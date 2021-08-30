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Максимов: Ворскле не хватает мастерства при завершении атак
Полтавчане проиграли луганской "Заре"
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Зари" (0:1) в матче 6-го тура УПЛ.
"Обидно опять пропускать на 83-й минуте. Концовка матча. Лучше бы мы в первом тайме пропустили, было бы не так обидно. Претензий к футболистам нет. Старались, может где-то не хватает мастерства в каких-то моментах при завершении атак.
Где-то отдать последний пас, чтобы забить гол. А так – претензий нет. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает", – сказал Максимов.
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