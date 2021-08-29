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Отражение личной позиции? На форме Селезнева нет эмблемы с контуром Украины, которая есть у других игроков Миная

Премьер-лига
Обновлено
(11 голосов)

Форма игрока имеет отличие

Отражение личной позиции? На форме Селезнева нет эмблемы с контуром Украины, которая есть у других игроков Миная

Новина українською

Сегодня в 6-м туре УПЛ закарпатский "Минай" сыграл вничью с донецким "Шахтером" (1:1). В стартовом составе команды Кобина вышел нападающий Евгений Селезнев, который был назначен капитаном.

Невооруженным глазом видно, как футболка Селезнева отличается от экипировки всех других игроков - на ней между эмблемой клуба и спонсора отсутствует нашивка с контуром Украины.

Отражение личной позиции? На форме Селезнева нет эмблемы с контуром Украины, которая есть у других игроков Миная - изображение 1

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В статье: Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (30)
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Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 19:58
Если бы это было у какого-то Шкурина, типо контракт принадлежит ЦСКА, ему возвращаться в Россию, а за такое можно присесть - еще понять можно, а этот клоун конечно отжигает, с такой позиицией он законяит свою карьеру скоро и подставит клуб за приличные штрафы.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:59
требование ДЛЯ ВСЕХ - ОДНО! с какогох кто-то решает выйти на игру в несоответствующей форме? и это не о физической форме тунца
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0
0
Pianist (Киев)
29.08.2021 в 19:57
Жесть. Без комментариев. Позор Минаю. Болел за кротов сегодня, ибо ненавижу негодяев и алкашей. Коим есть капитан миная. Просто сволочь.
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
29.08.2021 в 19:53
Он думаю ездит в рашку. И если не случайность это, то может хочет на двух стульях усидеть, и тут играть и чтоб туда въезд не запретили...Но у него мозгов не хватает видимо. За такое скорее всего получит дисквал, если не отмажется...А если будет играть, то получит запрет на въезд к оккупантам. В любом случае подстава для Жеки..
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:54
в шахматах это называется "вилка"))) вилка, кормилец - всё сходится)))
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
29.08.2021 в 19:55
+1
0
Arthas (Севастополь)
29.08.2021 в 19:52
Если не будет извинений со слезами, это конец карьеры кормильца.
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+2
0
wit666 (Одесса)
29.08.2021 в 19:38
Заместь карты Украины, налипить Кормильцу карту СССР.
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+9
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
29.08.2021 в 19:31
мразеллопидирасто
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+10
0
megrivan (Курячі Лози)
29.08.2021 в 19:30
Будет говорить, что она отвалилась во время игры надо бы посмотреть на видеозаписи, он выходил с наклейкой или нет). Если выходил без наклейки - дисквалифицировать на ...... матчей. клуб оштрафовать.
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+11
0
avatar
Romerik (YNWA)
29.08.2021 в 19:46
Так шо там дивитися відеозаписи. Подивись командне фото в статті. Там наклейки нема вже до матчу...
Ответить
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:51
тоже иногда удивляюсь таким комментаторам)))
+1
-2
avatar
Next-R (Киев)
29.08.2021 в 19:24
Гусь - воно і вжитті гусь. Тупе лайно.
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+7
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 19:21
Мразь прокацапська цей голодний Тунець
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+12
0
avatar
Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 19:14
Может и случайность, но очень показательно, что случилась она именно с Кормильцем
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+7
-1
килия12 (Одесса)
29.08.2021 в 19:08
Скоко дерьма в Украине еще!
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+14
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.08.2021 в 19:03
А что, разве так можно - какие эмблемы хочу, такие и ношу?
Ответить
+12
-1
Chuzman
29.08.2021 в 19:12
Если не ошибаюсь, то в рф за такую эмблему, срок дают.
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
29.08.2021 в 19:41
а он что, гражданин РФ?)
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:52
щас можно минаю техническое поражение за игру в несоответствующей форме))))
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+1
-1
KDK2020 (Киев)
29.08.2021 в 19:02
Невизнання державних кордонів України - кримінальний злочин.
Ответить
+14
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
29.08.2021 в 19:04
Это если бы он с картой без Крыма вышел.
Ответить
+1
-9
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
29.08.2021 в 19:01
Чмо голодуюче, не інакше як підстрахувався. Бо може знову доведеться на московію їхати, кормитися.
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+17
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 19:53
та куда ему ехать? он же давно уже нулячий плюс возраст!
Ответить
+1
0
KDK2020 (Киев)
29.08.2021 в 19:00
он ган дон
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+23
0
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 18:58
Не здивований..кормілєць, пля...
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+21
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
29.08.2021 в 18:57
Наколоть насильно и отправить в Мордор.
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+21
0
янковский ян (Запорожье)
29.08.2021 в 18:56
А так можно?)))) за это нужно наказывать клуб. Не хочешь играть в Украине. Рядом есть страна где играют без контура
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+21
0
Chuzman
29.08.2021 в 18:59
Оказывается можно! Неужели не понятңо!? Чел соблюдает "законодательство" рф.
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+14
0
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M&M (Lviv)
29.08.2021 в 18:55
Совпарєніє??
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+15
0


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