Премьер-лига
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Отражение личной позиции? На форме Селезнева нет эмблемы с контуром Украины, которая есть у других игроков Миная
Форма игрока имеет отличие
Сегодня в 6-м туре УПЛ закарпатский "Минай" сыграл вничью с донецким "Шахтером" (1:1). В стартовом составе команды Кобина вышел нападающий Евгений Селезнев, который был назначен капитаном.
Невооруженным глазом видно, как футболка Селезнева отличается от экипировки всех других игроков - на ней между эмблемой клуба и спонсора отсутствует нашивка с контуром Украины.
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