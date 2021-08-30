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Кобин: После игры с Шахтером наши молодые игроки могут о себе заявить
Наставник "Миная" дал комментарий после ничьей с "горняками"
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в матче 6-го тура УПЛ.
- Ничья с "Шахтером" – историческое событие для "Миная"?
- В какой-то мере да. Во-первых, хочу поблагодарить своих футболистов. Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в какой-то мере мы воспользовались уставшими футболистами "Шахтера" после Лиги чемпионов.
Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам сегодня добыть одно очко.
- Чувствовалась усталость игроков "Шахтера" после "Монако"?
- Конечно. Я думаю, что она дала о себе знать. Тем более мы знали, что у команды будет перелет, к тому же состав вышел практически тот же, что играл в среду.
Свою роль сыграло ранее удаление. Все это повлияло на игру. Слава богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и добывают очки.
- В первом тайме у вас возникли споры с судьями и тренерским штабом "Шахтера"?
- У меня не было никаких споров ни с теми, ни с другими. Я уважаю команду "Шахтер", тренерский штаб, персонал, игроков. Я не могу конфликтовать с этой командой.
- Как настраивали ребят на второй тайм в перерыве?
- Я внес коррективы. Сказал своим ребятам, что 10-15 минут мы подождем. Самым главным было отнестись ко второму тайму с холодной головой, не понестись вперед и не получить после контратаки второй гол.
Если бы "Шахтер" забил второй – игра бы закончилась. Я сказал игрокам, что время будет идти, и у футболистов соперника будут заканчиваться силы.
- Думали о победе после гола?
- Вы понимаете, много молодых игроков, многие журналисты отмечают, что это ноунеймы. После сегодняшней игры они смогут о себе заявить.
Будут не ноунеймами, а конкретными футболистами с фамилиями, которые будут претендовать не только на переход в хорошие клубы, но и претендовать на место в основном составе сборной Украины, – подытожил Кобин.
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