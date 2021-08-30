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Вирт - о разгроме Десны: Это тот Верес, который я хотел бы видеть

Премьер-лига
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Ровенский клуб уверенно победил "северян"

Вирт - о разгроме Десны: Это тот Верес, который я хотел бы видеть

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал разгромную победу над "Десной" (4:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Приятно побеждать. И еще приятнее уверенно побеждать такие команды, как "Десна". Сегодня мы показали качественный футбол, очень дисциплинированно сыграли. Серьезно готовились к этой игре, к фланговой игры соперника. Знали, что нужно выигрывать верховую борьбу.

Сегодня мы провели идеальный первый тайм. Игра удавалась. Все отработали на пятерку.

Мы немного перестроились перед этой игрой. Михаил Шестаков и Роберт Гегедош - травмированы. Поэтому мы играли с одним нападающим - Михаилом Сергийчуком. Сергей Панасенко ему помогал. И центр поля прекрасно сыграл.

Эта победа придаст нам уверенности. И мы с оптимизмом двигаться дальше. Это тот "Верес", который я хотел бы видеть. Хорошо сыграли в обороне против очень квалифицированных футболистов, продемонстрировали прекрасную реализацию, быстрые контратаки. Футболисты уверенно играли. Но нам есть еще над чем работать. Мы можем еще добавить в качестве игры. Поэтому работать над собой.

Международная пауза позволит подлечиться травмированным. У нас будет мини-сбор в Венгрии. Проведем там две игры. Возможно, возьмем кого-то из команды U19. И готовиться ко "Львову", - приводит слова Вирта официальный сайт клуба.

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В статье: Юрий Вирт Десна (Чернигов) Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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