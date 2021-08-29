Селезнев едва не запутал даже эксперта. Сергей Шебек – о судействе матча Минай - Шахтер

Сенсационным результатом закончился матч шестого тура УПЛ между "Минаем" (1:1) и "Шахтером". Матч судила бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль, и снова было неспокойно. Два удаления, пенальти, претензии одной из команд относительно не назначения пенальти – все это об арбитраже. И обо всем этом рассказывает известный судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Перед Екатериной Монзуль в этом матче стояло немало сложных задач, которые требовали профессионализма и благоразумия. Началось все с желтой карточки Марлона на девятой минуте. Правильно ли она была показана? Эпизод нужно разделить на две фазы. Первая фаза – борьба за верховой мяч, в которой руки Селезнева были ниже плеч. А левая рука Марлона была поднята выше головы Селезнева. И вот когда Марлон "приземлялся", то где-то чуть-чуть задел голову оппонента. Селезнев после этого не упал, не корчился от боли, а продолжил борьбу. Вторая фаза: стоя на газоне, игроки продолжали бороться за мяч. Селезнев поставил руку на плечо Марлона, который ничего криминального не делал. И вдруг Селезнев схватился за лицо и картинно упал.

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Монзуль не остановила игру сразу после падения, а только через несколько секунд. Очевидно, видела эпизод со спины и несколько опоздала с реакцией. Если подходить к ситуации формально, то где-то в первой фазе можно найти основания для желтой Марлону. А вот во второй фазе эпизода Селезнев явно падал картинно и драматизировал ситуацию, - сказал Сергей Александрович.

- Вторая желтая Марлону вполне закономерная. Ахмедзаде пробросил мяч мимо бразильца в свободную зону. Были перспективы выйти на хорошую ударную позицию, но Марлон целенаправленно врезался в соперника. Безапелляционное желтая.

Безапелляционный также пенальти в ворота "Миная". Траоре пробросил мяч мимо двух оппонентов, одним из которых был Векляк. Его нога, что важно, сначала статически находилась на земле, а потом, когда Траоре пробросил мяч, было движение этой ногой, что помешал форварду продвинуться вперед. Поэтому вопросов по решению судьи быть не может.

В районе 35-й минуты, - продолжил Шебек, - пенальти требовали игроки и тренеры "Миная". Ахмедзаде пробросил мяч мимо Витао, который обеими ногами стоял на газоне и не отрывал их от земли. Игрок закарпатской команды споткнулся о ногу соперника и упал. Я согласен с Монзуль и арбитром ВАР, что пенальти не было, - отметил эксперт.

На последних секундах правильно удалила Кулиева второй желтой за сознательный срыв атаки. А вот тянули ли действия Додо, который легонько прихватил соперника за шею, на прямую красную? Поставлю три знака вопроса, - резюмировал эксперт.

Отметим, что "Шахтер" уже второй раз в сезоне потерял очки в УПЛ. Ранее было поражение от "Александрии".