Суркис: Слава богу, что Луческу вернулся после длительной болезни. Он 24 дня пролежал в больнице

Президент "Динамо" Игорь Суркис сравнил "Динамо" при Мирче Луческу и до него:

"Без Луческу мы ровно год тому назад проигрывали этому "Колосу" 0:2. И радовались тому, что заняли второе место, когда "Десна" и "Заря" сыграли 1:1. Разница огромная. Это видят и болельщики, и специалисты. Все видят. Абсолютно другая команда.

Возмужавшая команда, которая знает, чего она хочет на поле. Не все получается, но ребята стремятся расти. Это самое важное. Шапаренко получил карточку. Вроде бы ее не надо было получать при таком счете, но это эмоции. Человек в борьбе.

В другом матче с более скользким счетом, такие карточки получать непозволительно. Потому что еще играть 15 минут и можно получить вторую. Это борьба.

Слава богу, что Луческу вернулся после длительной болезни. Никто не думал, что это будет так долго. Он 24 дня пролежал в больнице. Сейчас он в порядке. Полетит на 3-4 дня домой, вернется и будет готовить команду", – сказал Суркис.