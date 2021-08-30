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Трубин рассказал, когда вернется в строй после травмы

Премьер-лига
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Украинец рассказал о своей травме

Трубин рассказал, когда вернется в строй после травмы

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своей травме.

"В пятницу вечером мне сделали операцию (20 августа – прим.). В субботу с утра мне сделали перевязку. И все. Сказали, что могу ехать домой.

Первые два дня я побыл дома, чтобы отойти от наркоза, а уже на третий день начал заниматься в зале. Первые дней 10 нужно поддерживать тонус мышц и саму силу, чтобы был одинаковая сила и тонус в обеих ногах.

Мне уже сняли швы. Еще есть небольшой отек, но мне все легче и легче. Со вторника я начинаю работать в бассейне, если все будет хорошо, то к пятнице начну работать на поле.

Я надеюсь, что после перерыва на сборные я вернусь в общую группу "Шахтера", – сказал Трубин.

Ранее сообщалось, что вратарь может пропустить около полтора месяца.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Великий футбол

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