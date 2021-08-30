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Форвард Миная: Гол в ворота Шахтера посвящаю маме
Рустам Ахмедзаде - о ничьей с "горняками"
Фото: ФК Минай
В матче 6-го тура УПЛ "Минай" сыграл вничью с "Шахтером" (1:1). Нападающий закарпатцев и автор забитого мяча в ворота "горняков" Рустам Ахмедзаде поделился впечатлениями о противостоянии в Ужгороде.
"Главный тренер "Миная" Василий Кобин настраивал нас сыграть через не могу, отрабатывать в отборе, действовать компактно и не позволять сопернику вскрывать оборону разрезными передачами.
На мой взгляд, мы выдержали испытание на прочность и на ничью наиграли, хотя ради справедливости нужно сказать, что с 18-й минуты гости находились в меньшинстве.
Конечно, очень доволен тем, что открыл счет забитым мячам в чемпионате УПЛ, тем более, что сделал это в матче с одним из грандов украинского футбола — "Шахтером", выступавшим в боевом составе. Посвящаю свой гол "Шахтеру" — маме, а уже второй будет папе, моим самым преданным болельщикам.
Кстати, я не против, чтобы это произошло уже 1 сентября, когда сборная Азербайджана, за которую выступаю, будет играть в гостях в отборочном матче чемпионата мира — с Люксембургом.
Завтра улетаю из Львова в немецкий Франкфурт, а уже оттуда буду добираться до места поединка. Затем у нас на очереди еще два важных поединка — с Ирландией и Португалией. С нетерпением жду этих противостояний", - отметил Ахмедзаде.
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