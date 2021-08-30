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Кобин: После игры с Шахтером наши молодые игроки могут о себе заявить

Премьер-лига
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Наставник "Миная" дал комментарий после ничьей с "горняками"

Кобин: После игры с Шахтером наши молодые игроки могут о себе заявить

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в матче 6-го тура УПЛ.

- Ничья с "Шахтером" – историческое событие для "Миная"?

- В какой-то мере да. Во-первых, хочу поблагодарить своих футболистов. Это действительно для нас история. У нас была тяжелая игра, но в какой-то мере мы воспользовались уставшими футболистами "Шахтера" после Лиги чемпионов.

Мои футболисты показали хороший характер и довольно неплохую игру, что и позволило нам сегодня добыть одно очко.

- Чувствовалась усталость игроков "Шахтера" после "Монако"?

- Конечно. Я думаю, что она дала о себе знать. Тем более мы знали, что у команды будет перелет, к тому же состав вышел практически тот же, что играл в среду.

Свою роль сыграло ранее удаление. Все это повлияло на игру. Слава богу, что наши футболисты в таких играх набираются опыта и добывают очки.

- В первом тайме у вас возникли споры с судьями и тренерским штабом "Шахтера"?

- У меня не было никаких споров ни с теми, ни с другими. Я уважаю команду "Шахтер", тренерский штаб, персонал, игроков. Я не могу конфликтовать с этой командой.

- Как настраивали ребят на второй тайм в перерыве?

- Я внес коррективы. Сказал своим ребятам, что 10-15 минут мы подождем. Самым главным было отнестись ко второму тайму с холодной головой, не понестись вперед и не получить после контратаки второй гол.

Если бы "Шахтер" забил второй – игра бы закончилась. Я сказал игрокам, что время будет идти, и у футболистов соперника будут заканчиваться силы.

- Думали о победе после гола?

- Вы понимаете, много молодых игроков, многие журналисты отмечают, что это ноунеймы. После сегодняшней игры они смогут о себе заявить.

Будут не ноунеймами, а конкретными футболистами с фамилиями, которые будут претендовать не только на переход в хорошие клубы, но и претендовать на место в основном составе сборной Украины, – подытожил Кобин.

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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол 1/2/3

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