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Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Премьер-лига
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Доминирование "Динамо", "Вереса", "Ингульца" и "Миная"

Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний тур УПЛ перед международной паузой подарил нам много интересных матчей и неожиданных разгромов. "Динамо" забило семь "Колосу" (это не супер сенсация), "Ингулец" и "Верес" надругались над "Мариуполем" и "Десной", а "Шахтер" провел очередной вялый матч, поделив очки с "Минаем".

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Чтобы уместить всех в одной символической сборной, нам пришлось выбрать схему 3-4-1-2, где, внимание, Цыганков появится правым латералем. Позиция для Виктора будет новой, на которой мы разрешим ему не отрабатывать в обороне.

Вратарь - Юрий Панькив, "Рух"

Если атакующих игроков в последнем туре хватало с лихвой, то с выбором голкипера возникли проблемы. Наш выбор пал на игрока "Руха" по двум причинам. Первая, он провел "сухой" матч, что в его профессии достаточно важно. Второе, он совершил всего два сейва, однако оба раза выручил команду во время опасных ударов Ныча и Эрнеста. Кто знает, как бы завершилась игра, забей "Львов" в одном из этих эпизодов.

Правый центральный защитник - Томаш Кендзера, "Динамо"

Киевляне забили семь голов, а потому в нашу сборную можно было добавлять всех футболистов Луческу. Но мы решили ограничиться. Польский фулбек в игре с "Колосом" забил один из голов в первом тайме, постоянно подключался к атакам, а в обороне не ошибался. Последнее, учитывая игру соперника, было сделать не так и сложно.

Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 1

Центральный защитник - Мохамед Бен Салем, "Ингулец"

Одну из главных сенсаций шестого тура сотворил "Ингулец", который разбил "Мариуполь" 3:0. Отличный матч провел центрбек Салем. В обороне легионер почти не допускал ошибок, подключался во время стандартов, а также совершил отличный прорыв в первом тайме, который завершал ударом/прострелом. Жаль, что забить/отдать голевую не вышло.

Левый центральный защитник - Дмитрий Немчанинов, "Верес"

Еще один творец громкой сенсации, правда в составе другой команды. Левый фулбек поучаствовал в двух голах своей команды, сначала замкнув прострел Солдата, а после скинув под удар Сергийчуку. Дмитрий провел на поле все 90 минут, помогал команде в обороне после перерыва, а также старался выбегать в контратаки, которых, правда, было не так и много.

Правый латераль - Виктор Цыганков, "Динамо"

Мы предупреждали, что используем Виктора на привычном фланге, но не на родной позиции. Надеемся, что он не обидится. В последнее время в адрес Цыганкова слышно немало критики, однако мимо его дубля в ворота "Колоса" мы не могли пройти стороной. Помимо двух точных ударов, Виктор был полезен в атаке, ассистировал, хорошо взаимодействовал с Буяльским и Шапаренко, пробивал сам и отдавал партнерам.

Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 2

Центральный полузащитник - Юрий Тлумак, "Черноморец"

Одесситы провалились в двух первых турах, однако после стали находить свою игру, бороться за результат и добывать очки. В игре с "Александрией" подопечные Мороза дважды выходили вперед, но из-за некоторых проблем в обороне и неопытности, победу удержать не сумели. Это не должно касаться молодого Тлумака, который не очень часто выходит в старте, но в игре с "горожанами" был достаточно заметен, успевая работать как на атаку, так и на оборону.

Центральный полузащитник - Александр Петрусенко, "Минай"

Мы не знаем, за счет чего временами закарпатцы добывают очки с фаворитами, однако в шестом туре они снова сделали это. Не проиграли дома. На этот раз в игре с "Шахтером". И хавбек Петрусенко был в этом деле очень полезен. Помимо огромного количества черновой работы в центре поля, именно Александр отдал своевременный пас на Ахмедзаде, после которого заработал вторую желтую карточку для Марлона.

Левый латераль - Владислав Шарай, "Ингулец"

Экс-игрок "Альянса" сходу стал основным в команде Лавриненко, однако первых результативных действий пришлось ждать шесть туров. В игре с "Мариуполем" вингера прорвало. В первом тайме он дважды прицеливался по воротам Кудрика (выше и штанга), после чего сумел забить сам. Во втором тайме Шарай продолжил тревожить оборону соперника, пока не нашел второй гол. Добротный матч для нового лидера "Ингульца". Или мы забегаем наперед?

Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 3

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Наблюдая за последними матчами "десятки" киевлян, начинаешь понимать, что одно место в символической сборной зарезервировано на долгий срок. В избиении "Колоса" Виталий принял участие лишь одним забитым мячом, но зато каким красивым. Помимо этого, Буя организовал классный момент для Цыганкова, а также несколько раз целил сам из разных дистанций.

Центральный нападающий - Михаил Сергийчук, "Верес"

Перед матчем "Десна" - "Верес" Йожеф Сабо заявил, что Сергийчук может в будущем получить вызов в сборную. Сначала показалось, что это шутка, однако после игры слова эксперта стали восприниматься иначе. Сергийчук стал королем матча, забив сначала пяткой, после этого отдав голевую на Пасича и заработав пенальти для Клеца. Прямое участие в трех голах своего клуба. Что говорите, Яремчук и Довбик могут не сыграть за сборную?

Центральный нападающий - Рустам Ахмедзаде, "Минай"

Если Петрусенко управлял закарпатцами в центре поля, то заводилой в атаке был именно Ахмедзаде. Загибайте пальцы. Во-первых, он заработал красную для Марлона. Во-вторых, был сбит (?) Витао в штрафной, что могло/должно было приводить к назначению 11-метрового. В-третьих, что самое главное, именно Рустам забил единственный гол "Миная", подаривший команде очко. Герой!

Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 4

Тренер - Юрий Вирт, "Верес"

На этот раз мы проигнорируем Мирчу Луческу и Василия Кобина, которые в наши сборные уже попадали ранее. Наш выбор - Юрий Вирт. Объясняем. Во-первых, коуч "Вереса" оказался в непростой ситуации, потеряв Дахновского и Гегедоша. Второй был ключевой фигурой в атаке, и из-за его травмы пришлось менять тактическую схему. Вирт справился успешно. Помимо этого, Юрий Николаевич правильно подготовил своих ребят к матчу, где они не были фаворитами. До перерыва "Верес" в одни ворота переиграл "Десну", а во втором тайме не пропустил, доведя встречу до первой выездной победы. Двух мнений по главному тренеру быть не может.

Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол - изображение 5
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Комментарии (1)
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vladimir3354 (Мукачево)
30.08.2021 в 08:36
ГЕРОЇ ви читаєте що пишите: саме Рустам забив єдиний гол "Миная", який подарував команді три очки. Герой!
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