  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучук: Побеждает тот, кто меньше ошибается
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучук: Побеждает тот, кто меньше ошибается

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Руха" - о победе над "Львовом"

Кучук: Побеждает тот, кто меньше ошибается

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу над "Львовом" (1:0) в матче 6-го тура УПЛ.

"Эта игра могла сложиться по-разному. Побеждает тот, кто меньше ошибается и кто лучше играет в обороне и атаке. На протяжении почти всего матча мы надежно играли в обороне и в позиционном владении. Да, были напряженные последние минуты, но это больше эмоции. Немного неудачно выходили в быстрые атаки, но в любой игре есть положительные и отрицательные моменты.

Я очень хорошо почувствовал дух львовского дерби. Приглашаю болельщиков приходить на каждый наш матч. Во Львове очень любят футбол. Здесь очень хорошие болельщики. Чем больше будет болельщиков на этом замечательном стадионе, тем интереснее будут матчи. Благодарен всем, кто сегодня пришел на этот поединок", - сказал Кучук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонид Кучук ФК Львов Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...