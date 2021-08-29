Рух - Львов 1:0. Пресное дерби

Львовское дерби - особый вид матчей. Принципиальный на словах, но достаточно скучный, когда дело доходит до самой игры. У нас есть доказательства. В пяти из шести последних играх между "Карпатами" и "Львовом" была зафиксирована ничья. Причем не какие-то перестрелки, по типу 3:3 или 2:2, а либо банальные нули, либо вялые обмены голами. Когда "Карпаты" самоустранились из высшего дивизиона, их место занял "Рух". Команд во Львове осталось две, дерби стало еще скучнее. Раньше спасала хотя бы атмосфера на трибунах, а сейчас все стало слишком пресно. Игроки думают сугубо об обороне, а моменты размазывают тонким слоем, не пытаясь угостить зрителей чем-то вкусным. В прошлой кампании в двух матчах "галицкого дерби" было забито два гола - 0:0 в октябре, 1:1 в апреле. Сегодня феерию также никто не ждал.

"Рух" недавно возглавил Леонид Кучук, тренер достаточно опытный, но никогда не ставящий во главу угла качество игры. Для белоруса всегда важен результат, а любимый счет, вероятно, 1:0. У "Львова" дела совсем плохи. Качественно закончив прошлый сезон с Анатолием Бессмертным, в этой кампании "львы" смотрятся куда хуже, слабо играют в обороне, а в атаке раз за разом портят моменты. Два очка в пяти турах вынудили Бессмертного подать в отставку, даже не дожидаясь матчей сборных. К сегодняшней "битве" команду готовил его ассистент Тарас Чопик. Как мы и предсказывали в анонсе, особо ничего он ломать не решился, а просто внес несколько замен в стартовый состав.

Мрачная погода, предвещающая скорую осень, очень хорошо подходила игре в первом тайме. Команды не запомнились практически ничем, мало создавали, много фолили, несколько раз вступали в потасовки. Местами "Львов" выглядел немного конструктивнее, стараясь играть вторым номером на контратаках. Именно так пришел момент с левого фланга, который ударом с острого угла завершал Ныч - Панькив среагировал. "Рух" имел и того меньше, и если бы не спонтанный выход на ударную позицию Кузыка, когда тот не переиграл Ильющенкова, вспомнить было бы совсем нечего. Зато несколько раз футболисты успели потолкаться, заработав ненужные желтые карточки. Сначала Борячук бурно отреагировал на фол Махмутовича, оттолкнув сначала центрбека, а после еще и Чирьяка. После этого некрасиво против Белого сыграл Эрнест, но там арбитр не углядел нарушения. Хотя это минимум "горчичник".

Второй тайм напоминал повтор плохого фильма, на который вас заставили идти друзья в кинотеатр. Вы прекрасно знаете, что ничего интересного не случится, но все равно смотрите и тратите время. Матч шел в своем медленном темпе, без моментов, но с желтыми карточками, пока Тарас Чопик не пустил в бой Ренана. И.О. тренера верил, что нападающий поможет команде впереди, забьет гол, вырвет победу. Ренан гол нашел, в этом плане Чопик угадал. Жаль, что с воротами промашка вышла. "Руховец" Бойчук подал угловой, Федорчук скинул на дальнюю, Ренан замкнул... В свои - 1:0 в пользу коллектива Кучука, и результативная замена от Чопика. Чуйка!

Автогол Ренана подействовал лучше любой вакцины. Жаль только, что эффект оказался краткосрочным. "Львов" стал бегать активнее, надеясь вырвать победу, у "Руха" появились зоны впереди, куда могли вбегать быстрые Борячук, Климчук и Бойчук. Шикарный момент "сине-золотые" упустили после атаки по правому краю. Сначала Панькив справился с ударом Эрнеста, а после этого Семенив попал в штангу. Два последующих удара были заблокированы. А жаль, шанс был убойным. Видно, львовские клубы, если и забивают в дерби, то делают это сумбурно. Продуманные атаки не для них. Концовка прошла под контролем команды Кучука, которые, как мы упоминали еще в анонсе, редко отдают такие матчи. Не с таким соперником, который остался без тренера и не готов играть все 90 минут. Единственное разочарование для тренера хозяев - глупая красная карточка для молодого Карабина. Его фол в центре поля объяснить сложно и, по нашему мнению, главный судья принял верное решение. Жаль только, что "Львову" это не особо помогло.

Заслуженно ли выиграл "Рух"? Скажем так, счет 0:0 был бы куда более справедливым. Ни одна из команд особо не наиграла на победу, проведя стандартное львовское дерби - борьба, отсутствие большого количества моментов и всего зрелищного. Что будет дальше? Процитируем одного поэта:

И скоро ты начнешь опять сначала

И повторится всё, как встарь:

Второй круг, львовские команды

Мяч круглый, карточки, фонарь

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Валентин Куцев (Киев)

Рух - ФК Львов 1:0

Гол: Оливейра Ренан 66 (авт.)

Рух: Юрий Панькив, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Орест Кузык (Богдан Бойчук 56), Остап Притула (Андрей Кухарук 86), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Максим Белый, Андрей Борячук (Ярослав Карабин 86), Роман Карасюк

ФК Львов: Александр Ильющенков, Иван Брикнер (Алваро Тавареш 69), Назарий Ныч (Оливейра Ренан 59), Александр Романчук (Борис Крушинский 81), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк (Алексей Довгий 69), Андрей Бусько, Эрнест Антви, Максим Грисьо (Дмитрий Семенив 59), Сергей Политыло

Предупреждения: Андрей Борячук 27, Максим Белый 78 - Энес Махмутович 27, Александр Романчук 49, Эрнест Антви 58

Удаление: Ярослав Карабин 90+5