Кучук: Побеждает тот, кто меньше ошибается

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу над "Львовом" (1:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Эта игра могла сложиться по-разному. Побеждает тот, кто меньше ошибается и кто лучше играет в обороне и атаке. На протяжении почти всего матча мы надежно играли в обороне и в позиционном владении. Да, были напряженные последние минуты, но это больше эмоции. Немного неудачно выходили в быстрые атаки, но в любой игре есть положительные и отрицательные моменты.

Я очень хорошо почувствовал дух львовского дерби. Приглашаю болельщиков приходить на каждый наш матч. Во Львове очень любят футбол. Здесь очень хорошие болельщики. Чем больше будет болельщиков на этом замечательном стадионе, тем интереснее будут матчи. Благодарен всем, кто сегодня пришел на этот поединок", - сказал Кучук.