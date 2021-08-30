  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов: Ворскле не хватает мастерства при завершении атак
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов: Ворскле не хватает мастерства при завершении атак

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане проиграли луганской "Заре"

Максимов: Ворскле не хватает мастерства при завершении атак

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Зари" (0:1) в матче 6-го тура УПЛ.

"Обидно опять пропускать на 83-й минуте. Концовка матча. Лучше бы мы в первом тайме пропустили, было бы не так обидно. Претензий к футболистам нет. Старались, может где-то не хватает мастерства в каких-то моментах при завершении атак.

Где-то отдать последний пас, чтобы забить гол. А так – претензий нет. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает", – сказал Максимов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...