Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Последний тур УПЛ перед международной паузой подарил нам много интересных матчей и неожиданных разгромов. "Динамо" забило семь "Колосу" (это не супер сенсация), "Ингулец" и "Верес" надругались над "Мариуполем" и "Десной", а "Шахтер" провел очередной вялый матч, поделив очки с "Минаем".

Чтобы уместить всех в одной символической сборной, нам пришлось выбрать схему 3-4-1-2, где, внимание, Цыганков появится правым латералем. Позиция для Виктора будет новой, на которой мы разрешим ему не отрабатывать в обороне.

Вратарь - Юрий Панькив, "Рух"

Если атакующих игроков в последнем туре хватало с лихвой, то с выбором голкипера возникли проблемы. Наш выбор пал на игрока "Руха" по двум причинам. Первая, он провел "сухой" матч, что в его профессии достаточно важно. Второе, он совершил всего два сейва, однако оба раза выручил команду во время опасных ударов Ныча и Эрнеста. Кто знает, как бы завершилась игра, забей "Львов" в одном из этих эпизодов.

Правый центральный защитник - Томаш Кендзера, "Динамо"

Киевляне забили семь голов, а потому в нашу сборную можно было добавлять всех футболистов Луческу. Но мы решили ограничиться. Польский фулбек в игре с "Колосом" забил один из голов в первом тайме, постоянно подключался к атакам, а в обороне не ошибался. Последнее, учитывая игру соперника, было сделать не так и сложно.

Центральный защитник - Мохамед Бен Салем, "Ингулец"

Одну из главных сенсаций шестого тура сотворил "Ингулец", который разбил "Мариуполь" 3:0. Отличный матч провел центрбек Салем. В обороне легионер почти не допускал ошибок, подключался во время стандартов, а также совершил отличный прорыв в первом тайме, который завершал ударом/прострелом. Жаль, что забить/отдать голевую не вышло.

Левый центральный защитник - Дмитрий Немчанинов, "Верес"

Еще один творец громкой сенсации, правда в составе другой команды. Левый фулбек поучаствовал в двух голах своей команды, сначала замкнув прострел Солдата, а после скинув под удар Сергийчуку. Дмитрий провел на поле все 90 минут, помогал команде в обороне после перерыва, а также старался выбегать в контратаки, которых, правда, было не так и много.

Правый латераль - Виктор Цыганков, "Динамо"

Мы предупреждали, что используем Виктора на привычном фланге, но не на родной позиции. Надеемся, что он не обидится. В последнее время в адрес Цыганкова слышно немало критики, однако мимо его дубля в ворота "Колоса" мы не могли пройти стороной. Помимо двух точных ударов, Виктор был полезен в атаке, ассистировал, хорошо взаимодействовал с Буяльским и Шапаренко, пробивал сам и отдавал партнерам.

Центральный полузащитник - Юрий Тлумак, "Черноморец"

Одесситы провалились в двух первых турах, однако после стали находить свою игру, бороться за результат и добывать очки. В игре с "Александрией" подопечные Мороза дважды выходили вперед, но из-за некоторых проблем в обороне и неопытности, победу удержать не сумели. Это не должно касаться молодого Тлумака, который не очень часто выходит в старте, но в игре с "горожанами" был достаточно заметен, успевая работать как на атаку, так и на оборону.

Центральный полузащитник - Александр Петрусенко, "Минай"

Мы не знаем, за счет чего временами закарпатцы добывают очки с фаворитами, однако в шестом туре они снова сделали это. Не проиграли дома. На этот раз в игре с "Шахтером". И хавбек Петрусенко был в этом деле очень полезен. Помимо огромного количества черновой работы в центре поля, именно Александр отдал своевременный пас на Ахмедзаде, после которого заработал вторую желтую карточку для Марлона.

Левый латераль - Владислав Шарай, "Ингулец"

Экс-игрок "Альянса" сходу стал основным в команде Лавриненко, однако первых результативных действий пришлось ждать шесть туров. В игре с "Мариуполем" вингера прорвало. В первом тайме он дважды прицеливался по воротам Кудрика (выше и штанга), после чего сумел забить сам. Во втором тайме Шарай продолжил тревожить оборону соперника, пока не нашел второй гол. Добротный матч для нового лидера "Ингульца". Или мы забегаем наперед?

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Наблюдая за последними матчами "десятки" киевлян, начинаешь понимать, что одно место в символической сборной зарезервировано на долгий срок. В избиении "Колоса" Виталий принял участие лишь одним забитым мячом, но зато каким красивым. Помимо этого, Буя организовал классный момент для Цыганкова, а также несколько раз целил сам из разных дистанций.

Центральный нападающий - Михаил Сергийчук, "Верес"

Перед матчем "Десна" - "Верес" Йожеф Сабо заявил, что Сергийчук может в будущем получить вызов в сборную. Сначала показалось, что это шутка, однако после игры слова эксперта стали восприниматься иначе. Сергийчук стал королем матча, забив сначала пяткой, после этого отдав голевую на Пасича и заработав пенальти для Клеца. Прямое участие в трех голах своего клуба. Что говорите, Яремчук и Довбик могут не сыграть за сборную?

Центральный нападающий - Рустам Ахмедзаде, "Минай"

Если Петрусенко управлял закарпатцами в центре поля, то заводилой в атаке был именно Ахмедзаде. Загибайте пальцы. Во-первых, он заработал красную для Марлона. Во-вторых, был сбит (?) Витао в штрафной, что могло/должно было приводить к назначению 11-метрового. В-третьих, что самое главное, именно Рустам забил единственный гол "Миная", подаривший команде очко. Герой!

Тренер - Юрий Вирт, "Верес"

На этот раз мы проигнорируем Мирчу Луческу и Василия Кобина, которые в наши сборные уже попадали ранее. Наш выбор - Юрий Вирт. Объясняем. Во-первых, коуч "Вереса" оказался в непростой ситуации, потеряв Дахновского и Гегедоша. Второй был ключевой фигурой в атаке, и из-за его травмы пришлось менять тактическую схему. Вирт справился успешно. Помимо этого, Юрий Николаевич правильно подготовил своих ребят к матчу, где они не были фаворитами. До перерыва "Верес" в одни ворота переиграл "Десну", а во втором тайме не пропустил, доведя встречу до первой выездной победы. Двух мнений по главному тренеру быть не может.