Минай сделал официальное заявление на счет логотипа на футболке Селезнева

ФК "Минай" опубликовал на своем сайте официальное заявление по поводу отсутствия логотипа на футболке Евгения Селезнева во время матча с "Шахтером":

"В матче "Миная" с "Шахтером", который состоялся в воскресенье, 29 августа, и который закончился вничью 1:1, возникло недоразумение с футболкой нападающего Евгения Селезнева.

ФК "Минай" со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщение в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующего надписи на футболке - бессмысленные.

Дело в том, что игровую футболку Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером".

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине".

"Минай" готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание ", - говорится в официальном заявлении закарпатского клуба.