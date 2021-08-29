Суперсабы Скрипника. Заря - Ворскла 1:0

игра была очень осторожная с обоих сторон. Заря вроде больше владела мячом , ворскла атаковала опасно.Мацапура класс отстоял- тянул всё что тянулось. фаворов с имрековым это два ужастика. ГладкийЗАЩИТА никак не может без сюрпризов- выход два в один и еслиб больше мастерства было у полтавчан то был бы гол.