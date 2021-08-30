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Форвард Миная: Гол в ворота Шахтера посвящаю маме

Премьер-лига
(1 голосов)

Рустам Ахмедзаде - о ничьей с "горняками"

Форвард Миная: Гол в ворота Шахтера посвящаю маме

Фото: ФК Минай

Новина українською

В матче 6-го тура УПЛ "Минай" сыграл вничью с "Шахтером" (1:1). Нападающий закарпатцев и автор забитого мяча в ворота "горняков" Рустам Ахмедзаде поделился впечатлениями о противостоянии в Ужгороде.

"Главный тренер "Миная" Василий Кобин настраивал нас сыграть через не могу, отрабатывать в отборе, действовать компактно и не позволять сопернику вскрывать оборону разрезными передачами.

На мой взгляд, мы выдержали испытание на прочность и на ничью наиграли, хотя ради справедливости нужно сказать, что с 18-й минуты гости находились в меньшинстве.

Конечно, очень доволен тем, что открыл счет забитым мячам в чемпионате УПЛ, тем более, что сделал это в матче с одним из грандов украинского футбола — "Шахтером", выступавшим в боевом составе. Посвящаю свой гол "Шахтеру" — маме, а уже второй будет папе, моим самым преданным болельщикам.

Кстати, я не против, чтобы это произошло уже 1 сентября, когда сборная Азербайджана, за которую выступаю, будет играть в гостях в отборочном матче чемпионата мира — с Люксембургом.

Завтра улетаю из Львова в немецкий Франкфурт, а уже оттуда буду добираться до места поединка. Затем у нас на очереди еще два важных поединка — с Ирландией и Португалией. С нетерпением жду этих противостояний", - отметил Ахмедзаде.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 08:23
Ты подарил большей части людей на Украине праздник..... спасибо за гол и то что испортили настроение ринатику
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