Максимов: Ворскле не хватает мастерства при завершении атак

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал поражение от "Зари" (0:1) в матче 6-го тура УПЛ.

"Обидно опять пропускать на 83-й минуте. Концовка матча. Лучше бы мы в первом тайме пропустили, было бы не так обидно. Претензий к футболистам нет. Старались, может где-то не хватает мастерства в каких-то моментах при завершении атак.

Где-то отдать последний пас, чтобы забить гол. А так – претензий нет. Мы не можем все время на вратаря рассчитывать. Надо стараться забивать. Атака у нас хромает", – сказал Максимов.