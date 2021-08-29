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Суперсабы Скрипника. Заря - Ворскла 1:0

Премьер-лига
(2 голосов)

Луганчане взяли три очка благодаря заменам

Суперсабы Скрипника. Заря - Ворскла 1:0

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
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Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Сергей Приступа (Киев), Евгений Петраков (Киев)
Заря - Ворскла 1:0
Гол: Раймонд Фримпонг 83
Заря: Дмитрий Мацапура, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 60), Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев (Раймонд Фримпонг 79), Сергей Булеца, Егор Назарина, Артём Громов (Аллахяр 60), Максим Имереков, Денис Фаворов
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Давид Пуцлин 46), Александр Скляр (Богдан Кушниренко 82), Оливье Тилль, Руслан Степанюк (Адеринсола Эсеола 70), Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Артем Челядин, Ибрахим Кане, Валерий Бондаренко
Предупреждения: Егор Назарина 17, Максим Имереков 81 - Игорь Пердута 15, Наджиб Якубу 28, Александр Скляр 65, Йоонас Тамм 89

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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Комментарии (9)
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unnamed (Cape May)
29.08.2021 в 21:43
Заре нужно брать в Аренду Андриевского (у него травма?) или подписывать квалифицированного опорника и центрального защитника. Пара Вернидуб-Иммереков проигрывает в скорости ужасно при дырявой опорной зоне.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 21:32
Головне узяти очки у Бодо Гл та цска
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 21:31
Помилка Різника при забитому голі. Воротар збірної...
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0
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
29.08.2021 в 21:25
игра была очень осторожная с обоих сторон. Заря вроде больше владела мячом , ворскла атаковала опасно.Мацапура класс отстоял- тянул всё что тянулось. фаворов с имрековым это два ужастика. Гладкий ЗАЩИТА никак не может без сюрпризов- выход два в один и еслиб больше мастерства было у полтавчан то был бы гол.
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+1
0
VAO (Луганск)
29.08.2021 в 21:22
Полтавчане простите но играли инвалиды. Что Наши что Ваши. Ничья закономерной бы была
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+3
0
Tchajka
29.08.2021 в 21:22
Балакин 3,14рас!!!!!!
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+2
-3
Golfik25 (Киев)
29.08.2021 в 21:22
Со скрипом хоть Ворсклу обыграл скрыпник. Но с такой игрой, не удивительно что заря отлетела Рапиду, шо Ворскла. Заре с такой игрой в группе ЛК будет очень тяжело.
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+6
0
Tchajka
29.08.2021 в 21:21
Балакин 3,14рас!!!!!!!!!!!
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+1
-1
avatar
Viktor Ivanjvich
29.08.2021 в 21:20
ВЕРНИДУБА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА надо возить везде с собой
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+3
0


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