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Минай сделал официальное заявление на счет логотипа на футболке Селезнева

Премьер-лига
(4 голосов)

Клуб прокомментировал ситуацию

Минай сделал официальное заявление на счет логотипа на футболке Селезнева

Новина українською

ФК "Минай" опубликовал на своем сайте официальное заявление по поводу отсутствия логотипа на футболке Евгения Селезнева во время матча с "Шахтером":

"В матче "Миная" с "Шахтером", который состоялся в воскресенье, 29 августа, и который закончился вничью 1:1, возникло недоразумение с футболкой нападающего Евгения Селезнева.

ФК "Минай" со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщение в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующего надписи на футболке - бессмысленные.

Дело в том, что игровую футболку Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером".

Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине".

"Минай" готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание ", - говорится в официальном заявлении закарпатского клуба.

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В статье: Евгений Селезнев Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"

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Комментарии (11)
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ВиктАн
29.08.2021 в 23:19
Если недосмотрели, то не смертельно, бывает. Главное, что не специально.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
29.08.2021 в 23:12
Что не всемирный заговор, а мы уже настроились?
Ответить
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.08.2021 в 23:14
Ты же на параде дблов был занят :)
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+1
-1
friday13 (Івано-Франківськ)
29.08.2021 в 22:52
чорний піар. в парашостані виїб0н пітораса зацінять, в нас - трохи відвернув увагу від репутації алкаша. вистачає в когось тупості брати його в команду, та ще й відмазувати. зрада?
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+2
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 22:48
Дать всем "ответственным за экипировку работникам клуба" по два подсрачника и забыть...
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+4
-1
Tenma7 (Чернигов)
29.08.2021 в 22:45
Футболисты у Миная с одним комплектом формы весь сезон играют?)
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+3
-2
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
29.08.2021 в 22:43
Треба було фломастерами домалювати, що, не здогадалися? Не має у вас креативу, як у деяких...
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+5
-2
kukarekin (Одесса)
29.08.2021 в 22:42
Выгораживают кормильца. Он сегодня классно закосил на Марлоне. Отработал корм
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+3
-5
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 22:41
Столько гемора из за каких то надписей на форме игрока. . главное что не голый вышел
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+5
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
29.08.2021 в 22:41
Дешёвые понты контрабасников. Фу, пля, гидота
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+4
-3
Vantala (Kharkiv)
29.08.2021 в 22:34
Провтыкали - признались и извинились. Молодцы.
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+5
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