто Де Дзерби. Несмотря на то, что после первого матча с "Монако" на "Черноморец" итальянец выставил резерв, в Ужгород "Шахтер" прибыл в боевом составе. И основа была боевая – практически без неожиданностей.

У "Миная" не основного состава не могло быть априори. Для Василия Кобина это, возможно, один из важнейших поединков тренерской карьеры – против своей бывшей команды и, самое главное, перед почти заполненным ужгородским стадионом. При таких обстоятельствах не стыдно было даже Селезневу отдать капитанскую повязку – все козыри на стол.

Собственно, фактор Селезнева сработал. Форвард хоть и не забил, но поспособствовал раннему удалению в составе соперника. Вступив в борьбу в центре поля, Селезнев грамотно подставился под фол со стороны Марлона, потом хитро повалялся на газоне, держась за лицо. Монзуль убедили в том, что это фол на желтую карточку. А потом уже сработала связка Лиховидько - Ахмедзаде. Первый отдал передачу с зоны радиуса штрафной площади, второй опережал Марлона и вырывался на пространство. Фол от бразильца была не завуалированный – вторая желтая и меньшинство для "Шахтера" на 75 минут матча.

План Де Дзерби пошел коту под хвост, но гостевая команда не расклеилась. Траоре едва не вышел один на один, Соломон сильно и хитро стрелял со штрафного, а Траоре еще позже едва не закатил мяч легонько под дальнюю штангу. Нужна была только реализация – над этим "горняки" и работали.

"Минай" пытался выбегать в контратаки. Несмотря на численное большинство, об игре первым номером и речи быть не могло. Но и контрвыпады особой угрозы не несли: удар Ахмедзаде не удивил Пятова, рывки Гончара по флангу заканчивались максимум аутом или угловым. Понятно, что все это обусловило неприятности для "Миная": Соломон нашел передачей Траоре в штрафной площади, а Векляк сыграл не в рамках правил. Пенальти и точный удар Траоре – то, что "Шахтеру" было необходимо в такой ситуации.

Матч не складывался для "горняков" легко, но класса не выпускать ситуацию из-под контроля хватало. Хотя... назначь Монзуль пенальти после падения Ахмедзаде в штрафной, было бы несладко. Но арбитр даже повтор не пересматривала: все рассудил арбитр ВАР Сергей Бойко. На возмущение местной публики.

Помочь могли другие стандарты: Лиховидько вышел на ударную позицию после розыгрыша углового, но не перебил ближнего. В конце тайма уже и "Шахтер" не шел вперед большими силами, однако хватало и небольших. Векляк и Гончар расступились перед Соломоном, и тот беспрепятственно расстреливал ворота Кучера. За голкипера вступилась штанга.

Второй тайм "Шахтер" начал с тотального контроля над мячом. Игрокам "Миная" нелегко было работать в отборе, следя за быстрыми перемещениями соперника. Когда на первый план вышла усталость, у "Шахтера" снова начали появляться моменты. Додо вывел Траоре на ударную позицию, но удар африканца заблокировали. Попытку Маркоса Антонио постигла та же участь. Но "Шахтер" держал соперника подальше от своих ворот – и это было самое важное для команды с численным меньшинством.

Такая игра немного убаюкивала. Уже и "Шахтер" поверил в беззубость оппонента, но не учел фактор стандартов. При такой игре опасность часто приходит со штрафных / угловых, вот и сейчас... "Минаю" удалось поймать волну и задержаться на чужой половине поля. Сначала – штрафной, затем - угловой, а затем и гол Ахмедзаде ударом головой с нескольких метров после сбрасывания от Вишневского. Де Дзерби зря тратил энергию на протяжении всей игры – реагировать уже не было эмоциональных сил.

А эмоции в этот день "горняки" хотели дарить своим болельщикам только положительные: День шахтера, как-никак. Но Василий Кобин сумел испортить своей бывшей команде этот праздник, а заодно и усложнить жизнь "Шахтеру" в борьбе с "Динамо" за лидирующую позицию. Пока главный конкурент громит середняка 7:0, "Шахтер" теряет на поле аутсайдера.

Все точно идет по плану?

Послесловие. Уже на последних секундах матча Эльдар Кулиев сознательно руками задержал игрока в центре поля и получил желтую, которая стала для него второй. Додо решил отомстить, схватив игрока "Миная" за шею. Как следствие - прямая красная. На ход матча это уже не могло повлиять, а вот на формирование образа Екатерины Монзуль - еще как.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

ФК "Минай" - "Шахтер" 1:1

Голы: Рустам Ахмедзаде 76 - Лассина Траоре 34 (пен.)

ФК "Минай": Даниил Кучер, Богдан Векляк, Александр Петрусенко, Дмитрий Билоног (Богдан Коваленко 61), Евгений Селезнев (Олег Вишневский 72), Виктор Лиховидько (Антон Байдал 72), Михаил Месхи (Эльдар Кулиев 61), Олег Горин, Рустам Ахмедзаде (Мислав Матич 90), Игорь Гончар, Олег Синегуб

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Марлос (Георгий Судаков 68), Тете (Витао 20), Манор Соломон (Майкон де Андраде 69), Лассина Траоре (Даниил Сикан 83), Исмаили (Виктор Корниенко 83)

Предупреждения: Игорь Гончар 58, Эльдар Кулиев 90+1, Эльдар Кулиев 90+5 - Марлон 9, Марлон 15, Марлос 57

Удаление: Эльдар Кулиев 90+5 - Марлон 15, Додо 90+5