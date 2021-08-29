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Минай сделал официальное заявление на счет логотипа на футболке Селезнева
Клуб прокомментировал ситуацию
ФК "Минай" опубликовал на своем сайте официальное заявление по поводу отсутствия логотипа на футболке Евгения Селезнева во время матча с "Шахтером":
"В матче "Миная" с "Шахтером", который состоялся в воскресенье, 29 августа, и который закончился вничью 1:1, возникло недоразумение с футболкой нападающего Евгения Селезнева.
ФК "Минай" со всей ответственностью заявляет, что все манипуляционные сообщение в СМИ о причастности футболиста к исчезновению соответствующего надписи на футболке - бессмысленные.
Дело в том, что игровую футболку Селезнева через определенные непредвиденные обстоятельства пришлось оперативно заменить в день игры. Производитель формы, за что выражаем ему благодарность, прислал новую форму, чтобы футболист смог выйти в ней на поле в матче с "Шахтером".
Однако ответственные за экипировку работники клуба, к сожалению, не проконтролировали наличие всех необходимых логотипов и наклеек на форме. Поэтому Евгений вышел на поле в футболке без шеврона "Слава Украине".
"Минай" готов понести штрафные санкции в отношении этой ситуации, а все ответственные понесут наказание ", - говорится в официальном заявлении закарпатского клуба.
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