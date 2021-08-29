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Суперсабы Скрипника. Заря - Ворскла 1:0
Луганчане взяли три очка благодаря заменам
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
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Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Заря - Ворскла 1:0
Гол: Раймонд Фримпонг 83
Заря: Дмитрий Мацапура, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 60), Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Раймонд Фримпонг 79), Сергей Булеца, Егор Назарина, Артём Громов (Аллахяр 60), Максим Имереков, Денис Фаворов
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Давид Пуцлин 46), Александр Скляр (Богдан Кушниренко 82), Оливье Тилль, Руслан Степанюк (Адеринсола Эсеола 70), Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Валерий Бондаренко
Предупреждения: Егор Назарина 17, Максим Имереков 81 - Игорь Пердута 15, Наджиб Якубу 28, Александр Скляр 65, Йоонас Тамм 89
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